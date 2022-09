Müssen wir uns Sorgen um die nächste (digitale) Apokalypse machen?

Jeder liebt eine gute Apokalypse, und im Jahr 2022 gibt es eine Endzeit für alle.

Einige Apokalypsen sind fiktiv und eignen sich hervorragend für Unternehmenslobbyismus und politische Ambitionen. Andere werden übertrieben als „schnelles Geld“ dargestellt und verschwinden ohne Erklärung.

Aber die wirklichen Apokalypsen, die eine echte Bedrohung für die Zivilisation darstellen, schaffen es selten in die Medien. Schließlich gibt es einen Unterschied zwischen Angst und Terror, und kein vernünftiger Politiker möchte eine Panik auslösen.

Gesellschaften, die sich auf Technologie stützen, werden durch deren Schwächen so verwundbar, wie Wüstenreiche den wolkenlosen Himmel fürchten.

Bei der Geschwindigkeit, mit der sich die menschliche Zivilisation entwickelt, würde eine echte digitale Katastrophe wahrscheinlich ein Jahr Null auslösen, eine Epoche, die von digitaler Dunkelheit geprägt ist.

Wenn wichtige Daten verloren gingen – Vermögen vernichtet und Identitätsdaten zerstört -, würde die Zivilisation einen Neustart erleben. Es wäre jedoch töricht zu glauben, dass sich der Mensch so schnell erholen kann wie ein Computerbetriebssystem.

Die Menschheit ist schon einmal kurz vor einer digitalen Katastrophe gestanden, aber nicht mehr, seit sie in den Schoß des Silicon Valley gekrochen ist.

Die digitale Revolution fand innerhalb eines einzigen Lebens statt, und wir befinden uns in der schwierigen Lage, uns die Technologie zu eigen machen zu wollen, ohne von ihr gefangen zu werden.

Während wir damit beschäftigt sind, die von der Regierung aufgestellten virtuellen Mausefallen zu umgehen, müssen wir darauf achten, dass in der Gesellschaft Redundanzen vorhanden sind, um uns gegen die unvermeidlichen Zeiten des digitalen Versagens zu schützen. Schließlich reicht schon eine Woche ohne Strom aus, um moderne Städte in den Ruin zu treiben.

Die nächste digitale Apokalypse wird nicht von Teams verschwitzter Programmierer aufgehalten werden, die mit roten Augen und zitternd im Lärm der Serverräume der Welt stehen.

Der Jahr-2000-Bug

Einige von uns sind alt genug, um sich daran zu erinnern, wie ein harmloser Fehler aus dem beginnenden Computerzeitalter im Jahr 1999 Panik auslöste.

Der „Y2K-Bug“ war ein einfacher Fehler in der Handhabung von Datumsangaben bei Berechnungen, bei denen vierstellige Daten aus Platzgründen auf zwei Ziffern gekürzt wurden. Von 1960 bis 1999 war dies in Ordnung, aber als das Jahr 2000 näher rückte, mussten die Programmierer aufhören zu zögern und den Fehler ausbessern, der die Sicherheit aller Bereiche bedrohte, vom Bankwesen bis zu Kernkraftwerken, Flugzeugen, Fabrikanlagen und der Geschäftswelt, während Satellitensysteme und GPS eine physische Gefahr für die Sicherheit darstellten.

Die Raketenkommandeure Oberstleutnant (l.) und Oberstleutnant Ken Reed bestätigen eine Abschusswarnung per Telefon während einer Übung im Cheyenne Mountain Complex des North America Aerospace Defense Command (NORAD) in Colorado Springs, Colorado, am 9. November 1999. (Mark Leffingwell/AFP via Getty Images)

Die gesamte Technologiebranche war in dieser Zeit auf See, um Mikrorisse auf einem Kreuzfahrtschiff zu reparieren. Es war eine seltsame Apokalypse, denn wenn man kein Programmierer war, konnte man nichts tun.

Im Gegensatz zum „Kniefall“-Mantra des Klimawandels endete der Dezember 1999 mit einem fast nordischen Fatalismus, der in einer riesigen Party unter der Sydney Harbour Bridge gipfelte (zumindest in Australien).

Die Menge war mit Glitter, neonfarbenen Leuchtstäben und unverschämten Herz-Antennen-Stirnbändern bedeckt – drei Lagen Champagner in Windeseile. Die meisten erwarteten, dass ihre Stadt schwarz werden und die Computer der Welt husten und sterben würden.

Das taten sie aber nicht. Die Programmierer arbeiteten bis zum letzten Schlag Mitternacht. Die Brücke explodierte in bunten Schießpulverschwaden. Die Apokalypse verlief so ereignislos, dass es 22 Jahre später Artikel gibt, in denen die Gefahr zu Unrecht heruntergespielt wird.

Niemand hatte etwas vom Jahr-2000-Bug zu gewinnen. Er war ein Schädling, der von jeder Regierung rücksichtslos ausgerottet wurde. (Pssst, reden wir nicht über das Problem des Jahres 2038).

Die nächste digitale Apokalypse kann zu einem „Großen Reset“ führen

Wenn sich die nächste, seit langem prophezeite digitale Apokalypse als vorteilhaft für diejenigen erweist, die die Weltwirtschaft „zurücksetzen“ wollen, könnten unsere Daten dem „großen Ganzen“ geopfert werden.

Ein katastrophaler Datenverlust würde ein „faires System“ der Wiederherstellung erfordern – eine „Neuverteilung“ von Vermögenswerten, so wie ein Kleinkind, das ein Monopoly-Brett umwirft, nur damit die Eltern die Häuser „fair“ wieder auf alle Felder stellen, unabhängig davon, wer sie gekauft hat. Die umstrittenen Häuser werden der Bank geschenkt. Je nach der Verschuldung eines Landes ist ein Kreditverzicht im Austausch gegen den Erwerb von Eigentum wahrscheinlich.

Eine digitale Apokalypse dieses Ausmaßes würde wahrscheinlich eher durch physische Schäden an den größten Serverfarmen der Welt als durch Cyber-Kriegsführung entstehen. Es ist viel effektiver, ein Gebäude zu zerstören, ein Kabel zu kappen oder sogar ein Naturereignis wie das Carrington-Ereignis von 1859 zu verursachen.

Ein instabiles Energienetz wäre zwar nicht dauerhaft zerstörerisch, würde aber Phasen digitaler Störungen hervorrufen, die unsere Abhängigkeit von Hightech-Lösungen in unserer Wirtschaft verändern könnten.

In der realen Welt stellen die Einzelhändler nach einer Stunde Stromausfall schnell auf Bargeld um.

Wenn die Tech-Gemeinde der Öffentlichkeit gegenüber ehrlich ist, wird die nächste digitale Apokalypse nicht durch bösartige Angriffe unserer Freunde in Nordkorea ausgelöst. Es wird weder ein Gremlin aus den 70er-Jahren sein, der an den Kabeln nagt, noch ein nigerianischer Prinz mit einem kürzlich verstorbenen Verwandten.

Unsere Apokalypse wird in den Hallen des Parlaments stattfinden, gestaltet von Lobbyisten und Politikern, die die digitale Welt in kürzester Zeit in einen immateriellen Gefängnisblock verwandeln.

Der Verlust der Kontrolle der Bürger über die digitale Welt, ersetzt durch die Wünsche des Staates, ist eine Apokalypse, von der sich die Menschheit nie mehr erholen kann. Es wäre das Ende des Edens des freien Marktes, der unsere größten technologischen Errungenschaften hervorgebracht hat.

An seine Stelle wird ein Wettrüsten der Kontrolle treten, das bis in unsere Gedanken und unter unsere Haut reicht.