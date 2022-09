Wie sich der Krieg von heute auf morgen veränderte

Mit der Ausrufung von Referenden in vier ukrainischen Regionen und dem Versprechen, neues russisches Territorium mit allen Mitteln zu verteidigen, hat Wladimir Putin einen ganz neuen Krieg ausgelöst.

Aus der Sicht Russlands war der Krieg in der Ukraine bisher eine „spezielle Militäroperation“ zur Verteidigung der selbsterklärten unabhängigen Republiken Luhansk und Donezk.

Acht Jahre lang hatte Moskau die Bitten aus dem Donbass, diese Republiken anzuerkennen, abgewiesen. Nun ist Russland bereit, sie als Teil der Russischen Föderation aufzunehmen, ebenso wie die Regionen Cherson und Saporoshje.

Am Mittwoch kündigte Präsident Wladimir Putin in Moskau an, dass in diesen vier Orten von diesem Freitag bis nächsten Mittwoch Referenden über den Beitritt zu Russland abgehalten werden. Danach muss die russische Duma entscheiden, ob sie die Ergebnisse akzeptiert und diese Gebiete offiziell an Russland angliedert.

Es wird erwartet, dass all dies geschieht, und sobald dies geschieht, wird sich das Spiel auf dem Schlachtfeld dramatisch verändern. Aus der Sicht Russlands wird es nicht mehr darum gehen, die Milizen der unabhängigen Republiken mit regulären russischen Einheiten gegen Angriffe der Ukraine zu unterstützen. Es wird nun russisches Territorium gegen Angriffe der Ukraine verteidigen. [Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es mobilisiere 300.000 Reservisten und andere Soldaten mit Kampferfahrung.]

Putin drohte nicht mit einem offensiven Atomkrieg, wie seine Äußerungen im Westen dargestellt werden, sondern warnte, Russland werde sein eigenes Territorium notfalls mit Atomwaffen verteidigen. Es ist nicht bekannt, welches Ausmaß ein ukrainischer Angriff auf das Gebiet, das Russland jetzt als sein eigenes Territorium betrachtet, haben müsste, um eine solche Reaktion hervorzurufen.

Aber die Nuklearwarnung wird die Planer des Pentagons für die ukrainischen Truppen sicherlich zweimal darüber nachdenken lassen, ob sie größere Offensiven zur Rückeroberung ukrainischen Territoriums von Russland starten sollen.