Munition mit abgereichertem Uran erhöht den nuklearen Einsatz in der Ukraine

Großbritanniens Entscheidung, umstrittene panzerbrechende Munition an Kiew zu liefern, könnte von Russland mit taktischen Nuklearschlägen beantwortet werden

Die britische Ankündigung, Munition mit abgereichertem Uran (DU) für die Challenger-2-Panzer an die Ukraine zu liefern, ist keine einmalige Sache. Sie wurde mit den Vereinigten Staaten abgesprochen, und das aus gutem Grund. Die USA haben einen Weg gefunden, die Lieferung von Abrams M-1-Panzern an Russland zu beschleunigen, indem sie ältere Modelle verwenden.

Die 120-mm-Glattrohrkanone des Abrams verwendet wie die des Challenger panzerbrechende Munition mit abgereichertem Uran. Die Abrams-Panzer, die an die Ukraine geliefert werden, sind mit Munition aus abgereichertem Uran bewaffnet, die als „Panzerbrecher“ bezeichnet wird.

Bei der betreffenden Munition handelt es sich technisch gesehen um panzerbrechende, flossenstabilisierte, abwerfende Sabot-Munition (APFSDS), eine Munition mit langem Pfeil und Penetrator. Bei APFSDS wird ein spezieller Durchschlagstab aus DU mit einem Zusatz von Titan und Molybdän verwendet.

Sie wird vom Militär in besonderem Maße geschätzt, weil der DU-Penetrator selbstschärfend (d. h. er verformt sich nicht) und pyrophor ist. Er ist hochwirksam gegen feindliche Panzer, die von der Seite, von hinten oder von oben getroffen werden, aber weniger wirksam an der Front, wo er durch schräge Panzerung abgelenkt werden kann.

APFSDS-Penetratoren können auch aus anderen Materialien als DU hergestellt werden, beispielsweise aus Titan. Die Russen bezeichnen DU-Munition als „schmutzige“ Waffen.

Abgereichertes Uran ist ein sehr schweres, dichtes Metall, das aus Uranhexafluorid hergestellt wird. Uranhexafluorid ist das gasförmige Ausgangsmaterial für Zentrifugen, die waffenfähiges spaltbares U-235 für Atomwaffen herstellen.

Die Befürworter des Einsatzes von DU in Waffen argumentieren, dass DU-Waffen weniger spaltbares Material enthalten als natürliches Uran (aber nicht viel weniger). Sie berücksichtigen jedoch nicht die Tatsache, dass DU in einer sehr kompakten Form verwendet wird, im Allgemeinen um Panzerungen und andere gehärtete Strukturen zu durchdringen.

Obwohl Feldstudien nicht schlüssig sind, behaupten Munitionsgegner, dass DU-Metallfragmente im Boden und DU-Staub in der Luft zahlreiche Gesundheitsprobleme, einschließlich Krebs, verursachen können. Selbst natürlich vorkommendes Uran ist ein giftiges Material.

Ein Challenger 2 Kampfpanzer aus britischer Produktion während der Operation Telic 4 im Irak. Bild: Wikipedia / Crown Copyright

In einer wissenschaftlichen Studie heißt es: „Das beim Einschlag und bei der Verbrennung von Munition mit abgereichertem Uran entstehende Aerosol kann möglicherweise weite Gebiete in der Umgebung der Einschlagstellen kontaminieren oder von Zivilisten und Militärangehörigen eingeatmet werden.“

Es gibt einige Hinweise darauf, dass DU-Munition eine Rolle beim sogenannten Golfkriegssyndrom spielt und sich auch auf die Knochenmarkdichte von Soldaten auswirkt, die von DU-Splittern getroffen wurden.

Die USA sind der Weltmeister im Einsatz von DU-Munition im Irak, in Syrien, Afghanistan, Bosnien und im Kosovo. Während des Irak-Krieges 1991 wurden 782.414 DU-Munition abgefeuert. Mehr als 300.000 DU-Munition wurde während des Irakkriegs 2003 verschossen, die überwiegende Mehrheit davon von US-Truppen.

Sowohl die USA als auch das Vereinigte Königreich haben Forderungen nach einem Verbot von Waffen mit abgereichertem Uran zurückgewiesen.

Abgesehen von panzerbrechenden Panzergeschossen verwenden die USA DU-Munition für ihre 30-mm-GAU-8 Avenger Gatling-Kanone auf dem Bodenkampfflugzeug A-10 Warthog. Die A-10 spielten in den Kriegen im Irak und in Afghanistan eine herausragende Rolle.

Die Ukraine hat im vergangenen Winter 100 A-10-Kampfjets von den Vereinigten Staaten angefordert und trainiert seither heimlich den Einsatz der Flugzeuge im Kampf. Sollte es zu einer Krim-Offensive kommen, könnten die A-10 in die Ukraine verlegt und von ukrainischen Piloten sowie möglicherweise von freiwilligen ehemaligen US-Luftwaffenpiloten geflogen werden.

Die USAF versucht schon seit einiger Zeit, die A-10 loszuwerden, die sie als Relikt des Kalten Krieges betrachtet und die in einer dichten Luftverteidigungsumgebung nicht überleben kann. Die jüngste Entwicklung zeigt, dass die USAF alle ihre A-10 so schnell wie möglich ausmustern will. Aus Sicht der USAF wird durch die Verlegung in die Ukraine eine unerwünschte Last von ihr genommen.

Die USA versuchen auch, den russischen Vorteil bei der Artillerie auszugleichen, indem sie neue 155-mm-Haubitzen als Ersatz für die durch russische Luft- und Artillerieschläge verlorenen Geschütze liefern.

Die ukrainische Armee kämpft derzeit in Bakhmut, Avdiivka, Vuhledar und um Zaporizhzhia. Bakhmut steht im Mittelpunkt des Interesses, da dort eine große Anzahl ukrainischer Truppen, darunter einige Eliteeinheiten, eingeschlossen sind.

Schätzungen zufolge sind bis zu fünf ukrainische Brigaden mit vielleicht bis zu 15.000 Soldaten beteiligt, obwohl diese Brigaden hohe Verluste erlitten haben und ein Teil der Truppen, nicht aber die Ausrüstung, aus der Stadt abgezogen wurde. Die paramilitärischen Kräfte der russischen Gruppe Wagner behaupten nun, dass sie rund 70 % der Stadt kontrollieren und haben die Kämpfe nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen.

Die USA haben am 14. März eine MQ-9 Reaper-Drohne verloren, die nur 37 Meilen (ca. 60 km) von der Krim entfernt in einer russischen Sperrzone operierte. Die Reaper-Drohne ist nicht nur eine Jäger-Killer-Drohne, sondern verfügt auch über hoch entwickelte Sensoren, die zweifellos zur Sammlung von Zielinformationen, aber auch zum Sammeln von ELINT (elektronische Abhörgeräte) russischer Militäreinheiten eingesetzt wurden.

Eine MQ-9 Reaper-Drohne während eines Trainingseinsatzes auf einem US-Luftwaffenstützpunkt. Bild: Facebook / Screengrab

Die Drohne wurde von zwei russischen Su-27 auf frischer Tat ertappt und stürzte ins Meer. Seitdem haben die USA ihre Operationen wieder aufgenommen, allerdings in größerer Entfernung von der Krim, und setzen dabei die hochfliegende RQ-4 Global Hawk ein, eine Allwetter-, Tag- und Nachtdrohne zur Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung. Der Global Hawk verfügt über IMINT-Sensoren (Imagery Intelligence), SIGINT-Sensoren (Signals Intelligence) und MTI-Sensoren (Moving Target Indicator).

Die Tatsache, dass die USA bereit waren, ihre Drohnen so nahe an die Krim zu schicken, deutet darauf hin, dass die Vorbereitungen für eine ukrainisch-nationale Offensive bereits weit fortgeschritten sind.

Die Ukraine wird von den USA und der NATO aufgefordert, mit ihrer Offensive gegen die Krim zu beginnen, sobald genügend Ausrüstung eingetroffen und das Wetter für eine Landoffensive geeignet ist. Zurzeit regnet es in der Ukraine sehr viel, sodass sich schweres Gerät und Panzer nur auf befestigten Straßen bewegen können, da die offenen Felder für Panzermanöver zu schlammig sind.

An der geplanten Offensive, die bereits von US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland angekündigt wurde, werden voraussichtlich 50.000 ukrainische Soldaten beteiligt sein. Dies ist eine sehr große Truppe für die Ukraine, die für eine einzige Schlacht eingesetzt werden soll, aber die USA glauben, dass die Ukraine auf der Krim, die Russland als strategisch wichtig betrachtet, gegen Russland gewinnen und Moskau zwingen kann, die Ukraine zu verlassen.

Hinter dem strategischen Denken der USA steht die Vorstellung, dass ein Sieg über Russland auf der Krim einen Regimewechsel in Moskau erzwingen würde.

Der Hass in Washington auf Wladimir Putin scheint keine Grenzen zu kennen. Der jüngste Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) gegen Putin wegen angeblicher Kriegsverbrechen wurde von Präsident Joe Biden befürwortet und kommt nicht überraschend. Das überstürzte Vorgehen des Gerichts beseitigt praktisch jede Möglichkeit von Verhandlungen zwischen Biden und Putin.

Wie wird Russland auf diese jüngsten Entwicklungen reagieren? Putin hat Großbritannien bereits vor DU-Munition gewarnt, obwohl nicht klar ist, worauf er eigentlich abzielt. Wenn Russland die Aktivitäten der USA bei der Einführung der Abrams-Panzer auf dem Schlachtfeld beobachtet, einschließlich der Möglichkeit des Einsatzes der A-10, wird sich die Situation weiter zuspitzen.

Russland verstärkt auch seinen bereits dichten Luftverteidigungsgürtel um Moskau und bereitet sich damit möglicherweise auf einen erweiterten Konflikt in Europa vor.

Mit der Einführung von DU in der Ukraine erhöht die NATO das Risiko, dass Russland mit taktischen Atomwaffen antwortet. Nach Ansicht der Russen öffnet die NATO damit die Büchse der Pandora für Atomwaffen. Die Büchse der Pandora wurde in Hesiods Gedicht Werke und Tage (700 v. Chr.) beschrieben, in dem das Öffnen der Büchse Flüche über die Menschheit auslöst, darunter Krankheit und Tod.