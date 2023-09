Der Bürgermeister der italienischen Insel Lampedusa hat am Mittwoch wegen der Ankunft mehrerer Tausend Migranten den Notstand ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt lebten fast 7.000 Migranten auf der kleinen Insel, die eigentlich Platz für 400 Menschen bietet.

Im April hatte Rom wegen der Migrationssituation den nationalen Notstand ausgerufen. Lampedusa wird seit Jahren von Migranten überflutet, die versuchen, in die EU zu gelangen. In diesem Jahr kamen fast 130.000 Migranten auf dem Seeweg nach Italien, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Am Sonntag besuchte EU-Außenministerin Ursula von der Leyen die italienische Insel. Der italienische Ministerpräsident Meloni hatte sie eingeladen, sich ein Bild vom „Ernst der Lage“ zu machen.

„Wir tun, was wir können“, sagte Meloni am Sonntag vor den Einwohnern Lampedusas. Von der Leyen forderte die EU-Länder auf, einen Teil der Migranten aufzunehmen.

Elon Musk antwortet auf X, ehemals Twitter, auf eine Nachricht des Nutzers Pelham, der behauptet, dass die von George Soros vorangetriebene Invasion eskaliere. „Die Soros-Organisation scheint nichts weniger als die Zerstörung der westlichen Zivilisation zu wollen“, so Musk.

The Soros organization appears to want nothing less than the destruction of western civilization