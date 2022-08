Musk hat Recht mit Twitter: Es ist eine massive Deep State Front!

Der Twitter-Vorstand vertuscht in der Tat seine „extremen, ungeheuerlichen Mängel“, und die Führungskräfte wissen nicht, wie viele Bots tatsächlich auf der Plattform sind, behauptet ein Whistleblower.

Der Verdacht von Elon Musk ist also doch richtig. Aber es geht um viel mehr als das.

Hört mir zu. Twitter ist kaum mehr als eine Desinformationsfront, die sich als ehrliche, verbraucherorientierte Social-Media-Seite ausgibt.

Das erklärt viel darüber, warum es von Anfang an gegründet wurde.

Der „ethische Hacker“ Peiter „Mudge“ Zatko, der ehemalige Sicherheitschef des Social-Media-Unternehmens, hat im vergangenen Monat vor dem Kongress und den Bundesbehörden eine bahnbrechende Enthüllung gemacht. Er behauptete, dass der Tech-Gigant völlig falsch verwaltet wird und Tausende von Mitarbeitern ohne angemessene Aufsicht Zugang zu zentralen Kontrollen und den sensibelsten Informationen haben.

Zatko, der direkt dem CEO Jack Dorsey und seinem Nachfolger Parag Agrawal unterstellt ist, sagte, dass leitende Angestellte die größten Schwachstellen der Plattform vertuscht hätten und behauptete sogar, dass ein oder mehrere Mitarbeiter als Spion für ausländische Geheimdienste arbeiten könnten.

Der Whistleblower sagte, die Chefs hätten den Vorstand und die Aufsichtsbehörden über die Sicherheitsmängel des Unternehmens getäuscht, die es anfällig für Hackerangriffe, Manipulationen und Desinformation gemacht hätten.

In seinen Behauptungen, die Musks Klage untermauern werden, sagte Zatko auch, dass die Twitter-Chefs nicht über die Ressourcen verfügen, um zu wissen, wie viele Bots auf der Website aktiv sind.

Musk hatte behauptet, dass Twitter nicht die Wahrheit über die Anzahl der Bots und gefälschten Konten unter seinen 238 Millionen täglich aktiven Nutzern gesagt hat, und zog daraufhin sein Übernahmeangebot in Höhe von 44 Milliarden Dollar zurück.

Zatko hatte unter anderem festgestellt, dass Twitter die Nutzerdaten nach der Löschung eines Kontos nicht zuverlässig löscht – oft, weil die Mitarbeiter den Überblick darüber verloren haben. Zatko arbeitete vor Twitter bei Google und dem Verteidigungsministerium.

In der Veröffentlichung werden seine Erkenntnisse als „ungeheuerliche Mängel, Nachlässigkeit, vorsätzliche Ignoranz und Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Demokratie“ beschrieben.

Er wurde zu Twitter berufen, um Änderungen in der Struktur und den Praktiken zu empfehlen, um die Sicherheit des Unternehmens zu erhöhen, nachdem eine Reihe von schädlichen Kompromittierungen stattgefunden hatte, bei denen Nutzer, darunter Barack Obama, Joe Biden und Musk, gehackt wurden.

Damals sagte er, er werde „Informationssicherheit, Integrität der Website, physische Sicherheit, Integrität der Plattform – was auch den Missbrauch und die Manipulation der Plattform betrifft – und Technik“ untersuchen.

Der Informant sagte auch, dass ihm befohlen wurde, Daten vorzulegen, um einen falschen Eindruck von den Fortschritten zu erwecken, und dann wurde hinter seinem Rücken der Bericht einer Beratungsfirma gefälscht, um das Ausmaß der Probleme zu vertuschen.

Die Offenlegung von mehr als 200 Seiten wurde letzten Monat an die Securities and Exchange Commission, die Federal Trade Commission, den Geheimdienstausschuss des Senats und das Justizministerium geschickt.

Zatkos Bedenken bei Twitter wuchsen nach den Unruhen im Kapitol am 6. Januar, als er befürchtete, dass ein Sympathisant innerhalb des Unternehmens die Plattform in der sogenannten „Produktionsumgebung“ manipulieren könnte. Er fügte hinzu, dass Twitter die einzelnen Mitarbeiter nicht zur Rechenschaft ziehen könne, da es keine Kontrolle oder Einsicht in ihre Computer habe, und behauptete, vier von zehn Geräten entsprächen nicht den grundlegenden Sicherheitsstandards.

Es hat den Anschein, als sei Twitter kaum mehr als ein überteuertes, überbewertetes Speerwerfen von Big Tech für schmutzige Tricks zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung mit verzerrten Informationen.

Erinnern Sie sich noch daran, wie sie die größte Story des Jahres 2020 auf Hunter Bidens Laptop aus der Hölle versteckt haben? Das allein könnte zu einer massiven Wahlbeeinflussung geführt haben, wie es sie in den Vereinigten Staaten noch nie gegeben hat. Und dann die massive Desinformation über die „Impfstoff“-Mandatspolitik.

Und schließlich die Manipulation am 6. Januar.

War das alles Zufall?

Es muss ein Schock für Musk sein – oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es die Bestätigung einer harten Wahrheit über eine der Realitäten von Big Tech.

Es ist kein echtes Unternehmen! Es handelt sich um eine Quasi-Geheimdienstoperation.

Dies ist der Anfang vom Ende für Twitter.

Es ist entlarvt worden.

Hoffen wir, dass dies auch der Beginn des Todesmarsches von Big Tech ist – und der Aufstieg der Meinungsfreiheit!

Ich bete, dass es so sein wird, damit diese gerechte Republik überlebt.