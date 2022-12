Twitter-Chef Elon Musk hat Dokumente veröffentlicht, die zeigen, dass Twitter Beiträge über Hunter Bidens Laptop aus der Hölle zensiert und die US-Präsidentschaftswahlen zugunsten Bidens beeinflusst hat. Die Medien schweigen immer noch.

Auf Wunsch von Bidens Team wurden bestimmte Tweets oder Konten gelöscht. Hochrangige Twitter-Mitarbeiter nahmen auch den Sohn des US-Präsidenten in Schutz. Auf einem Laptop, den er in eine Reparaturwerkstatt gebracht hatte, wurden alle möglichen Dinge entdeckt, die das Licht der Welt nicht ertragen konnten. Dies wurde lange Zeit als „russische Desinformation“ abgetan.

Nach dem Bekanntwerden der Dokumente erklärte Musk auf Twitter Spaces, dass sein Leben in Gefahr sei. „Die Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas zustößt oder ich erschossen werde, ist groß“, sagte der Twitter-Chef. Er fügte hinzu, dass er zumindest nicht an einer Parade mit offenen Autos teilnehmen werde, und bezog sich dabei auf die Ermordung von Präsident Kennedy.

„Jemand, der mich umbringen will, muss sich dafür nicht viel Mühe geben“, fügte Musk hinzu. „Hoffentlich wird das nicht passieren.“

#BREAKING: Elon Musk confirms he is NOT suicidal in case they Epstein him. — Avi Yemini (@OzraeliAvi) December 4, 2022

Er betonte, dass die Freigabe der Informationen mit Risiken verbunden ist. „Letztlich wollen wir alle eine Zukunft, in der die Redefreiheit nicht unterdrückt wird und in der wir sagen können, was wir sagen wollen, ohne Repressalien befürchten zu müssen“, sagte Musk im Gespräch mit dem Unternehmer Mario Nawfal und Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom.

Musk hat inzwischen angekündigt, dass weitere Twitter-Dateien veröffentlicht werden sollen.