WEF enthüllt Agenda für das Treffen der herrschenden Klasse in Davos 2023

Das Treffen im Januar wird sich unter anderem auf den Klimaschwindel und Putin konzentrieren.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat die Hauptthemen für seine kommende Konferenz im Januar 2023 in Davos bekannt gegeben.

Jedes Jahr bringt das WEF einen gut vernetzten Kader mächtiger öffentlicher und privater Personen und Organisationen hinter stark gesicherten und nur für geladene Gäste zu seinem jährlichen Treffen in der Schweiz zusammen. Durch diese Zusammenkunft wird der globalen „Elite“ ein physischer Raum zur Verfügung gestellt, in dem sie Geschichten und Ideen formulieren kann, um ihre Macht zu stärken. Das WEF wird von seinem Präsidenten Klaus Schwab angeführt, einer Figur, die an einen Comic-Bösewicht erinnert. Schwab hat sein Leben der Förderung einer faschistischen Agenda gewidmet, durch die alle Macht durch den Zusammenschluss von Staat und ausgewählten Unternehmensinteressen kontrolliert wird.

Davos ist der Ort, an dem sich die Machtzentren von Unternehmen und Regierungen zu großen Aktionen zusammenschließen. Themen wie „Build Back Better“, „The Great Reset“ und „ESG“ wurden von in Davos ansässigen Organisationen gefördert und vorangetrieben.

Die diesjährige Schweizer Konferenz steht unter dem Titel „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“. Zu den Hauptthemen des Treffens gehören (zusammen mit meiner Interpretation dessen, was diese Dinge in einfachem Englisch bedeuten):

1: „Bewältigung der aktuellen Energie- und Nahrungsmittelkrisen im Rahmen eines neuen Systems für Energie, Klima und Natur“.

Im Wesentlichen will das WEF, dass Sie Ungeziefer essen, während Energie durch die gezielte Zerstörung des globalen zuverlässigen Energiesektors unbezahlbar wird. Der „grüne Übergang“, wie sie es nennen, ist notwendig, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Wenn Sie Fragen zum Klimawandel haben, sind Sie ein böser „Klimaleugner“. Fragen Sie einfach Greta!

2: „Die derzeitige Wirtschaft mit hoher Inflation, geringem Wachstum und hoher Verschuldung im Kontext eines neuen Systems für Investitionen, Handel und Infrastruktur“.

Sie werden Putin und COVID für ihre rücksichtslose keynesianische Geldpolitik verantwortlich machen. Sie werden sagen, dass nicht das Drucken von Billionen von Dollars (die zur Bereicherung der globalen Elite und zur Vergrößerung des Wohlstandsgefälles verwendet wurden) eine weltweite Rezession verursacht hat, sondern DIE RUSSEN(!) und offensichtlich die „Pandemie“!

3: „Bewältigung des derzeitigen Gegenwinds in der Industrie im Rahmen eines neuen Systems zur Nutzung von Spitzentechnologien für Innovation und Widerstandsfähigkeit des Privatsektors“.

Die ESG-Politik scheitert, weil sie die Unternehmen erdrückt. Das sind keine guten Nachrichten für Klaus Schwab und Co., aber sie wollen Sie wissen lassen, dass Ihr Opfer notwendig ist, um Gaia zu retten.

4: „Die gegenwärtigen sozialen Schwachstellen im Rahmen eines neuen Systems für Arbeit, Qualifikationen und Pflege angehen.“

Ein Haufen Aufkleber-Jargon, der Sie davon überzeugen soll, mehr von Ihrer persönlichen Souveränität an die technokratischen Tyrannen abzugeben.

5: „Bewältigung der aktuellen geopolitischen Risiken im Rahmen eines neuen Systems für Dialog und Zusammenarbeit in einer multipolaren Welt“

Mehr Klimaschwindel und mehr Zwang. Sie werden nichts besitzen und Sie werden glücklich sein. Gehorchen Sie dem WEF und seinen Freunden. Lassen Sie sie die Dinge für Sie erledigen, und sie versprechen, Sie zu beschützen.

Das WEF hat seine Teilnehmerliste für das Treffen 2023 noch nicht fertiggestellt. Wie im vergangenen Jahr werden wir dafür sorgen, dass die Leser des Dossiers als Erste erfahren, wer an dem exklusiven Treffen teilnimmt, zu dem sie eingeladen sind.