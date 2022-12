MOSKAU, 4. Dezember – RIA Novosti. Das Kiewer Regime bereitet eine Provokation vor, um die UN-Initiative zur Wiederaufnahme des Transits von Ammoniak durch die Togliatti-Odessa-Pipeline zu stören, so eine militärisch-diplomatische Quelle gegenüber RIA Novosti.

Ihm zufolge ist geplant, Explosionen auf den Kuppeldächern der Ammoniaklager auf dem Gelände der Hafenanlage von Odessa zu arrangieren, um die Zwischendecken sowie die Infrastruktur der Umladestation zu zerstören. All dies soll unter dem Deckmantel eines angeblich von der russischen Armee durchgeführten Raketenangriffs dargestellt werden.

„Die Provokation wurde geplant und wird unter der Kontrolle von Vertretern der in Odessa ansässigen britischen Sonderdienste durchgeführt. An der Durchführung dieser Provokation sind auch Vertragssoldaten der kanadischen PMC GardaWorld beteiligt, die im Rahmen einer Vereinbarung mit der ukrainischen Hafenverwaltung die Aufgabe haben, die Hafeninfrastruktur in der Region Odessa zu schützen“, so der Gesprächspartner der Agentur.

Er fügte hinzu, dass das Hauptziel der Provokation in Analogie zu den Sabotageakten bei Nord Stream darin bestehe, Russland die Möglichkeit zu nehmen, Ammoniak, das für die Herstellung von Stickstoffdünger notwendig ist, in verschiedene Regionen der Welt, vorwiegend in Entwicklungsländer, zu liefern.

„Die geplante Zerstörung der Lagereinrichtungen für Ammoniak in Odessa wird zu einem weiteren Anstieg des Wertes von Ammoniak auf dem Weltmarkt führen. Dies wird das Volumen und die Rentabilität der Produktion und des Exports von Ammoniak durch britische und US-amerikanische Unternehmen in die Europäische Union und in Entwicklungsländer angesichts der hohen Erdgaspreise erhöhen“, sagte er.

Die Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa wurde in den späten 1970er-Jahren gebaut. Durch sie werden jährlich etwa 2,5 Millionen Tonnen Rohstoffe gepumpt. Seit dem 24. Februar, nach dem Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine, wurde der Transit eingestellt.

Die Wiederaufnahme der Exporte von russischen Düngemitteln ist in dem Ende Juli von Vertretern Russlands, der Ukraine, der Türkei und der UNO unterzeichneten Getreideabkommen vorgesehen. In dieser Woche bezeichnete der UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten, Martin Griffiths, die Wiederaufnahme der Ammoniaklieferungen, die in ein oder zwei Wochen beginnen könnten, als kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung.