Mutiger Bestatter meldet sich: „Das habe ich noch nie erlebt“

John O’Looney aus Milton Keynes, England, ist seit 15 Jahren als Bestattungsunternehmer tätig. Vor kurzem postete er eine Nachricht auf Facebook, die viral ging und daher sofort wieder gelöscht wurde.

Das Jahr 2020 war interessanterweise ruhiger als 2019, sagte O’Looney am Donnerstag im Podcast von Lou Collins. „Die Sterblichkeit hatte sich nicht erhöht.“ Auch die Kollegen waren nicht fleißiger als sonst.

O’Looney dachte bei sich: „Irgendetwas stimmt nicht.“ Am 6. Januar 2021 begannen die Menschen in und um Milton Keynes mit der Impfung, und dann schoss die Sterblichkeitsrate durch die Decke. „Das habe ich noch nie erlebt“, sagte er. Die Sterberate war 2,5-mal höher als normal. „Ich hatte schreckliche Angst.“

In seinem Facebook-Post schrieb der Bestatter, dass die Sterberate im letzten Jahr völlig normal war und dass viele Kollegen ihre Kühlschränke vor Weihnachten abgestellt hatten, weil nicht gebraucht wurden. Nach dem Start der Impfkampagne Anfang Januar ging die Sterberate durch die Decke.

In den letzten drei Monaten hat O’Looney keine einzige Coronatoten erhalten. Er schrieb auch, dass die Behörden in der Zwischenzeit alles tun, um die Corona-Zahlen in die Höhe zu treiben.

Zuvor hatte der österreichische Bestatter Klaus Pichler verraten, dass es keine überzähligen Todesfälle aufgrund von Covid gibt. „Wir haben etwa 165 Todesfälle pro Jahr“, sagte er. Davon sind im vergangenen Jahr neun – offiziell – an Corona gestorben. „Das waren alles ältere Menschen im Alter zwischen 65 und 80 Jahren, die auch schon krank waren. Darunter waren ein starker Raucher und ein Alkoholiker, und sie hatten alle ein schlechtes Immunsystem“, betonte er. „Sie könnten auch an einer schweren Grippe gestorben sein.“

Er hörte auch von Kollegen, dass die Sterblichkeitsrate nicht vom normalen Niveau abweicht. Laut Pichler belügt die Regierung ihre Bürger über die Corona-Zahlen.