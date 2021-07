USA entsenden F-16 nach Bulgarien für eine weitere Übung im Schwarzen Meer

Acht US-Mehrzweckkampfflugzeuge des Typs F-16 trafen am 9. Juli auf dem Luftwaffenstützpunkt Graf Ignatievo in Bulgarien ein, um an der diesjährigen Militärübung Thracian Star teilzunehmen.

Die gemeinsame amerikanisch-bulgarische Luftwaffenübung wird nach Angaben der US-Luftwaffe in Europa und der Air Force Afrika durchgeführt, um „die Fähigkeit zu verbessern, schnell an entlegenen Orten eingesetzt zu werden und glaubwürdige Kräfte bereitzustellen, um die Stabilität in der Region zu gewährleisten.“

Die Region ist das Schwarze Meer, wo sich das, was die USA und die NATO als „vorübergehend besetztes Gebiet“ betrachten, nämlich die Krim, und die russische Schwarzmeerflotte befinden. Nicht weit darüber hinaus liegen der Südkaukasus, der Donbass und der Nahe Osten (zum Beispiel Syrien und der Iran).

Die F-16 Fighting Falcon-Flugzeuge kamen vom Luftwaffenstützpunkt Aviano in Italien,