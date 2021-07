Mutmaßliche Attentäter des haitianischen Präsidenten Moïse wurden von den USA ausgebildet und sind mit der Pro-Coup-Oligarchie verbunden

Von Dan Cohen: Er ist der Korrespondent in Washington DC für Behind The Headlines. Er hat weit verbreitete Video-Reportagen und Print-Depeschen aus ganz Israel-Palästina produziert. Er twittert unter @DanCohen3000.

mintpressnews.com: Während sich die Ermittlungen zum Mord an Moïse entwickeln, bereiten die USA den vierten Einsatz von Truppen in Haiti innerhalb von 106 Jahren vor – auf Wunsch einer Figur, die sie jahrzehntelang ausgebildet haben.

PORT AU PRINCE, HAITI – Während der Schock den karibischen Inselstaat Haiti nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse erfasst, hat die haitianische Regierung eine Kampagne zur Verhaftung von Verdächtigen durchgeführt, die angeblich für den Mord verantwortlich sind.

Der haitianische Polizeidirektor Leon Charles gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass das Attentatskommando, das Moïse tötete, aus 28 Ausländern besteht, darunter zwei haitianische Amerikaner und 26 Kolumbianer. Fünfzehn dieser Kolumbianer wurden verhaftet, während drei in einem Feuergefecht getötet wurden und acht weiterhin auf der Flucht sind. Der kolumbianische Verteidigungsminister Diego Molano hat zugegeben, dass es sich bei einigen der Kolumbianer um pensionierte Militärangehörige handelt. Unter ihnen ist mindestens ein hochdekorierter Soldat, der von den Vereinigten Staaten ausgebildet wurde, und ein weiterer, der in die Ermordung kolumbianischer Zivilisten verwickelt ist.

Verbindungen zu Oligarchen

Die Haitianer-Amerikaner wurden als James Solages, 35, und Joseph Vincent, 55, identifiziert. Solages lebt in Fort Lauderdale, wo er der CEO von EJS Maintenance & Repair ist und eine gemeinnützige Gruppe betreibt, deren Website inzwischen von Informationen gesäubert wurde. Bevor er nach Florida zog, lebte er in der südlichen haitianischen Küstenstadt Jacmel.

Laut der Washington Post wurde Solages‘ Facebook-Profil, das inzwischen entfernt wurde, als Chef der Leibwächter der kanadischen Botschaft in Haiti aufgeführt. Die kanadische Botschaft bestätigte, dass Solages zuvor als Wachmann gearbeitet hat. Während Solages in Florida war, war er ein „eifriger und lautstarker Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Michel Martelly,“ der Gründer von Moïse’s Haitian Baldheaded Partei (PHTK), nach Tony Jean-Thénor, Leiter der Veye Yo beliebte Organisation in Miami, von dem verstorbenen Vater Gérard Jean-Juste gegründet.

Fotos von James Solages und einem gepanzerten Militärfahrzeug, die er auf seiner inzwischen gelöschten Facebook-Seite postete

Die Haitian Times berichtete, dass Solages auch als Sicherheitsmann für Reginald Boulos und Dimitri Vorbe, zwei prominente Mitglieder der haitianischen Kleinbourgeoisie, gearbeitet hat. Obwohl sie anfangs freundlich zu ihm waren, wurden beide zu erbitterten Gegnern von Moïse. Boulos war auch ein prominenter Unterstützer der früheren Putsche 1991 und 2004 gegen Präsident Jean-Bertrand Aristide.

Die Boulos-Familie ist eine der reichsten in Haiti und besitzt ein pharmazeutisches Unternehmen, das 1996 für die Vergiftung zahlreicher Kinder mit seinem verseuchten Fiebermedikament verantwortlich war, einige davon tödlich. Seit dem Volksaufstand vom 6. bis 8. Juli 2018 gegen die vom IWF diktierte Erhöhung der Treibstoffpreise hat Boulos versucht, sich als populäre und fortschrittliche Figur neu zu inszenieren (nachdem eines seiner Geschäfte niedergebrannt und geplündert wurde), indem er eine politische Partei namens Bewegung Dritter Weg (MTV) anführt.

Vorbe ist Geschäftsführer und Vizepräsident der Société Générale d’Énergie SA, eines der größten privaten Energieunternehmen in Haiti, das einen „Sweet-heart“-Deal für die Versorgung des Energienetzes hatte, den Moïse nach dem Zusammenbruch des PetroCaribe-Programms, in dessen Rahmen Venezuela Haiti von 2008 bis 2018 mit billigem Öl und Krediten versorgte, neu verhandeln wollte.

Viele glauben, dass Boulos der intellektuelle Urheber und finanzielle Hintermann von Moïses Mord ist.

„Solages Anstellung bei Boulos und seine zentrale Rolle bei der Operation scheint den wachsenden Konsens in der Bevölkerung Haitis zu bestätigen, dass dieser umstrittene Kaufmann, der sich in einen Politiker verwandelt hat, der wichtigste Hintermann bei der Ermordung von Moïse war“, erklärte die Journalistin Kim Ives und fuhr fort:

Viele Faktoren haben auf seine Beteiligung hingedeutet: Die Ankunft der Söldner in neun nagelneuen Nissan Patrol-Fahrzeugen ohne Nummernschilder lässt vermuten, dass es sich um Fahrzeuge des Nissan-Händlers handelt, der Reginald Boulos gehört. Das haitianische Volk ist bereits zu dem Schluss gekommen, dass Boulous hinter der Ermordung steckt und hat das Autohaus Automeca, das ihm gehört, dechoukéed [entwurzelt].

Kolumbianischer Attentäter von den USA ausgebildet.

Während die US-Haitianer Berichten zufolge als Übersetzer dienten, kamen die Muskeln des Mordkommandos aus Kolumbien, dem wichtigsten regionalen Verbündeten der USA, der als Plattform für Destabilisierungs- und Regimewechsel-Pläne in der Region dient, von Venezuela bis Ecuador – und nun offenbar auch aus Haiti.

Das prominenteste Mitglied des Killerkommandos ist Manuel Antonio Grosso Guarín, ein 41-jähriger ehemaliger Spezialeinsatzkommandant, der am 31. Dezember 2019 als Mitglied des Infanteriebataillons Simón Bolívar Nr. 1 aus dem Militär ausschied. Laut der kolumbianischen Zeitung La Semana hatte Grosso „mehrere spezielle Kampfausbildungen, war Mitglied der Spezialkräfte und der Anti-Guerilla-Kader und war dafür bekannt, ein geschickter Fallschirmjäger zu sein, der ohne Angst durch die Luft flog.“

2013 wurde Grosso der „Urban Anti-Terrorist Special Force“-Gruppe zugeteilt, einer geheimen Eliteeinheit des Militärs, die sich der Terrorismusbekämpfung und der Durchführung von Entführungen und Attentaten widmet (euphemistisch als „high value target acquisition and elimination“ bezeichnet). Dieser Zweig des Militärs ist auch mit der Sicherheit von VIP-Personen vom kolumbianischen Präsidenten bis zu den US-Präsidenten Bill Clinton und George Bush beauftragt.

„Er war einer der am besten Vorbereiteten“, bemerkte eine Quelle gegenüber La Semana.

Zu Grossos Vorbereitungen gehörte eine spezielle Kommandoanweisung des US-Militärs, das das kolumbianische Militär, eine der repressivsten Streitkräfte in der Region, die für die Sicherung internationaler Firmeninteressen und Drogenhandelsrouten arbeitet, mit Training und Waffen versorgt.

„Wie viele Falschmeldungen (siehe den folgenden Absatz), wie viele soziale Führer, wie viele Unterzeichner des Friedensabkommens, werden auf diesem Mann sein?“ kommentierte der linke kolumbianische Senator Gustavo Bolivar auf Twitter.

#VerguenzaMundial

Este es Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los exmilitares colombianos del equipo de mercenarios que según autoridades de Haití habría asesinado al Presidente de ese país.



Pero la mala imagen de Colombia la generan los escritores. pic.twitter.com/Cnrm85mNyS — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 9, 2021

Zu Grosso gesellte sich Francisco Eladio Uribe Ochoa, der laut der kolumbianischen Zeitung El Tiempo im Jahr 2019 aus der kolumbianischen Armee ausgeschieden war. Eladio Uribes Frau erzählte der Zeitung, dass gegen ihn wegen der Beteiligung an der Exekution von Zivilisten ermittelt wurde – eine Praxis, die als „False Positives“ bekannt ist und bei der das kolumbianische Militär mindestens 6402 Zivilisten anlockte, ermordete und sie in Guerilla-Fatigues kleidete, um ihre Tötungszahlen aufzublähen. Diese grausame Praxis half den Militärkommandanten, die von den Vereinigten Staaten festgelegten hohen Tötungsquoten zu erreichen, und wurde mit Bonuszahlungen und Urlaubszeit für die Soldaten belohnt, die diese Tötungen durchführten.

Obwohl Eladio Uribes Frau sagte, er sei entlastet worden, ist sein Name in einer Akte der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden aufgetaucht, einem Gericht, das aus dem Friedensabkommen von 2016 hervorgegangen ist und das mehrere tausend Fälle von Falschaussagen untersucht hat, die die kolumbianische Regierung zuvor nicht zugegeben hatte. Eladio Uribe ist einer von zwei Soldaten, die wegen des Mordes an Luis Carlos Cárdenas im Jahr 2008 im Dorf Chorros Blancos in der Region Antioquia angeklagt sind.

Weitere mutmaßliche Mitglieder des Killerkommandos, das Moïse getötet haben soll, sind:

Duberney Capador Giraldo, ein pensionierter stellvertretender Oberfeldwebel (getötet bei einem Feuergefecht in Haiti)

Alejandro Giraldo Zapata

John Jairo Ramírez Gómez

Víctor Albeiro Piñera

Von den insgesamt 28 Personen, die an dem Attentat beteiligt gewesen sein sollen, kamen vier der Kolumbianer am 6. Juni 2021 in Haiti an. Grosso kam in der dominikanischen Stadt Punta Cana an und überquerte zwei Tage später die Landgrenze nach Haiti. Fotos zeigen ihn und andere Verdächtige an beliebten Touristenorten in der Dominikanischen Republik.

Ein Foto von Grosso, links, zusammen mit einigen der anderen Verdächtigen, die in Haiti posieren, veröffentlicht auf Grossos Facebook-Seite

Unbeantwortete Fragen und ein wachsender Konsens

Es bleiben auch Fragen darüber offen, warum Moïses Sicherheitsteam versagt hat, ihn zu schützen, und ob einige seiner Mitglieder an dem Mord beteiligt waren. Dimitri Herard, der Leiter der allgemeinen Sicherheitseinheit des Nationalpalastes, wird laut dem Center for Economic and Policy Research (CEPR) von der US-Regierung wegen Waffenhandels untersucht. Obwohl es keine Beweise (aber viele Gerüchte) gibt, die ihn mit dem Mord in Verbindung bringen, „ist Herard eine der Personen, die am meisten für die Sicherheit des Präsidenten verantwortlich sind.“

Während die haitianische Regierung die mutmaßlichen Mörder von Moïse identifiziert hat, gibt es immer noch keine handfesten Beweise – nur Indizien – die sie mit Boulos und möglicherweise sogar Vorbe in Verbindung bringen. Nichtsdestotrotz „gibt es einen wachsenden Konsens, dass Reginald Boulous, gegen den letzte Woche ein Haftbefehl erlassen wurde, die Söldner bezahlt hat“, so Ives. „Es scheint immer offensichtlicher zu werden, dass der Sektor der haitianischen Bourgeoisie, mit dem Jovenel Moïse im Krieg war, eng mit seiner Ermordung verbunden ist.“

Während sich die Untersuchung des Mordes an Moïse entfaltet, scheinen die USA den Boden für die Entsendung von Truppen nach Haiti vorzubereiten, auf Wunsch einer Figur, die sie jahrzehntelang aufgebaut haben. Wie die New York Times berichtet, hat Claude Joseph, der nach der Ermordung von Moïse gegen Dr. Ariel Henry um die Führung des haitianischen Staates kämpft, die USA um die Entsendung von Militärkräften gebeten, um wichtige Infrastrukturen wie den Hafen, den Flughafen und die Benzinreserven zu schützen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, kündigte an, dass die USA das US-Personal in Haiti mit FBI- und DHS-Einsätzen verstärken würden.

CIA's NED created fake student movement GRAFNEH in #Haiti in the 2000s, which partnered with the bourgeoisie mafia to destabilize/destroy the nascent and promising democracy the poor majority fought to establish. Current de facto puppet PM Claude Joseph was one of NED's minions. https://t.co/zgz6GCQxpU pic.twitter.com/w1Q83qIfN2 — Madame Boukman – Justice 4 Haiti 🇭🇹 (@madanboukman) July 4, 2021

Joseph ist ein Aktivposten der Vereinigten Staaten und ihres Regime-Change-Arms, der National Endowment For Democracy. Wikileaks-Kabel enthüllten, dass er erstmals 2003 als Anführer einer von der NED gegründeten Studentenfront namens GRAFNEH im Vorfeld des Putsches gegen Präsident Jean-Bertrand Aristide bekannt wurde. Er gründete auch eine andere NED-finanzierte Anti-Aristide-Gruppe Initiative Citoyenne (Bürgerinitiative). Haitianische Radiosender berichten, dass er zusammen mit dem prominenten haitianischen Ex-Abgeordneten Gary Bodeau einer der Hauptangreifer war, die 2005 den verstorbenen Pater Gérard Jean-Juste in einer Kirche in Pétionville schwer verprügelten.

Jean-Juste, der vielleicht prominenteste Unterstützer und Stellvertreter des damals im südafrikanischen Exil lebenden Präsidenten Aristide, war fälschlicherweise beschuldigt worden, an der Ermordung seines eigenen Cousins, des Schriftstellers Jacques Roche, beteiligt gewesen zu sein.

„Im Wesentlichen haben wir eine US-Marionette, die ihren Puppenspieler bittet, zum vierten Mal in etwas mehr als einem Jahrhundert in Haiti einzumarschieren“, schloss Ives. „Aber sowohl die Region als auch vor allem das haitianische Volk haben die Nase voll von den US-Militärinterventionen, die größtenteils für den derzeitigen geschwächten, kritischen Zustand der Nation verantwortlich sind, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Viele der am meisten unterdrückten Viertel sind jetzt schwer bewaffnet und haben bereits eine Revolution gegen Leute wie Boulos angekündigt, sodass die US-geführten Invasoren von 2021 wahrscheinlich auf einen ähnlichen Widerstand stoßen werden, wie er gegen die US-Marines 1915 und die UN-‚Friedenstruppen‘ 2004 aufkam, nur noch heftiger.“