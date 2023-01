Mutter gibt dem Covid-Impfstoff und der Regierung die Schuld, nachdem ihr Sohn 9 Tage nach der Impfung Blutgerinnsel in seinem Gehirn entwickelt hat – nun hat er ein weiteres Gerinnsel und ein geschädigtes Herz

Eine Mutter aus Draper, Utah, brach ihr Schweigen und enthüllte, dass ihr gesunder Sohn neun Tage nach der Verabreichung des experimentellen mRNA-Impfstoffs Covid Blutgerinnsel in seinem Gehirn entwickelte. Fast ein Jahr später bildete sich ein weiteres Blutgerinnsel in seinem rechten Bein und wanderte in seine Lunge.

Cherie Romney enthüllte, dass ihr Sohn Everest im April 2021, neun Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs, mit Blutgerinnseln in seinem Gehirn auf die Intensivstation gebracht wurde. In den medizinischen Unterlagen heißt es, dass die Blutgerinnsel eine „unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff“ waren.

Everest ist 1,90 m groß und war vor dem Vorfall ein Basketballspieler.

„Sie alle kennen jemanden, dem das passiert ist (mein Sohn). Es ist nicht so selten, wie die Leute denken. Es ist wahr [und] es ist keine Fehlinformation. Ich bin gerne bereit, seine medizinischen Unterlagen mit jedem zu teilen, der sich selbst davon überzeugen möchte“, schrieb Frau Romney.

„[Der Impfstoff] hat seinen Lebensweg für immer verändert. Er hat Glück, dass er heute noch lebt, aber sein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Im Jahr 2021 wurden die Seiten aller, die darüber sprachen, in den sozialen Medien gesperrt. Wir benötigen die Wahrheit in der Berichterstattung über diese Ereignisse. Es ist keine Seltenheit und es ist uns passiert“, fuhr sie fort.

Ihr Sohn Everest lag im April 2021 auf der Intensivstation (Quelle: Cherie Romney)

Frau Romney sagte, wenn sie auf den Rat der Ärzte gehört und ihn befolgt hätte, wäre ihr Sohn heute nicht mehr am Leben.

„Wenn ich mich ruhig verhalten und auf die [Ärzte] gehört hätte, wäre Everest heute nicht mehr am Leben. Auch wenn sie jetzt zugeben, dass sie sich anfangs geirrt haben, war der Widerstand, ihn überhaupt auf Blutgerinnsel zu untersuchen, immens. Hätten wir uns nicht hartnäckig gegen sie gewehrt, wäre diese Geschichte ganz anders ausgegangen“, sagte sie.

Am Dienstag, dem 3. Januar 2023, gab Frau Romney einen aktuellen Bericht über Everest.

Sie sagte, dass Everest ein weiteres Blutgerinnsel in einer tiefen Vene in seinem rechten Bein entwickelt hatte und die Ärzte bestätigten, dass sein Herz aufgrund des Impfstoffs immer noch geschädigt war.

„Ich habe gerade HEUTE die Notaufnahme verlassen. Everest hat ein weiteres Blutgerinnsel, eine tiefe Vene in seinem rechten Bein & sie haben bestätigt, dass sein Herz immer noch geschädigt ist. Er wurde an einen Kardiologen überwiesen – es wird noch mehr über sein Herz zu erfahren sein, denn es scheint, dass der Schaden durch die Entzündung dauerhaft sein könnte. Ganz zu schweigen von den [Auswirkungen] der traumatischen Hirnverletzung, mit der er immer noch täglich zu kämpfen hat“, schrieb Frau Romney.

Frau Romney beschuldigte den mRNA-Impfstoff Covid und die Regierung Biden, Informationen über die Risiken des Impfstoffs zu unterdrücken.

„Danke, Covid-Impfstoff, danke an die US-Regierung. Mein ehemaliger 6’9“ (ca. 2 Meter) Basketballspieler ist kein Basketballspieler mehr und bekommt ab heute Abend wieder Blutverdünner. Ich bin so froh, dass ich „das Richtige“ getan und ihn vor Covid geschützt habe. Schade, dass die Lügen darüber sein Leben für immer verändert und ihn fast getötet haben. Covid hat ihn nicht einmal krank gemacht“, sagte sie.

Everest hat gerade die Notaufnahme nach einer Nachuntersuchung verlassen.

Am Donnerstag, dem 5. Januar 2023, war Everest wieder im St. Mark’s Hospital und wurde für die Nacht zur Beobachtung aufgenommen.

Frau Romney gab einen weiteren traurigen Bericht ab. Sie sagte, dass Everests tiefe Venenthrombose auf seine Lunge übergegangen sei.

„Er ist heute Nacht im St. Mark’s Hospital, mit mehreren Lungenembolien. Morgen – Hämatologe und Kardiologe. Hoffentlich bald zu Hause“, schrieb Frau Romney.

Laut Frau Romney wissen die Ärzte nicht, wie sie die durch den Impfstoff verursachten Auswirkungen aufhalten können.

„Wir kennen die Ursache, aber der Covid-Impfstoff ist so unbekannt, dass die Ärzte nicht wissen, wie sie die Auswirkungen aufhalten können, sobald sie alles in Gang gesetzt haben. Es geht eher darum, die Symptome zu behandeln, weil der Schaden nicht rückgängig gemacht werden kann“, antwortete sie in einem ihrer Beiträge.

Frau Romney beschrieb ihren Sohn als zähes Kind und guten Mann.

The Gateway Pundit betet für eine schnelle Genesung von Everest. Bitte schließen Sie ihn in Ihre Gebete ein.