Strategisches Ziel der USA: Russland brechen und zerstückeln oder die Hegemonie des US-Dollars aufrechterhalten? Oder ein verworrenes „Sowohl als auch“?

Alastair Crooke

Der Westen kann nicht auf das Gefühl verzichten, im Zentrum des Universums zu stehen, wenn auch nicht mehr im rassischen Sinne, schreibt Alastair Crooke.

Ein strategisches Ziel würde einen einheitlichen Zweck erfordern, der kurz und bündig umrissen werden könnte. Ferner wäre eine zwingende Klarheit über die Mittel, mit denen das Ziel erreicht werden soll, und eine kohärente Vision darüber erforderlich, wie ein erfolgreiches Ergebnis tatsächlich aussehen würde.

Winston Churchill beschrieb das Ziel des Zweiten Weltkriegs als die Vernichtung Deutschlands. Aber das war eine „Plattitüde“ und keine Strategie. Warum sollte Deutschland vernichtet werden? Welches Interesse verfolgte man mit der Zerstörung eines so wichtigen Handelspartners? Ging es darum, das imperiale Handelssystem zu retten? Letzteres scheiterte (nach „Suez“) und Deutschland geriet in eine tiefe Rezession. Was war also das beabsichtigte Endergebnis? An einem Punkt wurde ein vollständig entindustrialisiertes, pastoralisiertes Deutschland als (unwahrscheinliches) Endspiel postuliert.

Churchill entschied sich für Rhetorik und Zweideutigkeit.

Ist sich die englischsprachige Welt heute über ihre strategischen Ziele im Krieg gegen Russland klarer als damals? Besteht ihre Strategie wirklich in der Zerstörung und Zerstückelung Russlands? Wenn ja, zu welchem Zweck genau (als „Sprungbrett“ für einen Krieg gegen China?). Und wie soll die Zerstörung Russlands – einer großen Landmacht – von Staaten bewerkstelligt werden, deren Stärken vorwiegend in der See- und Luftmacht liegen? Und was wäre die Folge? Ein babylonischer Turm von aufeinanderprallenden asiatischen Kleinstaaten?

Die Zerstörung Deutschlands (einer alten dominanten Kulturmacht) war eine rhetorische Ausschmückung der Kirche (gut für die Moral), aber keine Strategie. Letztlich war es Russland, das im Zweiten Krieg entscheidend eingriff. Und Großbritannien beendete den Krieg finanziell ruiniert (mit riesigen Schulden) – eine Abhängigkeit und eine Geisel Washingtons.

Damals wie heute gab es verworrene, widersprüchliche Ziele: Seit dem Burenkrieg fürchtete das britische Establishment, sein „Kronjuwel“, den Handel mit den Bodenschätzen des Ostens, an das vermeintliche Bestreben Deutschlands zu verlieren, selbst ein „Handelsimperium“ zu werden.

Kurz gesagt, das Ziel Großbritanniens war die Aufrechterhaltung der Hegemonie über die Rohstoffe aus dem Empire (ein Drittel des Globus), die damals die wirtschaftliche Vormachtstellung Großbritanniens sicherten. Dies war die wichtigste Überlegung in diesem inneren Kreis der Denker des Establishments – zusammen mit der Absicht, die USA in den Konflikt einzubeziehen.

Heute leben wir in einem Narzissmus, der das strategische Denken in den Hintergrund gedrängt hat: Der Westen kann das Gefühl, im Zentrum des Universums zu stehen, nicht aufgeben (wenn auch nicht mehr im rassischen Sinne, sondern durch seine Opferpolitik, die endlose Wiedergutmachung erfordert, als seinen Anspruch auf globale moralische Vorrangstellung).

Doch im Grunde genommen besteht das strategische Ziel des heutigen Krieges der USA gegen Russland darin, Amerikas Dollar-Hegemonie aufrechtzuerhalten – und schlägt damit einen ähnlichen Ton an wie der Kampf Großbritanniens um die Aufrechterhaltung seiner lukrativen Vormachtstellung über einen Großteil der weltweiten Ressourcen und die Zerschlagung Russlands als politischem Konkurrenten. Der Punkt ist, dass sich diese beiden Ziele nicht überschneiden, sondern in unterschiedliche Richtungen ziehen können.

Auch Churchill verfolgte zwei recht unterschiedliche „Bestrebungen“ – und hat rückblickend keines davon erreicht. Der Krieg mit Deutschland hat Großbritanniens Einfluss auf die globalen Ressourcen nicht gefestigt; vielmehr lag Kontinentaleuropa in Trümmern und London sah sich der Gefahr ausgesetzt, dass die USA sein ehemaliges Imperium zerstörten und dann für sich selbst übernahmen, was die Hauptfolge davon war, dass das Vereinigte Königreich ein verarmter Kriegsschuldner wurde.

Heute stehen wir hier an einem Wendepunkt (abgesehen von einem Atomkrieg, den keine der beiden Parteien anstrebt), an dem die Ukraine nicht „gewinnen“ kann. Bestenfalls kann Kiew regelmäßig Sabotageaktionen mit Spezialkräften innerhalb Russlands durchführen, die ein unverhältnismäßig großes Medienecho haben. Diese sporadischen Aktionen ändern jedoch nichts am strategischen militärischen Gleichgewicht, das derzeit überwiegend zu Russlands Gunsten ausfällt.

Russland wird also die Bedingungen für die ukrainische Niederlage festlegen – was immer das in Bezug auf Geografie und politische Struktur bedeuten wird. Mit den westlichen „Kollegen“ gibt es nichts zu diskutieren. Diese „Brücke“ wurde abgebrochen, als Angel Merkel und François Hollande zugaben, dass die westliche Strategie seit der „Revolution“ auf dem Maidan – einschließlich der Minsker Vereinbarungen – eine Finte war, um die Vorbereitungen der NATO für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu verschleiern.

Jetzt, da dieses Täuschungsmanöver offenkundig ist, hat der Westen seinen NATO-geführten Stellvertreterkrieg bekommen; aber die Folge dieser Täuschungen ist, dass der kollektive Putin und das russische Volk jetzt verstehen, dass ein verhandeltes Ende des Konflikts nicht infrage kommt: Minsk ist nur noch „Schnee von gestern“. Und da der Westen sich weigert, das Wesen der Ukraine als schwelenden Bürgerkrieg zu begreifen, den er durch sein eifriges Eintreten für einen „weit entfernten“ antirussischen Nationalismus absichtlich entfacht hat, ist die Ukraine nun ein Geist, der längst aus der Flasche entwichen ist.

Während der Westen mit einem „ewigen“ Stellvertreterkrieg gegen Russland spielt, hat er keinen klaren strategischen Vorteil, von dem aus er einen solchen Zermürbungskurs starten könnte. Das westliche militärisch-industrielle Waffenarsenal ist erschöpft. Und die Ukraine hat an Männern, Rüstungsgütern, Infrastruktur und finanziellen Ressourcen eingebüßt.

Ja, die NATO könnte eine NATO-Expeditionsstreitmacht – eine „Koalition der Willigen“ – in die Westukraine entsenden. Diese Truppe könnte sich gut bewähren (oder auch nicht), aber sie wird sich nicht durchsetzen. Was wäre also der Sinn der Sache? Der ukrainische „Humpty Dumpty“ ist bereits von seiner Wand gefallen und liegt in Scherben.

Durch seine totale Kontrolle über die Medien und technischen Plattformen kann der Westen seine Bevölkerung noch eine Weile davon abhalten, zu erfahren, wie sehr die westliche Macht und die westlichen Ansprüche untergraben worden sind. Aber zu welchem Zweck? Die sich daraus ergebende globale Dynamik – die Fakten aus dem Kampfgebiet – werden letztlich am lautesten „sprechen“.

Wird Washington also damit beginnen, die Öffentlichkeit vorzubereiten? (z.B. John Bolton’s Western Weakness Could Still Allow Putin to Snatch Victory from the Jaws of Defeat), indem man die Erzählung der Neokonservativen über Vietnam wiedergibt: „Wir hätten gewonnen, wenn der Westen seine Entschlossenheit gezeigt hätte“. Und dann schnell über die Ukraine hinweggehen und die Geschichte ausklingen lassen? Mag sein.

Aber war die Zerstörung Russlands immer das wichtigste strategische Ziel der USA? Geht es nicht vielmehr darum, das Überleben der finanziellen und damit verbundenen militärischen Strukturen, sowohl in den USA als auch auf internationaler Ebene, zu sichern, die es ermöglichen, dass riesige Profite und der Transfer globaler Ersparnisse den westlichen Sicherheits-„Borg“ zufließen? Oder, einfach ausgedrückt, die Aufrechterhaltung der Vorherrschaft der US-amerikanischen Finanzhegemonie.

Wie Oleg Nesterenko schreibt, „ist dieses Überleben ohne militärisch-wirtschaftliche, oder genauer gesagt, militärisch-finanzielle Weltherrschaft einfach unmöglich. Das Konzept des Überlebens auf Kosten der Weltherrschaft wurde am Ende des Kalten Krieges von Paul Wolfowitz, dem US-Verteidigungsminister, in seiner sogenannten Wolfowitz-Doktrin klar formuliert, die die Vereinigten Staaten als die einzig verbliebene Supermacht der Welt ansah und deren Hauptziel es war, diesen Status zu erhalten: „das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen in der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo zu verhindern, der eine Bedrohung für die zuvor von der Sowjetunion repräsentierte Ordnung darstellen würde“.

Obwohl die Logik der Situation einen Schwenk der USA von einem nicht zu gewinnenden Krieg in der Ukraine zu einer anderen „Bedrohung“ zu erfordern scheint, ist das Kalkül in der Praxis wahrscheinlich komplizierter.

Der berühmte Militärstratege Clausewitz unterschied klar zwischen dem, was wir heute als „Kriege der Wahl“ bezeichnen, und dem, was er als „Kriege der Entscheidung“ bezeichnete – letztere sind nach seiner Definition existenzielle Konflikte.

Es wird allgemein angenommen, dass der Ukraine-Krieg in die erste Kategorie der „Kriege der Entscheidung“ fällt. Aber ist das richtig? Die Ereignisse haben sich bei Weitem nicht so entwickelt, wie im Weißen Haus erwartet. Die russische Wirtschaft ist nicht – wie süffisant vorhergesagt – zusammengebrochen. Präsident Putin genießt eine hohe Unterstützung von 81 %, und das kollektive Russland hat sich im Hinblick auf seine umfassenderen strategischen Ziele konsolidiert. Außerdem ist Russland weltweit nicht isoliert.

Im Grunde genommen hat das Team Biden vielleicht ein falsches Bild von sich gezeichnet und projiziert auf das heutige, kulturell orthodoxe Russland Meinungen, die es sich während der früheren Sowjetunion gebildet hat.

Mag sein, dass sich das Kalkül von Team Biden mit der zunehmenden Einsicht in diese unvorhergesehenen Ereignisse ändern musste. Und vor allem die Entlarvung der militärischen Herausforderung der USA und der NATO als geringer als ihr Ruf?

Diese Befürchtung hat Biden bei seinem Treffen im Weißen Haus während des Zelensky-Besuchs vor Weihnachten tatsächlich geäußert. Würde die NATO eine solche Offenheit überleben? Würde die EU intakt bleiben? Ernste Überlegungen. Biden sagte, er habe Hunderte Stunden damit verbracht, mit führenden EU-Politikern zu sprechen, um diese Risiken abzumildern.

Und noch wichtiger: Würden die westlichen Märkte eine solche Offenheit überleben? Was passiert, wenn Russland in den Wintermonaten die Ukraine an den Rand des Systemzusammenbruchs bringt? Werden Biden und seine stark antirussische Regierung einfach die Hände in den Schoß legen und Russland den Sieg zugestehen? Angesichts ihrer maximalistischen Rhetorik und ihres Engagements für einen ukrainischen Sieg erscheint dies unwahrscheinlich.

Der Punkt ist, dass die Märkte nach wie vor sehr volatil sind, da der Westen an der Schwelle zu einer rezessiven Kontraktion steht, die nach Warnung des IWF wahrscheinlich grundlegende Schäden in der Weltwirtschaft verursachen wird. Das heißt, die US-Wirtschaft befindet sich in einem äußerst heiklen Moment – am Rande eines möglichen finanziellen Abgrunds.

Könnte es nicht ausreichen, wenn Biden explizit sagt, dass die Sanktionen gegen Russland wahrscheinlich nicht aufgehoben werden, dass die Unterbrechung der Versorgungsleitungen andauern wird und dass die Inflation und die Zinssätze steigen werden, um die Märkte „über den Rand“ zu stoßen?

Dies sind Unbekannte. Aber die Angst berührt das „Überleben“ der USA, d.h. das Überleben der Dollar-Hegemonie. So wie der Krieg Großbritanniens gegen Deutschland das Kolonialsystem nicht bestätigt oder wiederhergestellt hat (ganz im Gegenteil), so hat auch der Russland-Krieg von Team Biden die Unterstützung für die von den USA geführte Weltordnung nicht bestätigt. Im Gegenteil, er hat eine Welle des Trotzes gegen die globale Ordnung ausgelöst.

Der Stimmungsumschwung in der Welt birgt die Gefahr, dass sich eine Spirale des Teufels in Gang setzt: „Die Lockerung des Petrodollar-Systems könnte dem Markt für US-Schatzanleihen einen erheblichen Schlag versetzen. Eine sinkende Nachfrage nach dem Dollar auf dem internationalen Parkett führt automatisch zu einer Abwertung der Währung und de facto zu einem Rückgang der Nachfrage nach Schatzanweisungen aus Washington. Und das wiederum wird – mechanisch – zu einem Anstieg der Zinssätze führen.

Sollte das Team Biden in solch unruhigen Gewässern nicht lieber dafür sorgen, dass das westliche Publikum nichts von der unsicheren Lage erfährt, indem es das Narrativ „Die Ukraine gewinnt“ fortführt? Ein Hauptzweck bestand immer darin, die Inflations- und Zinserwartungen zu dämpfen, indem man die Hoffnung auf einen Zusammenbruch Moskaus aufrechterhielt. Ein Zusammenbruch, der die westliche Sphäre zum „Normalzustand“ mit reichlich billiger russischer Energie und billigen, reichlich vorhandenen Rohstoffen zurückführen würde.

Die USA haben eine außerordentliche Kontrolle über die westlichen Medien und sozialen Plattformen. Könnte es sein, dass die Mitarbeiter des Weißen Hauses hoffen, den Finger auf dem Deich zu behalten, um die Flut zurückzuhalten, in der Hoffnung, dass sich die Inflation abschwächt (durch einen undefinierten Deus ex Machina) – und dass Amerika die Warnung von Jamie Dimon in New York im letzten Juni erspart bleibt, als er seine Beschreibung der Wirtschaftsaussichten von stürmisch zu hurrikanartig änderte?

Der Versuch, beide Ziele – ein geschwächtes Russland und die Aufrechterhaltung der globalen Hegemonie des Dollars – zu erreichen, ist jedoch möglicherweise nicht möglich. Es besteht die Gefahr, dass weder das eine noch das andere erreicht wird – wie Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg feststellen musste. Stattdessen sah sich Großbritannien als „gescheitert“ an.