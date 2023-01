Italienischer Tennisstar Camila Giorgi fälscht Impf-Zertifikat, um weiter spielen zu können – ihre ganze Familie ist reinblütig

Hunderte von Millionen Menschen sind durch die verschiedenen Covid-19-„Impfstoff“-Mandate gezwungen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Sie können sich die gefährlichen Impfungen verabreichen lassen. Sie können sich gegen die Impfung entscheiden und ihren Arbeitsplatz verlieren. Einige lassen sich nicht impfen, lügen aber, um ihren Job zu behalten.

Der italienische Tennisstar Camila Giorgi entschied sich für die dritte Möglichkeit, um weiter als Profi zu spielen. Jetzt ist sie erwischt worden. Laut Fox News:

Camila Giorgi, ein italienischer Tennisstar, der in seiner Karriere drei Einzeltitel und mehr als 400 Siege auf der Tournee errungen hat, wurde in einen Skandal um ein gefälschtes Impfzertifikat verwickelt.

Daniela Grillone, eine Ärztin der Familie Giorgi, behauptete in einem Interview mit italienischen Medien, dass der Tennisstar ein gefälschtes COVID-19-Impfzertifikat erhalten habe und dass auch keines ihrer Familienmitglieder die Impfung erhalten habe, wie Yahoo Sport berichtet.

Giorgi wurde in einem Bericht vom Dezember genannt, der Namen von Prominenten und Sportlern enthüllte, die angeblich keine COVID-Impfung erhalten haben. Laut News.com.au wurde Grillone im Februar 2022 verhaftet, weil sie angeblich Impfungen mit gefälschten Seren angeboten haben soll. Sie soll auch gefälschte Impfbescheinigungen an hochrangige Persönlichkeiten in Italien verteilt haben.

„Die Familie Giorgi ist seit Langem bei mir in Behandlung. Camila Giorgi litt unter dem sogenannten Tennisarm“, sagte Grillone der italienischen Zeitung Corriere del Veneto. „Kurz vor Beginn des Sommers hatte sie sich nach der Möglichkeit erkundigt, einen falschen Nachweis für alle vorgeschriebenen Impfungen sowie für den COVID-Impfstoff zu erhalten. Ich kann mit absoluter Sicherheit bestätigen, dass keiner der Impfstoffe gegen die Familie Giorgi tatsächlich verabreicht worden ist.

Viele von uns tun alles, was nötig ist, um die Spritzen aus unseren Armen und den Armen unserer Familienmitglieder fernzuhalten. Diejenigen, die eine lukrative oder vielversprechende Karriere haben, riskieren vielleicht, bei einem Regelverstoß erwischt zu werden, um ihren Status als „Reinblüter“ zu behalten. Obwohl ich nie ein Fan von Lügen war, sind so viele Menschen aufgrund der ungeregelten Mandate in sehr schwierige Situationen geraten, sodass ich ihnen ihre Lügen zum Selbstschutz nicht übel nehme. Wäre ich ein professioneller Tennisspieler, hätte ich vielleicht genau das Gleiche getan.