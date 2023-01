Wird die Europäische Union die Fleischerzeugung verbieten oder besteuern? Kurz gesagt, die Antwort ist ja!

Werden die Europäische Union oder bestimmte Länder in der EU die Fleischproduktion verbieten, um die Emissionsvorschriften zu erfüllen? Kurz gesagt, die Antwort ist ja. Es besteht die sehr reale Möglichkeit, dass in naher Zukunft ein Mitgliedsland (wahrscheinlich Schweden, Dänemark oder die Niederlande) eine Steuer oder ein vollständiges Verbot der Fleischproduktion verhängen wird.

Warum Schweden, Dänemark oder die Niederlande? Das klingt zwar völlig verrückt, aber ein Teil des Grundprinzips besteht darin, rechtliche Probleme mit der EU zu vermeiden. Eine Handvoll europäischer Länder haben rechtlich verbindliche Netto-Null-Pläne für Emissionen und Klimakennzahlen, und die Niederlande, Schweden und Dänemark sind kleine Länder mit großen landwirtschaftlichen Fußabdrücken. Eine kleine Landmasse mit einer großen Agrarindustrie macht sie zu einem leichten Ziel.

Ich habe im letzten Monat über solche widersprüchlichen Themen geschrieben, als die Niederlande ihre landwirtschaftlichen Betriebe schlossen. Die Niederländer, wie auch die Schweden und die Dänen, nehmen die Reduzierung der Emissionen und die Einschränkung des Fleischkonsums sehr ernst. Das Problem ist, dass sie sehr viel Fleisch konsumieren und produzieren.

In Haarlem, einer Stadt westlich von Amsterdam, wurde die Fleischwerbung ab 2024 verboten. Fleisch wie Zigaretten oder Alkohol zu behandeln und den Verbrauchern Fleischalternativen aufzudrängen, damit sie hoch verarbeitete Fleischimitate essen oder auf importiertes Fleisch zurückgreifen können, ist ein großer Einschnitt in die Vernunft und das Denkvermögen.

Der Marktstratege der Saxo Bank, Charu Chanana, stellte in den Saxo Jahresendprognosen fest, dass Schweden oder Dänemark „beschließen könnten, Fleisch ab 2025 stark zu besteuern, und bis 2030 jegliches im Inland produziertes Fleisch von lebenden Tieren vollständig verbieten könnten“. Charu fügte hinzu: „Es würde mich nicht überraschen, wenn Schulen in Dänemark und Schweden Fleisch ganz verbieten würden. Das geht definitiv in diese Richtung.“

In Schweden widersprechen die Behauptungen, dass der schwedische Fleischkonsum zurückgeht und der Vegetarismus zunimmt, den offiziellen Statistiken. Laut EuroMeatNews und Daten des schwedischen Landwirtschaftsministeriums hat die Nachfrage nach schwedischem Fleisch und Geflügel deutlich zugenommen“.

Abgesehen von Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch mögen die Schweden ihre Meeresfrüchte. Der Großteil der Meeresfrüchte wird importiert. Einem Bericht der Universität Göteborg aus dem Jahr 2019 zufolge: „72 Prozent der schwedischen Meeresfrüchte stammen aus Importen und 28 Prozent von einheimischen Produzenten.“ Es ist erwähnenswert, dass 90 Prozent der 72 Prozent der importierten Meeresfrüchte aus China stammen.

Was Dänemark betrifft, so hat das Land eine bedeutende Fleischindustrie. Die dänischen Fleischeinnahmen beliefen sich im Jahr 2022 auf 4,40 Milliarden Dollar, und es wird erwartet, dass sie jährlich um mehr als 5 Prozent wachsen werden. Die Dänen produzieren eine riesige Menge an Schweinefleisch für den Markt – etwa 32 Millionen Ferkel pro Jahr – und Millionen dieser Schweine werden in die Europäische Union (vorwiegend nach Deutschland und Polen) verkauft. Zum Vergleich: 32 Millionen Ferkel sind fast doppelt so viel wie die Zahl der Ferkel, die Kanada jedes Jahr in die Vereinigten Staaten verkauft.

Außerdem haben die dänische Regierung und ihre EU-Vertreter zwar die Fleischproduktion im Fadenkreuz, um sie zusätzlich zu regulieren und zu besteuern, aber sie sind keineswegs gegen die Pelztierzucht. In Dänemark ist die Nerzzucht sehr lukrativ, und Dänemark ist einer der weltweit größten Produzenten von Nerzpelzen; es gibt Tausende von Nerzfarmen und mehrere zehn Millionen Nerze. Jüngsten Zahlen zufolge werden mehr als 98 % der in Dänemark geernteten Nerzpelze ins Ausland exportiert. Das ist ein riesiger Geldmacher.

Die dänischen Nerze sind sogar so zahlreich, dass sie in Dänemark zu einer invasiven Art geworden sind, die die örtlichen Ökosysteme zerstört. Wieso ist das kein Thema?

Ich habe nichts gegen geringere Emissionen, gegen den Tierschutz oder sogar gegen die wachsende Beliebtheit des Vegetarismus, aber ich bin gegen die irrationalen Gedankengänge von totalitären Technokraten.

Die Schließung von Farmen und das Verbot der Fleischproduktion sind keine rationale Strategie. Nach Angaben der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation sind 14,5 Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen auf die Viehzucht zurückzuführen. Laut der Wissenschaftszeitschrift Nature Food sind Südasien, Südostasien und Südamerika jedoch die weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen.

Wäre es nicht besser, denjenigen, die am meisten Umweltverschmutzung und Treibhausgase ausstoßen (in diesem Fall Asien und Südamerika), Grenzen und Vorschriften aufzuerlegen?

Ich finde es höchst irritierend, dass Asien und Südamerika mit der endlosen Umweltverschmutzung weitermachen, während die führenden Politiker in der westlichen Welt die Zerstörung der Industrie im Namen von Emissionskontrollen planen. Die Menschen im Westen sollten sich nicht zurücklehnen und zulassen, dass die Länder Asiens und Südamerikas unsere Standards einholen, indem sie Wachstumsmethoden anwenden, die die Umwelt verschmutzen, während die westlichen Märkte für ihren wirtschaftlichen Erfolg bestraft werden.

Lassen wir die Sozialisten mit Asien und Südamerika experimentieren und erlauben wir den Wirtschaftsmotoren der westlichen Welt, ohne Einmischung marxistischer Totalitaristen zu florieren.