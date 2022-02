Mutter schreibt berührenden Brief: Was würde Dr. Robert Malone tun?

childrenshealthdefense.org: In einem Brief an Dr. Robert Malone fragte eine Mutter aus Vermont, die glaubt, dass ihre Töchter gezwungen werden, den COVID-Impfstoff zu bekommen, Malone, was er tun würde. Hier ist ihr Brief und Malones Antwort.

An meine Leser,

Ich bekomme viele Briefe. Ich erhalte Briefe in meinen E-Mail-Konten, in meinen Konten in den sozialen Medien und in meinem Briefkasten. Sie werden alle gelesen.

Heute werde ich etwas anders machen. Ich habe einen Brief ausgewählt, der mein Herz berührt hat, und möchte ihn mit Ihnen teilen. Die Menschen in den USA und auf der ganzen Welt sind zutiefst verletzt. Sie wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Das schmerzt mich. Also, hier ist er:

Lieber Dr. Malone:

Betreff: Vermont empfiehlt jetzt, dass Schulen von der Maskenpflicht befreit werden können, wenn sie mehr als 80 % ihrer Schüler geimpft haben

ich bin eine berufstätige Mutter mit kleinen Kindern und lebe in Vermont, wo meine Familie seit acht Generationen lebt und Landwirtschaft betreibt. Ich betreibe selbst ein wenig Hobby-Landwirtschaft, und wie ich höre, sind Sie auch ein Mann des Landes und der Tiere.

Ursprünglich habe ich mich mit der Pandemie recht gut arrangiert: Wir trugen Masken, ich habe meine gesunden Kinder von der Schule ferngehalten, ich habe von zu Hause aus gearbeitet, obwohl sich das alles fast unmöglich anfühlte und eine große Belastung für unsere Familie darstellte.

Wir sagten den Urlaub ab und baten Oma und Opa nicht mehr, uns mit den Kindern zu helfen. Mein Mann und ich standen Schlange, um uns impfen zu lassen.

Nachdem ich etwa zum dritten Mal eine Woche von der Arbeit freinehmen musste, um mit drei gesunden Kindern, die in Quarantäne waren, zu Hause zu bleiben – das war im Sommer 2021 -, begann ich mich zu fragen, ob das alles wirklich notwendig war, denn es kam mir unmöglich und ungerecht vor, dass mir der Zugang zu meinem Lebensunterhalt verwehrt und meinen Kindern die Schule und die Kinderbetreuung verweigert würde, nur weil einer von uns den Fehler machte, in der Nähe eines Klassenkameraden zu atmen, der schließlich positiv auf COVID-19 getestet wurde.

Ich habe eine – glücklicherweise leichte – (und nicht gemeldete) Impfschädigung in Form von Menstruationsstörungen: Ich bekomme jetzt garantiert einmal im Monat eine Migräne. Es hat mir sehr leid getan, von Ihrer Impfverletzung zu hören, und ich bin froh, dass Sie sie überlebt haben.

Diese Erfahrung hat mir bewusst gemacht, dass diese Impfstoffe nicht ohne Risiko sind, und warum hat niemand über Risiken und Wahlmöglichkeiten gesprochen?

Damals wurde ich auf die Arbeit aufmerksam, die Sie und so viele andere leisten, um die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten, und seitdem bin ich ein Fan.

Es war schwierig, eine andere Einstellung zur Pandemie zu haben als die meisten meiner Kollegen, meines engeren Umfelds und unserer lokalen Regierung. Und ich war in letzter Zeit dankbar, dass es so aussieht, als sei das Ende in Sicht.

Und jetzt stehe ich um zwei Uhr morgens auf und schreibe Ihnen über etwas, das sich für mich wie der letzte Strohhalm anfühlt: Unser Bundesstaat, der die ganze Zeit eine Maskierungspflicht in Schulen empfohlen hat, plant, die Maskierungspflicht aufzuheben, ABER NUR, wenn mehr als 80 % der Schüler einer Schule gegen COVID-19 geimpft sind.

Im Klartext heißt das, dass wir eine nicht sehr wirksame Schutzmaßnahme abschaffen können, wenn wir die Akzeptanz einer nicht sehr wirksamen Schutzmaßnahme erhöhen, die darin besteht, unseren Kindern eine experimentelle Gentherapie gegen eine Krankheit zu injizieren, die (a) meine Kinder bereits hatten und die (b) – statistisch gesehen – keinen wirklichen Schaden für Kinder verursacht.

Vermont ist insofern interessant, als wir zu den ersten Staaten des Landes gehörten, in denen die Impfquote von 80 % bei Erwachsenen erreicht wurde, von der man annahm, dass sie eine Herdenimmunität verleiht, und nun stehen wir im Jahr 2022 vor dem schlimmsten Anstieg, den wir bisher erlebt haben. Aber anscheinend glauben wir immer noch, dass Impfungen die Schulen sicherer machen?

Sie können davon ausgehen, dass es in der Schule Gruppenzwang geben wird und meine Töchter wieder einmal nach Hause kommen und um eine Impfung bitten werden, weil „alle es tun“.

Das kommt mir wie eine Nötigung Minderjähriger der schlimmsten Art vor. Es ist unlogisch und falsch, und ich bin so aufgebracht, dass ich kaum gerade schreiben kann. Und ich ertappe mich bei dem Gedanken: „Was würde Robert Malone tun?“ Ich habe mich gefragt, ob Sie darauf eine Antwort haben.

Hochachtungsvoll,

Jennifer

Hallo Jennifer,

Ihre Situation hat mich tief berührt. Du hast mich also gefragt: „Was würde Robert Malone tun?“ Als Erstes würde ich dafür sorgen, dass ich einen sehr guten Draht zu meinen Töchtern habe. Da sie alt genug sind, um sich des Gruppendrucks bewusst zu sein, würde ich dort ansetzen.

Besprechen Sie die Problematik des „Gruppendrucks“ – warum es wichtig ist, zu lernen, diesem Druck zu widerstehen, und wie er eine Person emotional beeinflussen kann. Dass Gruppenzwang zu Depressionen, Verletzungen, Gefühlen des Verrats usw. führen kann. Dass es wichtig ist, echte Freunde zu finden, die keinen Druck ausüben. Erläutern Sie, dass die Impfstoffe Risiken und Vorteile haben. Ich halte es für wichtig, ein Gespräch mit den Lehrern Ihrer Kinder zu führen. Erklären Sie, dass Ihre Kinder dem Gruppendruck ausgesetzt sind und unter den Auswirkungen dieses Drucks leiden. Wenn es klar ist, dass die Lehrer sie nicht unterstützen, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach einer anderen Schule umzusehen. Vielleicht finden Ihre Kinder dieses Video hilfreich, das Jill und ich zusammen mit Children’s Health Defense Hawai`i Chapter produziert haben.

Ich weiß, dass es in Vermont eine Politik gibt, die Hausunterricht erlaubt, und dass es eine starke Gemeinschaft dafür gibt. Es gibt viele Lösungen, die zwischen vollständigem Hausunterricht und öffentlichen Schulen liegen. „Pods“, bei denen eine Gruppe von Eltern einen Lehrer einstellt, Co-opts, bei denen die Eltern abwechselnd unterrichten oder einen Elternteil für die Verwaltung und den Unterricht bezahlen, und Privatschulen sind allesamt Optionen.

Das wichtigste Element dabei ist, dass Ihre Töchter das Gefühl haben, eine Gemeinschaft zu haben. Die Suche nach einer Gemeinschaft für Ihre Töchter außerhalb der „Schule“ kann genauso wichtig sein wie die eigentliche Arbeit in der Schule.

Für Schüler, die in der High School sind und fortgeschrittene Kurse belegen, wird das alles schwierig. Aber bedenken Sie, dass diese Schülerinnen und Schüler fast erwachsen sind und in der Lage sein sollten, dem Gruppendruck besser zu widerstehen. Ermutigen Sie Ihre Kinder, Gleichgesinnte zu finden, die sie unterstützen.

Vermont gibt eine Durchimpfungsrate von 80 % an. Zu diesem Zeitpunkt würde ich an vorderster Front NEIN sagen, nicht meine Kinder. Nicht jetzt und niemals für die mRNA-Impfstoffe“.

Der Grund dafür, dass Sie der Schule, den Lehrern und Ihren Kindern gegenüber ganz offen sein müssen, ist, dass sie, wenn Sie es nicht verhandelbar machen, höchstwahrscheinlich weniger geneigt sein werden zu argumentieren und zu versuchen, sie zu überreden. Wenn Sie sich davor drücken, geradeheraus zu sein, wird man Sie als jemanden ansehen, der gezwungen werden muss. Lassen Sie sich nicht zu dieser Person machen.

Da es hier um die Verwendung von Masken geht, ist es an der Zeit, auf lokaler und staatlicher Ebene zu protestieren.

Dies ist eine Erpressung unserer Kinder – einen Impfstoff zu nehmen, der nicht vollständig zugelassen ist – für Ihre Kinder haben diese Impfstoffe nur eine Notfallzulassung. Das bedeutet, dass sie vom Standpunkt des Regulierungsrechts aus gesehen „experimentell“ bleiben. Es gibt keine Zulassung (Marktzulassung).

Wenn der bundesweite Notstand aufgehoben wird (wofür sowohl ich als auch die Trucker plädieren), dann dürfen sie nicht mehr vertrieben werden. Aber es gibt keinen Notstand, wie Sie in Ihrem Brief indirekt andeuten. Nicht für Ihre Kinder, nicht mit Omikron.

Gehen Sie zu den Vertretern Ihres Staates, schreiben Sie Briefe, gehen Sie zu den Sitzungen der örtlichen Schulbehörden usw. Und das können Sie auch noch tun:

Hier finden Sie ein Informationspaket für Schulausschusssitzungen.

Gehen Sie in die sozialen Medien, um andere Menschen zu finden, die bereit sind, aufzustehen und die Botschaft zu verbreiten, dass Masken keine gute Lösung sind.

Gleichgesinnte Eltern anrufen.

Verbreiten Sie diesen Podcast, der die Risiken und Schäden aufzeigt, die unseren Kindern durch diese Impfstoff- und Maskenpolitik entstehen.

Besuchen Sie den Schuldirektor. Teilen Sie ihm oder ihr mit, dass Sie sowohl mit der Maskenpflicht als auch mit den Bemühungen, Ihre Kinder zur Impfung zu zwingen, nicht einverstanden sind.

Wenden Sie sich an die Lehrergewerkschaft.

Drucken Sie die Studien aus, die zeigen, dass die getragenen Masken unwirksam sind, und verbreiten Sie sie.

Im Grunde ist es jetzt für uns alle an der Zeit, uns politisch zu engagieren.

Ich gehe davon aus, dass die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention diese Forderung zurücknehmen werden. Die Tatsache, dass sich die Lehrergewerkschaften so sehr für die Verwendung von Masken einsetzen, macht es jedoch etwas schwieriger, vorherzusagen, welchen Einfluss sie auf die Regierung haben.

Sie haben mich auch gefragt, was ich tun würde. Die ehrliche Wahrheit ist, dass es keine gute Antwort gibt, außer sich weiterhin zu wehren, und zwar auf eine Art und Weise, die friedlich und effektiv ist und Ihren Kindern zugutekommt.

Sie geben ihnen ein Beispiel, an das sie sich für den Rest ihres Lebens erinnern werden. Stehen Sie also auf und helfen Sie ihnen und Ihrer Gemeinschaft, die Situation zu bewältigen.

Und schließlich, wenn Sie bis zum Sommer durchhalten können, glaube ich, dass die Regeln im nächsten Schuljahr neu geschrieben werden müssen. Ich kann nicht sehen, was auf der anderen Seite ist, aber jetzt ist es an der Zeit, die Stimme zu erheben – für Ihre Kinder und für alle Kinder.

Mit freundlichen Grüßen,

Robert