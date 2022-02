Der chinesische Dissident und Freiheitsaktivist Chen Guangcheng warnt den Westen vor dem Sozialkreditsystem! Es steht vor der Haustür

Der prominente blinde Anwalt, der 2012 aus China geflohen ist, sagte, dass ein diplomatischer Boykott der Olympischen Spiele 2022 in Peking „bei weitem nicht ausreicht“.

Ein chinesisches Sozialkreditsystem im kommunistischen Stil „passiert jetzt vor unserer Haustür in den Vereinigten Staaten und in Europa“, sagte Chen Guangcheng, der blinde Menschenrechtsanwalt und freimütige Dissident, der 2012 aus China floh, in einem brisanten neuen Interview mit LifeSiteNews.

Neben dem anhaltenden Zwangsabtreibungsregime in China – wobei die „Ein-Kind-Politik“ gelockert wurde und verheiratete Paare drei Kinder haben dürfen, aber „die Kommunistische Partei immer noch jedem ihrer Bürger eine Abtreibung aufzwingen kann“ – sollten wir darauf achten, dass die Kommunistische Partei Chinas „westliche Technologie nutzt, um ihre Netzwerke von Bewegungserkennungssystemen und Gesichtserkennungssystemen zu schaffen, die sie zur Kontrolle der Bevölkerung einsetzen.“

In Verbindung mit der „Gesundheitsnummer“, die jeder Bürger haben muss, ermöglicht dies der KPCh die totale Kontrolle über das Leben ihrer Bürger, warnte Chen.

„Wenn früher ein Aktivist an einer Veranstaltung teilnehmen wollte und die Kommunistische Partei Chinas ihn daran hindern wollte, das Land zu verlassen oder an einer Veranstaltung teilzunehmen, schickte sie eine Gruppe von Schlägern los, um ihn daran zu hindern“, erklärte er. „Aber jetzt können sie am Computer den Status ändern – den Impfstatus oder andere Gesundheitsinformationen – und so dafür sorgen, dass sie nicht einmal ein Flug- oder Zugticket kaufen können, um irgendwohin zu reisen.“

„In den letzten zwei Jahren ist die Fähigkeit der Kommunistischen Partei Chinas, die Bevölkerung mit Hilfe dieser Technologie zu kontrollieren, geradezu explodiert.“

Das dystopische Szenario, das jetzt für 1,4 Milliarden Menschen in China Realität ist, ist im Westen erst im Entstehen, warnte Chen: „Das ist nicht nur etwas, worüber wir uns in China unter der Chinesischen Gemeinschaftspartei Sorgen machen müssen. Ich denke, wir können sehen, dass das jetzt vor unserer Haustür in den Vereinigten Staaten und in Europa passiert“.

Chens Warnung kommt zu einer Zeit, in der viele amerikanische Städte von ihren Bürgern den Nachweis einer COVID-19-Impfung verlangen, um Restaurants oder andere öffentliche Einrichtungen zu betreten, oft in Form eines QR-Codes oder über eine digitale Gesundheits-App, und in der zunehmend über „Umwelt-, Sozial- und Governance“-Bewertungen (ESG) gesprochen wird, die die „Nachhaltigkeit“ und „soziale Gerechtigkeit“ von Menschen und Institutionen messen.

Berühmter Menschenrechtsaktivist

Chen Guangcheng ist in Menschenrechtskreisen in aller Welt bekannt. Seine historische Sammelklage gegen die KPCh wegen ihrer Ein-Kind-Politik und seine Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in China brachten ihn in ein KPCh-Gefängnis und anschließend unter Hausarrest, aus dem er schließlich entkam.

Chens Flucht, die er in seinem 2016 erschienenen Buch The Barefoot Lawyer: The Remarkable Memoir of China’s Bravest Political Activist (Die bemerkenswerten Memoiren von Chinas mutigstem politischen Aktivisten) beschrieben wird, umfasste die Flucht vor den Wachen, die um sein Haus herum stationiert waren, den Bruch seines Fußes beim Erklimmen einer Mauer und das buchstäbliche Kriechen in ein Nachbardorf sowie eine Verfolgungsjagd mit dem Auto durch die Straßen von Peking. Er schaffte es bis zur amerikanischen Botschaft und floh mit seiner Familie nach New York.

Zu Chens langem Lebenslauf gehören seine Zeit als Wissenschaftler an der New York University von 2012 bis 2013 und seine derzeitige Arbeit als Visiting Fellow an der Catholic University of America, Distinguished Senior Fellow in Human Rights am Witherspoon Institute und Senior Distinguished Advisor der Lantos Foundation for Human Rights and Justice.

Chen sprach auf der Republican National Convention (RNC) 2020, lobte den damaligen Präsidenten Trump dafür, dass er China die Stirn geboten hat, und bedankte sich „beim amerikanischen Volk dafür, dass es mich und meine Familie in den Vereinigten Staaten willkommen geheißen hat, wo wir jetzt frei sind“.

Wir sind in Gefahr, Sklaven zu werden.

Chen sagte, dass ein diplomatischer Boykott der Olympischen Spiele 2022 in Peking „bei weitem nicht genug“ sei.

„Die Kommunistische Partei ist eine mafiöse Organisation, die das ganze Land gekidnappt und kontrolliert hat“, sagte er. „Die Vorstellung, dass westliche Nationen mit dieser Regierung zusammenarbeiten und an einer solchen Veranstaltung teilnehmen, ist peinlich.“

„Obwohl die Vereinigten Staaten öffentlich erklärt haben, dass sie einen diplomatischen Boykott durchführen, haben sie letztendlich 18 Regierungsvertreter zu den Spielen geschickt“, fügte er hinzu. „Ich habe das Gefühl, dass sie das amerikanische Volk austricksen und es gegen Amerika und die amerikanischen Werte geht.“

Chen rief zu einer „Allianz der demokratischen Länder“ auf, um gemeinsam herauszufinden, wie man das KPCh-Regime beseitigen könne. „Die Krallen der Kommunistischen Partei Chinas haben sich in alle Bereiche anderer Länder ausgedehnt“, sagte er. „Das Coronavirus ist ein perfektes Beispiel dafür. Es hat unsere Lebensweise verändert.“

Er sagte, dass die Reaktion auf das Coronavirus nach dem Vorbild der Reaktion des kommunistischen China auf das Virus ein Fehler sei.

Wenn wir im Westen „anfangen, die Dinge so zu machen, wie … die Kommunistische Partei Chinas, dann schränken wir die Freiheiten der Menschen ein [und] werden genau wie sie, und wir laufen Gefahr, zu Sklaven zu werden.“

Guangcheng kritisierte auch die strengen COVID-19-Impfvorschriften, die in vielen westlichen Ländern eingeführt wurden.

„Ich denke, dass es nicht richtig ist, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Impfstoffe noch nicht vollständig getestet sind, alle dazu zu zwingen, sie zu nehmen“, erklärte er. Und wir wissen nicht, ob es Langzeitschäden gibt, der von den Impfstoffen ausgehen könnte.

Es sollte jedem selbst überlassen bleiben, ob er sich impfen lassen will, sagte er.

Außerdem „gibt es eine Menge potenzieller Nebenwirkungen der Impfstoffe, über die in den Medien nicht gesprochen wird, z. B. Blutgerinnsel und andere Dinge. Ich denke, dass das Verschweigen dieser Dinge eine Art Propaganda ist: Es ist irreführend. Und ich akzeptiere diese Art der Selbstzensur der Medien nicht.

Chen betonte, dass das Fehlen von Antworten über den Ursprung des Virus das Risiko weiterer Krankheiten bedeutet: „Was ich am meisten betonen möchte, ist, dass, wenn wir den Ursprung dieses Virus nicht erforschen, wenn wir ihm nicht auf den Grund gehen, wir im Westen unzählige solcher Viren haben werden, die nacheinander auftreten werden.“