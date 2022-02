War Inc. schmeißt eine Invasionsparty und keiner kommt hin

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Die Demokraten-Combo, die den senilen Präsidenten der Vereinigten Staaten per Hörer/Teleprompter fernsteuert, wurde nie beschuldigt, die hellsten Köpfe im Raum zu sein – egal in welchem Raum.

Das erklärt, warum eine von ihnen, Nancy Pelosi, auf ABC News das ganze russische „Invasions“-Spiel zwei – oder drei – Tage, je nachdem, wie man rechnet, vor dem „abgebrochenen“ Nicht-Ereignis verraten hat.

Zuerst sagte sie: „Wenn wir nicht mit Sanktionen und dem Rest drohen würden, wäre das eine Garantie dafür, dass Putin einmarschieren würde. Und dann der Clou:

„Wenn Russland nicht einmarschiert, heißt das nicht, dass er das nie vorhatte. Es ist nur so, dass die Sanktionen gewirkt haben.“

Hier wird die gesamte „Strategie“ der Demokraten enthüllt: ein zweifelhaft effektiver außenpolitischer „Sieg“, der Monate vor dem unvermeidlichen Debakel bei den US-Zwischenwahlen verpuffen wird.

Maria Zakharova, das weibliche slawische Gegenstück zu Hermes, dem Götterboten im antiken Griechenland, kam der Wahrheit näher, als sie die Psyops formulierte: „Der 15. Februar 2022 wird als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem die westliche Kriegspropaganda versagte. Gedemütigt und vernichtet, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist.“

Dazu kommt Außenminister Sergej Lawrow, der sich über den „Informationsterrorismus“ auslässt: „Wir müssen von den Tricks lernen, die [unsere westlichen Kollegen] anwenden.“

Putin wandte einmal mehr Sun Tzu an, um ohne Schlacht zu gewinnen: „Gewinnen“ im Sinne des Erreichens der für diese Runde gesetzten Ziele.

Aber es wird noch schwieriger. Die Duma stimmte mit 78 % dafür, den Präsidenten aufzufordern, die Volksrepubliken Donezk und Luhansk als „separate, souveräne und unabhängige“ Staaten anzuerkennen.

Die endgültige Entscheidung liegt bei Putin, der bereits angedeutet hat, wie es weitergeht. Selbst als er „das, was jetzt im Donbass geschieht“ als „Völkermord“ bezeichnete – und dabei die vergangenen acht Jahre in Betracht zog -, wies er darauf hin, dass „wir alles tun müssen, um die Probleme im Donbass zu lösen, aber zuallererst auf der Grundlage (…) der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen.“

Das bedeutet, dass Putin Kiew noch eine – letzte? – Chance geben wird, Minsk umzusetzen: das Abkommen – das als UN-Recht verankert ist – das die Amerikaner seit 2015 de facto sabotieren.

Der russische Sicherheitsrat lässt sich nicht täuschen und beschreibt, wie „der Westen eine sorgfältig geplante Informationsoperation gegen Russland durchführt, die auf dem Konzept des ‚hybriden Krieges‘ basiert.“ Der Sicherheitsrat bekräftigt auch, dass „europäische Länder für sehr wahrscheinliche Provokationen gegen die DVR und die LPR von Kiew aus verantwortlich sein werden.“ Hier spricht Patruschew, und nicht Jake Sullivan, der sich im Scheinwerferlicht verirrt hat.

Neo-Nazis auf Parade

Der Besuch des deutschen Bundeskanzlers Scholz in Moskau war nicht gerade eine Porsche-Verhandlung am Nürburgring. Mit Plattitüden kommt man vor Putin nicht davon. Scholz: „Für unsere Generation ist ein Krieg in Europa unvorstellbar“. Putin: „Einer ist bereits von der NATO gegen Belgrad entfesselt worden.“

Nach wochenlanger amerikanischer Hysterie im Kriegsfieber könnte man meinen, dass Macron und Scholz mit Putin auf einer Wellenlänge liegen und von Kiew verlangen, dass es sich mit Donezk und Luhansk an einen Tisch setzt und an den notwendigen Verfassungsänderungen arbeitet, um ihnen Autonomie zu gewähren. Das wäre der einzige Weg zu einer möglichen Lösung. Doch wegen des unverrückbaren amerikanischen Vetos gibt es keine Garantie, dass dieser Weg beschritten wird.

Walentina Matwijenko, die Sprecherin des russischen Föderationsrates, betonte einmal mehr die einzig mögliche Art und Weise, wie Russland „intervenieren“ würde: „Im Falle einer Invasion der ukrainischen Streitkräfte in der DVR und der LPR wird die russische Antwort dem Ausmaß der Aggression angemessen sein.“

Sogar Scholz hat zaghaft zugestimmt, dass Russland in diesem Fall, wie die NATO in Jugoslawien, das Recht hätte, sich auf die Schutzverantwortung (R2P) zu berufen, um Millionen russischer Passinhaber vor den oligarchischen Banderastan/Neonazi-Schocktruppen zu retten, die Andrej Martjanow denkwürdig als Land 404 bezeichnete.

Dazu gehört das Asow-Batallion, das Neonazis aus ganz Europa rekrutiert, mit Wolfsangel-Abzeichen der SS ausgestattet ist und jetzt in die ukrainische Nationalgarde integriert ist. Die riesigen, von der CIA/MI6 „wiederbelebten“ Stay-behind-Netzwerke. Und natürlich das laufende 10-Milliarden-Dollar-Projekt von Eric Prince (Blackwater/Academi) zum Aufbau einer privaten Söldnerarmee über eine Partnerschaft zwischen dem Unternehmen Lancaster 6 und dem von der CIA kontrollierten Geheimdienst der Ukraine.

Die zentrale entscheidenden Entwicklungen

Die serienmäßige amerikanische Fake News/Pysops/Kriegsnebel-Offensive hat es geschafft, die beiden wirklich entscheidenden Entwicklungen der letzten Tage zu verschleiern.

Das faktische Eindringen eines US-U-Boots der Virginia-Klasse in russische Hoheitsgewässer, das der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu als „völlig unvernünftige und unverständliche Aktivität“ bezeichnete.

Der jüngste Flug von Herrn Kinzhal nach Kaliningrad an Bord einer Mach 3-fähigen MIG-31K „Foxhound“. Falls die NATO-Clowns weiterhin auf komische Ideen kommen, könnten sie Herrn Kinzhal anrufen. Er wird den Anruf mit Hyperschallgeschwindigkeit beantworten. Buchstäblich.

Bevor die geplante russische Nicht-Invasions-„Invasion“ abgesagt wurde, hatte Martjanow köstlich dargelegt, wie „die strategische Ambivalenz Russlands für die USA jetzt erschreckend ist, weil die USA nicht wissen, was nach der falschen Flagge folgen wird, vorausgesetzt, diese falsche Flagge schafft es, die europäischen Pudel in die völlige Unterwerfung zu täuschen.“

Ja, es ist nicht vorbei, bis der dicke Transgender singt. Eine falsche Flagge oder mehrere falsche Flaggen bleiben auf dem Radar – wenn man die Tonnen von Waffen bedenkt, die auf 404 geschleudert wurden; über 150.000 Truppen, die direkt vor der Kontaktlinie massiert wurden, ausgerüstet mit absolut tödlichen 120mm Grad-Raketen mit Sprengköpfen, die bei ihrer Explosion Tausende von scharfen Metallsplittern freisetzen; und die Tausende von Söldnern, die von polnischen, britischen und Blackwater/Academi-Ausbildern trainiert wurden.

Was auf den Kurilen zwischen Hokkaido und Kamtschatka wirklich geschah und von Schoigu diplomatisch beschrieben wurde, landete schließlich in den russischen Medien. Die erste Erklärung lautete, dass ein russisches Schiff Warntorpedos gegen das amerikanische U-Boot abgefeuert haben könnte.

In Wirklichkeit wurde die Virginia-Klasse von einem russischen SSK oder SSN entdeckt, es gab einen Suchlauf, und dann setzte die Fregatte Marschall Schaposchnikow ein Sonar ein, um dem ungebetenen Gast mitzuteilen, dass er abhauen soll. Das war recht höflich. Unter anderen Umständen wäre die Virginia-Klasse versenkt worden.

Natürlich sollte dies als das interpretiert werden, was es ist: ein weiteres anschauliches Beispiel dafür, dass die „unverzichtbare Nation“ ihre maritime Unverwundbarkeit verloren hat. Sicherlich an Russland. Und, eher früher als später, auch an China.

Und das ist eine unmittelbare Folge des desolaten Zustands der US-Verteidigungsindustrie, Martyanovs Hauptarbeitsgebiet, und wird durch den jüngsten Bericht der National Defense Industrial Association (NDIA) veranschaulicht.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier. Werfen Sie zum Beispiel einen Blick auf diese Tabelle, in der der Schwerpunkt auf der Forschung im Bereich der neuen Technologien liegt.

Schlüsselbereiche wie Raumfahrt, Hyperschall und Cyberspace sind rückläufig. Parallel dazu gibt es einen „Zuwachs“ in drei miteinander verbundenen Bereichen: KI, vollständig vernetzte C3 und Mikroelektronik. Dies deutet auf die alte amerikanische Besessenheit seit Rumsfeld hin, ein „intelligentes Schlachtfeld“ zu schaffen.

Der Schlüssel zum Erfolg könnte die Zunahme der Biotechnologie sein. Denn das würde darauf hindeuten, dass ein verzweifeltes Imperium – das Russland bereits unterlegen ist und bald von China neutralisiert wird – auf Biokriegsführung zurückgreift. Kein Wunder, dass in der bahnbrechenden gemeinsamen Erklärung Russlands und Chinas vom 4. Februar ausdrücklich auf die Gefahr von US-Biowaffenlabors hingewiesen wird.

Ab in die Mülltonne, Batman!

Moskau ist nicht einen Augenblick von seinem Sun-Tzu-Ansatz abgewichen – und hat dabei alle Forderungen und alle roten Linien mehrfach genannt. Washington und Brüssel wurden unmissverständlich gewarnt, dass sie 404 in Schutt und Asche gelegt werden, wenn sie ihre Schläger/Söldner dazu verleiten, Donbass anzugreifen. Und das ist nur der leicht abwählbare Teil des Pakets: Alle Sicherheitssysteme der NATO werden ebenfalls fallen.

Russland wartet schon – wie eine Armee taoistischer Mönche. Nach der abgesagten „Invasion“ kann es sich sogar eine gewisse Erheiterung leisten. Die „technischen und militärischen“ Antworten stehen bereit – und noch einmal: Es ist ihre strategische Zweideutigkeit, die die Amerikaner verrückt macht. Sie erkennen langsam, dass sie über die Unteilbarkeit von Sicherheit und Raketen in Osteuropa verhandeln müssen, weil niemand im ukrainischen Imperium weiß, was Putin, Schoigu und Gerasimow als nächstes tun könnten.

Und dann sind da noch die kopflosen Hühner. Nachdem die „Invasion“ nicht wie geplant stattgefunden hat, werden die Außenminister der G-7-Staaten Ende dieser Woche in Deutschland eine „Dringlichkeitssitzung“ abhalten, um sich gemeinsam den Kopf darüber zu zerbrechen, warum die Invasion nicht wie geplant stattgefunden hat.

In der Ruhe vor dem nächsten Sturm sollten wir uns zurücklehnen, entspannen und uns an den 16. Februar 2022 erinnern: den Tag, an dem die jüngste, konzertierte Fake-News-Psyche die „Glaubwürdigkeit“ der NATOstan in die Mülltonne der Geschichte befördert hat.