“Myokarditis-Alarm: Bhakdi warnt vor massivem Todesrisiko durch Impfungen!”

Die Nationalen Akademien der Wissenschaften erklären, dass “es mittlerweile etabliert ist, dass die Myokarditis von der Impfung kommt…man muss leider sagen, dass von 100 Personen, die heute Myokarditis bekommen, etwa 20 bis 50 % nach 10 Jahren nicht mehr unter uns sein werden…das ist Mord.”

🚨The National Academies of Sciences says that "it is now established that the myocarditis comes from the vaccination…one has to say, sadly, that of 100 people who get myocarditis today, something in the range of 20 to 50% will not be among us after 10 years…this is… pic.twitter.com/X4nJzpk8kW