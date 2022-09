Mystery Todesfälle töten jetzt 3x mehr Menschen als COVID

Neue Statistiken über die Übersterblichkeitsrate zeichnen ein alarmierendes Bild. Im Jahr 2021, nach der Einführung der COVID-Impfungen, und im Jahr 2022 starben weit mehr Menschen als auf dem Höhepunkt der COVID-Pandemie im Jahr 2020

Die Mainstream-Medien versuchen, Ihre Aufmerksamkeit vom eigentlichen Problem – der Masseninjektion mit einer experimentellen Gentransfertechnologie – abzulenken, und zwar auf alles Mögliche

Der Telegraph macht für die ungeklärte Zahl der Todesfälle die Auswirkungen der Abriegelung verantwortlich. Viele hatten während der Abriegelung keinen Zugang zu medizinischer Routineversorgung und sterben nun an chronischen Krankheiten, die nicht behandelt wurden

Die am 16. August 2022 veröffentlichten Daten des britischen Statistikamtes (Office for National Statistics, ONS) zeigen, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle in England und Wales am 5. August 14,4 % über dem Fünfjahresdurchschnitt lag, was 1 350 Todesfälle pro Woche mehr als normal bedeutet. Die meisten dieser überzähligen Todesfälle waren kardiovaskulärer Natur – eine der Hauptnebenwirkungen der COVID-Impfungen

In den USA haben wir zwischen dem 3. April 2021 und dem 13. August 2022 349.000 jüngere Amerikaner durch etwas anderes als COVID und einen nicht natürlichen Tod verloren, und dabei sind die Zehntausende von Todesfällen, die das CDC unerklärlicherweise gelöscht hat, noch gar nicht mitgerechnet. Zwischen 15 und 25 % der Todesmeldungen, die auf einen COVID-Tod hindeuten könnten, fehlen. Andere Daten zeigen, dass im Herbst 2021 die Zahl der überzähligen Todesfälle in der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen um 84 % gestiegen ist.

Neue Statistiken über die Übersterblichkeitsrate zeichnen ein alarmierendes Bild. Im Jahr 2021, nach der Einführung der COVID-Impfung, und im Jahr 2022 starben weit mehr Menschen als auf dem Höhepunkt der COVID-Pandemie im Jahr 2020. Ich werde einige dieser schockierenden Statistiken – die sich in der ganzen Welt widerspiegeln – gleich noch einmal betrachten.

Doch während vernünftige Menschen diese Zahlen betrachten und sich fragen, was die offensichtlichste und wahrscheinlichste Ursache für diesen plötzlichen Anstieg der Todesfälle bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter und bei jüngeren Menschen sein könnte, versuchen die Mainstream-Medien, Ihre Aufmerksamkeit von dem Elefanten im Raum – der Masseninjektion mit experimenteller Gentransfertechnologie – auf alles andere zu lenken.

Abriegelungen für überzählige Todesfälle verantwortlich gemacht

In einem Artikel vom 18. August 20221 macht die Wissenschaftsredakteurin des Telegraph, Sarah Knapton, die „ungeklärten überzähligen Todesfälle“ für „die Auswirkungen der Abriegelung“ verantwortlich. Sie schreibt:

Die Zahlen des Office for National Statistics (ONS) zu den überzähligen Todesfällen zeigen, dass derzeit jede Woche etwa 1.000 Menschen mehr als üblich an anderen Krankheiten als dem Virus sterben. Das … Gesundheitsministerium hat eine Untersuchung der Zahlen angeordnet, da es befürchtet, dass die Todesfälle mit der Verzögerung und dem Aufschub der Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzkrankheiten zusammenhängen. In den vergangenen zwei Monaten hat die Zahl der Todesfälle, die nicht auf Covid zurückzuführen sind, die Zahl der Todesfälle im Kontext des Virus in den Schatten gestellt …

Dr. Charles Levinson, der Geschäftsführer von Doctorcall, einem privaten hausärztlichen Dienst, sagte, dass sein Unternehmen „viel zu viele“ Fälle von unerkannten Krebserkrankungen und Herzproblemen sowie eine „beunruhigende“ Anzahl von psychischen Erkrankungen feststelle. Hunderte und Aberhunderte von Menschen sterben jede Woche – was ist da los?“, sagte er. Meiner Meinung nach sind Verzögerungen bei der Inanspruchnahme der medizinischen Versorgung zweifellos die treibende Kraft.

Herz-Kreislauf-Probleme töten in Rekordzahlen

Aus den am 16. August 2022 veröffentlichten ONS-Daten geht hervor, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle in England und Wales am 5. August um 14,4 % über dem Fünfjahresdurchschnitt lag, was laut Knapton 1.350 Todesfällen pro Woche mehr als normal entspricht. Wie Sie der nachstehenden Grafik entnehmen können, ist COVID nur an einem kleinen Teil dieser Todesfälle beteiligt.

Insgesamt ist die Zahl der nicht COVID-bedingten Todesfälle inzwischen mehr als dreimal so hoch wie die der COVID-bedingten Todesfälle. Nach Angaben des britischen Office for Health Improvement and Disparities handelt es sich bei den meisten dieser überzähligen Todesfälle um „vermeidbare Herz- und Schlaganfälle sowie diabetesbedingte Erkrankungen“.

Auch wenn der Mangel an medizinischer Routineversorgung – Menschen, die es aus Angst vor COVID oder aufgrund verschiedener Einschränkungen vermeiden, ihren Arzt aufzusuchen – durchaus eine Rolle gespielt haben mag, sind Herz-Kreislauf-Probleme wie Herzinfarkte und Schlaganfälle auch die Hauptnebenwirkung der Impfung.

Ein Blick auf die US-Sterblichkeitsdaten

Der gleiche Trend ist auch in den USA zu beobachten. In Teil 1 einer dreiteiligen Serie untersucht The Ethical Skeptic – der sich selbst als ehemaliger Geheimdienstoffizier bezeichnet und Strategien für Nationen entwickelt, die mit Korruption konfrontiert sind – Daten des U.S. National Center for Health Statistics, die einen „starken Anstieg der Sterblichkeit ab der ersten Aprilwoche 2021“ zeigen.

Dieses Datum des Beginns ist kein Zufall, denn es fällt mit einem wichtigen Wendepunkt in Bezug auf einen bestimmten Eingriff in das Körpersystem eines Großteils der US-Bevölkerung zusammen“, stellt The Ethical Skeptic fest.

Er beschreibt, wie Ende Mai 2021 ein „merkwürdiges Signal“ in seinen COVID-Tracking-Modellen auftauchte. Dieses seltsame Signal kam in Form eines ICD-Todescodes (International Classification of Diseases Code) namens R00-R99, der für „Symptome, Anzeichen und anormale klinische und Laborbefunde, die nicht anderweitig klassifiziert sind“ steht. Mit anderen Worten: Todesfälle aus unbestimmter Ursache.

Aufgrund dieses merkwürdigen Signals begann er, diese R00-R99-Todesfälle zusammen mit 11 anderen ICD-10-Todesfällen (die 10 steht für die 10. Revision, die jüngste), wie Selbstmorden und Überdosierungen, sowie einer Statistik namens „Excess non-COVID natural cause deaths“ zu verfolgen. Die Daten, die der ethische Skeptiker für seine Modelle verwendete, stammen aus drei primären Datenbanken:

Das U.S. Center for Disease Control and Prevention: Weekly Counts of Deaths by State and Select Causes, 2014-2019

Vorläufige wöchentliche Zählungen der Todesfälle nach Bundesstaaten und ausgewählten Ursachen, 2020-2022

Die CDC’s Wonder: Vorläufige Mortalitätsstatistiken, 2018 bis zum letzten Monat – Abfrage nach Constraint Engine

CDC säubert Sterbedaten

Die Nicht-COVID-Sterblichkeit ist im Oktober 2020 leicht angestiegen, ein Effekt, den The Ethical Skeptic auf „die systemischen Schäden, die die SARS-CoV-2-Infektion und das Virus-Spike-Protein im menschlichen Körper verursachen können“ zurückführt. Ein früherer COVID-verzögerter Tod, wenn man so will“.

Die auffällige Explosion der Nicht-COVID-Todesfälle trat erst in der 14. Woche 2021 auf, und „Ende 2021 war es mehr als deutlich geworden, dass die US-Bürger nicht nur an COVID-19 starben, sondern auch an etwas anderem, und zwar mit einer Rate, die schließlich höher war als die von COVID selbst“, schreibt er.

Beunruhigenderweise entdeckte er, dass Sterbefälle in einem notwendigen Zeitraum – den Wochen 4 bis 20 im Jahr 2022 – auf unerklärliche Weise redigiert und gelöscht wurden. „Es ist schwer, sich ein Szenario vorzustellen, das diese Datenmanipulation von 52.000 Datensätzen in den risikoreichsten Wochen … des Jahres 2022 erklärt, ohne dass es sich dabei um eine böswillige Verschleierung der Sterbedaten von US-Bürgern handelt“, schreibt er.

Tiefes Eintauchen in die US-Sterbestatistik

Sein Artikel ist vollgestopft mit Diagrammen für diejenigen, die tiefer in die Statistiken eintauchen wollen, aber hier sind einige Auszüge aus seinen Ergebnissen:

Zu den besonders besorgniserregenden Diagrammen … gehören die Diagramme, die nach der MMWR-Woche 14, 2021 einen starken Anstieg der Sterblichkeit aufweisen. Im Einzelnen sind dies

Überschuss an nicht-COVID natürlicher Ursache, 5+ sigma

Krebs und Lymphome, 9+ sigma

Andere Atemwegserkrankungen, 2 sigma

Nephritis/Nephrotisches Syndrom, 4 sigma

Septikämie, 2 sigma

Herzkrankheiten und -beschwerden, 2 sigma

Alle anderen nach ICD-10 erfassten Todesfälle natürlicher Ursache, 4 Sigma

… Während es in der Tat eine Zunahme der Todesfälle innerhalb der anderen ICD-10-Codes gibt, scheinen diese Zunahmen plausibelerweise auch für das Jahr 2020 den gleichen Ankunftsmustern zu entsprechen. Mit anderen Worten, sie schienen in ihrer Dynamik sowohl vor als auch nach dem Wendepunkt in Woche 14 im 2021 stark Covid-bezogen zu sein. Besonders besorgniserregend sind die Todesfälle, die sich auf körpereigene Regulierungssysteme beziehen, im Gegensatz zu spezifischen Organen oder Ursachen. Mit anderen Worten: Krebs und Lymphome, Herz, autonome Myokarditis/Perikarditis/Leitungsstörungen, Verletzungen der Leber und der Nieren usw.

Dies sind nicht nur die Kanarienvögel in der Kohlenmine in Bezug auf die Pathologie, sondern können auch darauf hinweisen, dass in der Physiologie des durchschnittlichen US-Bürgers eine tiefgreifende systemische Störung im Spiel ist, insbesondere in den letzten 71 Wochen. Dies sind die Todesgruppen, die den deutlichsten Trend der Zunahme nach MMWR Woche 14, 2021 aufweisen … [Lassen Sie uns für einen Moment auch die zwingende Begründung für das Wendepunktdatum MMWR Woche 14 von 2021 überprüfen. Dieses Datum ist nicht ohne Grund ein kritischer Punkt, der Anlass zur Sorge gibt. Seine Herleitung ist kein Zufall. Die Vergleichstabelle der Dosen und Todesfälle“, Anhang B, zeigt, warum.

Beweisstück B – Das MMWR-Wochenende 14, 2021 entspricht auch dem schnellsten Anstieg der verabreichten Impfstoffdosen in der US-Bevölkerung. Die rote Linie ist die überschüssige Nicht-COVID-Sterblichkeit natürlicher Ursache, die aus den Daten in Anhang E unten extrahiert wurde.

Laut The Ethical Skeptic signalisieren insbesondere drei Arten von Sterbefallcodes eine „bevölkerungsweite systemische Gesundheitsstörung“, und zwar: „Ein Übermaß an Todesfällen durch bösartige Neubildungen und Lymphome“ (C00-C97), Symptome, Anzeichen und anormale klinische und Laborbefunde, die nicht anderweitig klassifiziert sind“ (R00-R99) und ein Übermaß an Todesfällen natürlicher Ursache, die nicht auf COVID zurückzuführen sind“. In allen drei Fällen ist der Trend im Vergleich zu den historischen Ausgangswerten sehr ausgeprägt.

Wir haben zweifellos festgestellt, dass es derzeit ein Problem in Bezug auf die Gesundheit und Sterblichkeit der US-Bürger gibt. Ein Problem, das sich von COVID-19 selbst unterscheidet und mit MMWR Woche 14 im Jahr 2021 ernsthaft begann. ~ Der ethische Skeptiker

So liegt beispielsweise die Zahl der Krebs- und Lymphomtodesfälle jetzt bei 9+ Sigma, obwohl sie potenziell höher sein könnte. Laut The Ethical Skeptic wurden 43.935 Sterbefälle im Zusammenhang mit „potenziellen Myokarditis-, Krebs-, Perikarditis-, Leitungs-, Nephrose-, Leber- und/oder Lymphom-Todesfällen“ aus den CDC-Datensätzen entfernt, und als er diesen Artikel schrieb, waren sie noch nicht wieder eingefügt oder einem anderen ICD-Code zugeordnet worden.

Das sind 7 % der Gesamttodesfälle für den fraglichen Zeitraum und möglicherweise 15 bis 25 % der Trenddaten für diese hochrelevanten Todesfälle der ICD-10-Gruppen, die fehlen. Aber auch ohne diese Daten sind die damit verbundenen Trends alarmierend“, schreibt er.

US-Überschuss an nicht-COVID-Todesfällen natürlicher Ursache

Der ethische Skeptiker fährt fort:

Schließlich kommen wir zum wichtigsten Diagramm von allen – dem Diagramm, das Todesfälle anzeigt, die nicht auf Unfälle, Selbstmord, Sucht, Übergriffe, Missbrauch, Verzweiflung, Zerrüttung oder COVID-19 zurückzuführen sind. Das Diagramm der überzähligen Todesfälle, die nicht auf COVID zurückzuführen sind und die wir seit dem 29. Mai 2021 beobachten. Damals nannte ich es das „Was zum Teufel ist das?“-Diagramm. Wie man sehen kann, haben wir im Zeitraum vom 3. April 2021 bis zum 13. August 2022 349.000 jüngere Amerikaner durch etwas anderes als COVID und nicht natürlichen Tod verloren.

Die derzeitige Sterblichkeitsrate in dieser ICD-Kategorisierung liegt bei etwa 5.000 – 8.000 pro Woche … was die meisten Wochen der COVID-Pandemie selbst übersteigt (außer in den absoluten Spitzenzeiten). Wenn all diese Sterblichkeitsexzesse tatsächlich ein Überbleibsel der COVID-19-Pandemie wären, müssten sie inzwischen bereits abgeklungen sein. Leider sind sie nicht nur nicht zurückgegangen, sondern nehmen in vielen Fällen sogar noch zu.

Anhang E – Die Zahl der Todesfälle, die nicht auf eine natürliche Ursache zurückzuführen sind, ist in der 32. MMWR-Woche 2022 so hoch wie nie zuvor. 349.000 US-Bürger sind seit der 14. MMWR-Woche 2021 an einem zusätzlichen Faktor gestorben. Die derzeitige Übersterblichkeitsrate entspricht einem Fünf-Wochen-Durchschnitt von mehr als 5 Sigma (bei konservativer Absicherung der Verzögerung). Dementsprechend haben wir zweifelsfrei festgestellt, dass es derzeit ein Problem in Bezug auf die Gesundheit und Sterblichkeit der US-Bürger gibt. Ein Problem, das sich von COVID-19 selbst unterscheidet und in der MMWR-Woche 14 des Jahres 2021 ernsthaft begann.

COVID-Impfstoffe beeinträchtigen die Immunfunktion

Kenji Yamamoto von der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Okamura Memorial Hospital in Japan hat ebenfalls Alarm geschlagen und insbesondere auf die Fähigkeit der COVID-Impfstoffe hingewiesen, die Immunfunktion zu beeinträchtigen. In einem Kommentar, der am 5. Juni 2022 im Virology Journal veröffentlicht wurde, schreibt Yamamoto:

Kürzlich veröffentlichte The Lancet eine Studie über die Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe und das Nachlassen der Immunität mit der Zeit. Die Studie zeigte, dass die Immunfunktion bei geimpften Personen acht Monate nach der Verabreichung von zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs geringer war als bei ungeimpften Personen … Die Abnahme der Immunität kann durch verschiedene Faktoren wie N1-Methylpseudouridin, das Spike-Protein, Lipid-Nanopartikel, Antikörper-abhängige Verstärkung und den ursprünglichen antigenen Stimulus verursacht werden …

Als Sicherheitsmaßnahme sollten weitere Auffrischungsimpfungen unterbleiben. Ferner sollte das Datum der Impfung in der Krankenakte der Patienten vermerkt werden … Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die COVID-19-Impfung ein wichtiger Risikofaktor für Infektionen bei schwer kranken Patienten ist.

Es ist wichtig zu verstehen, dass man bei einer Beeinträchtigung der Immunfunktion anfällig für alle Arten von Infektionen und Krankheiten, einschließlich Krebs, ist. Daher kann die COVID-Impfung für eine Reihe von Krankheiten verantwortlich sein, die zum Tod führen.

Ein nicht ganz so beruhigender Faktencheck von Reuters

In einer kürzlich durchgeführten thailändischen Studie wurde festgestellt, dass Teenager im Alter von 13 bis 18 Jahren, die zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatten, eine Reihe von Herzproblemen hatten. Ein Reuters-„Faktencheck“ stellt fest:

Eine Studie mit 301 Teenagern in Thailand ergab leichte und vorübergehende Herzrhythmusveränderungen nach einer zweiten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech bei einem von sechs Teenagern, nicht bei einem Drittel, wie in den sozialen Medien behauptet wird. In der Studie wurden außerdem bei nur sieben dieser Teenager mit Rhythmusveränderungen mögliche Anzeichen einer Herzentzündung festgestellt und nur bei einem der sieben eine Myokarditis bestätigt.

Sollen wir eine Siegesparade veranstalten, weil die Impfung nur bei einem von sechs Teenagern Herzprobleme verursacht? Wirklich?! Ob es nun 1 von 3 oder 1 von 6 ist, das ist keine „gute Nachricht“ und sicherlich nicht den abschätzigen Ton von Reuters wert. Wie direkt aus der fraglichen Studie berichtet:

Die häufigsten kardiovaskulären Auswirkungen waren Tachykardie (7,64 %), Kurzatmigkeit (6,64 %), Herzklopfen (4,32 %), Brustschmerzen (4,32 %) und Bluthochdruck (3,99 %). Sieben Teilnehmer (2,33 %) wiesen mindestens einen erhöhten kardialen Biomarker oder positive Laborwerte auf. Bei 29,24 % der Patienten wurden kardiovaskuläre Auswirkungen festgestellt, die von Tachykardie über Herzklopfen bis hin zu Myoperikarditis reichten. Bei einem Patienten wurde nach der Impfung eine Myoperikarditis festgestellt. Bei zwei Patienten bestand der Verdacht auf Perikarditis und bei vier Patienten auf subklinische Myokarditis. Schlussfolgerung: Zu den kardiovaskulären Auswirkungen bei Jugendlichen nach der Impfung mit BNT162b2 mRNA COVID-19 gehörten Tachykardie, Herzklopfen und Myokarditis.

Millennials starben Ende 2021 in schwindelerregender Zahl

Ich habe vor kurzem ein Interview mit Ed Dowd, einem ehemaligen Aktienportfoliomanager von BlackRock und Hedgefonds-„Guru „16 , geführt, das ich aber noch nicht veröffentlicht habe. Anfang März 2022 teilte er in Steve Bannon’s War Room beunruhigende CDC-Sterblichkeitsstatistiken nach Altersgruppen.

Im Herbst 2021 gab es bei den Millennials im Alter von 25 bis 44 Jahren einen Anstieg der Übersterblichkeit um 84 %. „Ich denke, das ist die schlimmste Übersterblichkeit in der Geschichte“, sagte Dowd zu Bannon. Zwischen dem Sommer und dem Herbst 2021 starben 61.000 Millennials, die sonst nicht gestorben wären. Um Dowd zu zitieren:

Im Grunde erlebten die Millennials in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 einen Vietnamkrieg. 58.000 Menschen starben im Vietnamkrieg, US-Truppen [im Laufe von 10 Jahren], also hat diese Generation gerade einen Vietnamkrieg [in 6 Monaten] erlebt … Seit Beginn der Pandemie gab es 1,1 Millionen überzählige Todesfälle, viele davon in der zweiten Hälfte des Jahres [2021] …

Ich glaube, das ist der entscheidende Beweis: dass die Impfstoffe in allen Altersgruppen eine erhöhte Sterblichkeit verursachen … Ich werde also ein Wort in den Raum stellen. Es ist ein altes Wort, aber man sollte es wieder in die Diskussion einführen. Es heißt Demozid: Tod durch die Regierung. Die Regierung hat also durch die Mandate Menschen getötet … Wenn Sie an der Wall Street sind und immer noch glauben, dass Pfizer und Moderna gute Käufe sind, dann habe ich eine Nachricht für Sie: Es werden einige Katalysatoren kommen, die wahrscheinlich nicht gut für das Halten dieser Aktien sind.

Die folgende pdf-Datei wurde am 11. März 2022 auf Dowds GETTR-Konto gepostet.19 (Ein GETTR-Nutzer namens MiloMac hat Dowds Ergebnisse auch mit öffentlichen CDC-Daten reproduziert und zusätzliche Grafiken erstellt.)

Der Elefant im Raum

In einem Kommentar vom 15. März 2022, der die Enthüllungen von Dowd weiterverfolgte, schrieb Steve Kirsch:

Ich rief Ed an, um zu klären, woher er das Diagramm hatte, und suchte dann nach einer Bestätigung dafür. Ich fand die Bestätigung. Dann habe ich überprüft, dass die Todesfälle nicht durch die COVID-Delta-Variante erklärt werden können. OK, was war also die Ursache für die vielen Todesfälle? Die einzige Erklärung ist der Impfstoff, weil die Todesfälle so massiv sind.

Kirsch hat ein WhatsApp-Gespräch mit Marc Girardot, einem französisch-amerikanischen Biotech-Innovator, gepostet, der glaubt, dass die COVID-Impfung bei manchen Menschen die Arterien in nur wenigen Monaten um bis zu 50 Jahre altern lässt. Wenn dies zutrifft, könnte dies mit Sicherheit zum raschen Ausbruch von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit zu einem frühen Tod führen.

Jugendliche und junge Erwachsene sterben in Neuseeland mit höherer Rate

In einem Substack-Artikel vom 16. August 2022 wies der unabhängige Journalist Alex Berenson (ein ehemaliger Reporter und Romanautor der New York Times) auf die COVID-Jab-Statistiken aus Neuseeland hin, die auch beobachtete Todesfälle nach der Impfung umfassen. Er erklärte:

Das neuseeländische Gesundheitsministerium veröffentlicht regelmäßig ausführliche Berichte über die Sicherheit der COVID-Impfung, einschließlich spezifischer Listen von unerwünschten Ereignissen, die es erhalten hat. In diesen Berichten zählt das Ministerium auch alle Todesfälle von Personen, die in den letzten 21 Tagen geimpft wurden … Neuseeland verfügt über ein nationales COVID-Immunisierungsregister und ein nationales Sterberegister, sodass die Aufzeichnungen und der Abgleich weitgehend korrekt sein dürften … Das Ministerium schlüsselt die Todesfälle nach Alter auf, von 0-9 bis über 80.

Es vergleicht dann die tatsächliche Zahl der Menschen, die in den drei Wochen nach den Impfungen gestorben sind, mit der „erwarteten“ Zahl. Diese Zahl ist einfach die Anzahl der Todesfälle, die Demographen in einem zufälligen dreiwöchigen Zeitraum auf der Grundlage von versicherungsmathematischen Tabellen zur Schätzung der Sterblichkeit erwartet hätten …

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwischen dem 19. Februar und dem 30. April 2022 die Sterblichkeitsrate bei Personen über 30 Jahren in den 21 Tagen nach der Impfung niedriger als normal war, während bei Personen unter 30 Jahren (im Alter von 10 bis 29 Jahren) aus einem Grund eine höhere Sterberate zu verzeichnen war. (Das Fehlen von beobachteten Todesfällen in der Altersgruppe unter 10 Jahren ist wahrscheinlich auf eine Meldeverzögerung zurückzuführen).

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die leicht erhöhte Zahl der Todesfälle in der Gruppe der unter 30-Jährigen wahrscheinlich auf einen „Zufall“ zurückzuführen. Und wie Berenson anmerkt, „macht das Ministerium keine Angaben zu den Todesursachen in den einzelnen Altersgruppen, so dass es unmöglich ist, festzustellen, ob Myokarditis oder andere Herzkrankheiten eine wichtige Rolle bei den höher als erwarteten Zahlen gespielt haben.“

Auch wenn diese Daten bei weitem nicht so alarmierend sind wie andere, so ist es doch ein Warnsignal, dass hier etwas Merkwürdiges passiert. Junge Menschen, die eigentlich noch Jahrzehnte zu leben hätten, sterben.

Und es ist erwähnenswert, dass Neuseeland, genau wie die USA, behauptet, es gäbe KEINE potenziellen Sicherheitsprobleme mit den Impfungen – kein einziges – trotz Tausender Berichte über schwere Verletzungen.24 In Anbetracht der Altersgruppe, die überdurchschnittlich häufig stirbt – Teenager und junge Erwachsene in den Zwanzigern – sollte selbst ein geringer Anstieg sehr ernst genommen werden, wird aber nicht.

Um dort zu enden, wo wir angefangen haben: Was ist der wahrscheinlichere Schuldige für diese Todesfälle? Frühere Schließungen, die vorübergehend eine medizinische Routineversorgung verhindern und zu chronischen Krankheiten führen, an denen selbst junge Menschen innerhalb weniger Jahre sterben? Oder die massenhafte Injektion von experimentellen Gentransfer-Spritzen, die noch nie zuvor bei Menschen eingesetzt wurden?

Artikel als PDF:

