Der Leiter der britischen Umweltbehörde, der mit dem Weltwirtschaftsforum in Verbindung steht, sagt, dass die Menschen weniger zimperlich sein sollten, wenn es darum geht, Wasser aus Kläranlagen zu trinken, da Länder und Staaten auf der ganzen Welt dazu übergehen, Abwasser für den menschlichen Verzehr zu recyceln, was der Ideologie des WEF entspricht.

In einem Meinungsartikel in der Times schreibt Sir James Bevan, dessen Ansichten bereits vom WEF verbreitet wurden, dass „die Zukunft im Trinken von recyceltem Abwasser liegt“.

Da das WEF bereits in mehrerer Regierungen eingedrungen ist, gewinnt die Idee der Wiederverwendung von Abwasser für den menschlichen Verzehr – einst das Reich der dystopischen Science-Fiction-Filme, weltweit an Zugkraft.

Die jüngsten Regenfälle haben an der grundsätzlichen Situation in diesem Land nichts geändert: In vielen Teilen wird die Dürre wahrscheinlich noch monatelang anhalten, und wenn wir einen trockenen Winter haben, wird das nächste Jahr noch schwieriger“, schreibt Bevan. „Wir werden weniger zimperlich sein müssen, wenn es darum geht, woher unser Trinkwasser kommt. Ein Teil der Lösung wird darin bestehen, das Wasser, das bei der Abwasserbehandlung anfällt, wieder aufzubereiten und in Trinkwasser umzuwandeln – was vollkommen sicher und gesund ist, aber vielen Menschen nicht gefällt.

Sir Bevans Meinungsäußerung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Wasserversorgung in den USA aufgrund einer anhaltenden und sich verschärfenden Dürre unter Druck steht, die dazu geführt hat, dass zehn Gebiete von der Umweltbehörde den Status einer Dürre erhalten haben.

Deshalb, so Sir Bevan, müssen die Menschen ihre Denkweise über Wasser ändern“ und es als kostbare Ressource und nicht als kostenloses Gut betrachten.

„Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir alle anders denken. Einige dieser Maßnahmen werden unpopulär sein, daher müssen künftige Regierungen politischen Willen zeigen“, sagte er.

Anfang dieses Jahres brachte die Wasserbehörde von Singapur ein Bier auf den Markt, das aus recyceltem Abwasser hergestellt wurde, um das Bewusstsein für die Probleme der Wassersicherheit des Landes zu schärfen (und wahrscheinlich auch, um den Geschmack von Kacke zu überdecken).

Zero Hedge berichtet, dass der Bezirk Los Angeles mit einem ähnlichen Schritt zur Wiederverwendung von Abwasser für den menschlichen Verzehr droht.

„Es gibt ein Erbe der öffentlichen Gesundheit, bei dem die Sanitärtechnik und die Aufsichtsbehörden Abwasser als Abfall betrachteten, als etwas, das man vermeiden und vor dem man sich fürchten muss“, sagte Brad Coffey vom Metropolitan Water District of Southern California. „Jetzt, wo wir die Technologie haben, haben die Öffentlichkeit, die Aufsichtsbehörden und die Wissenschaft ein viel größeres Vertrauen in unsere Fähigkeit, dieses Wasser sicher wiederzuverwenden.“

Der Plan hängt vom State Water Resources Control Board ab, das vom Gesetzgeber beauftragt wurde, bis zum 31. Dezember eine Reihe einheitlicher Vorschriften für die Wiederverwendung von Trinkwasser zu entwickeln.

„Dies wird die Zukunft der Wasserversorgung von L.A. sein, die Zukunft der Wasserversorgung des Staates“, sagte Gonzalez, der hinzufügte, dass das Headworks-Projekt innerhalb der nächsten fünf Jahre in Betrieb genommen werden könnte.

Die Pläne von L.A. gehen jedoch weit darüber hinaus, denn die Stadt hat sich vorgenommen, bis 2035 100 % ihres Abwassers zu recyceln, wie Bürgermeister Eric Garcetti vor einigen Jahren versprochen hat.

Um dies zu erreichen, muss die Hyperion Water Reclamation Plant von LA – die derzeit nur Abwasser so aufbereitet, dass es sauber genug ist, um in die Santa Monica Bay eingeleitet zu werden – vollständig in eine fortschrittliche Wasserreinigungsanlage umgewandelt werden, die Wasser produziert, das sauber genug ist, um es zu verbrauchen.

Womit soll man denn sonst das Ungeziefer abwaschen?