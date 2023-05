Nach Covid: 12 Herausforderungen für eine zerrüttete Welt

Vor drei Jahren, in der Zeit der Abriegelungen, wurde deutlich, dass wir dringend eine neue Bürgerbewegung mit einem anderen Schwerpunkt brauchen. Die vorherrschenden ideologischen Formen waren einfach nicht an den enormen exogenen Schock für das System angepasst, den die Schließungen mit sich brachten. Das war unerwartet, vor allem unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit.

Jede wesentliche Freiheit wurde angegriffen. Autoritäre oder totalitäre Regierungen fegten über das Land und die Welt, und fast die gesamte intellektuelle Klasse sagte: Das ist in Ordnung. Und so schlug ich eine Antwort vor:

Diese Bewegung, ob sie nun „Anti-Lockdown“ oder einfach nur „Liberalismus“ genannt wird, muss die Bosheit und den Zwang dieser gegenwärtigen Situation im amerikanischen Leben ablehnen. Sie muss dem Brutalismus der Abriegelungen entgegentreten. Sie muss mit menschlichem Verständnis und Hochachtung für das soziale Funktionieren in Freiheit und die damit verbundene Hoffnung auf die Zukunft sprechen und handeln. Die Feinde der Freiheit und der Menschenrechte haben sich vor aller Welt offenbart. Es muss Gerechtigkeit herrschen. Unser aller Wohlergehen steht auf dem Spiel.

Und eine solche Bewegung hat sich in der Tat gebildet. Sie war breit angelegt. Sie hat die ideologischen und klassenmäßigen Verkrustungen der Vergangenheit überwunden. Sie wurde im Laufe der Zeit immer ausgefeilter und strategischer. Der Widerstand wurde international. Er kämpfte sich aus Zensur und Beschämung heraus. Die Kampffelder waren vielfältig und umfassend, von wissenschaftlichen Zeitschriften über den Journalismus bis hin zu harten Revolten auf der Straße, wie dem Protest der Trucker.

Die Ergebnisse sind beeindruckend. Impfvorschriften und Reisepässe wurden zurückgeschlagen. Das Recht auf internationale Reisen wurde wiederhergestellt. Die Notstandserklärungen wurden außer Kraft gesetzt (auch wenn die Befugnisse noch bestehen). Es wird wieder so getan, als ob das Volk und nicht die Faucis dieser Welt das Sagen hätten.

Es hat jedoch keine Gerechtigkeit gegeben. Es steht außer Frage, dass die Beamten, die uns das angetan haben, in den Seilen hängen. Viele sind zurückgetreten. Andere sind untergetaucht. Nur wenige Personen des öffentlichen Lebens sind heute bereit, zu dem zu stehen, was geschehen ist. Und heutzutage verteidigt kaum noch jemand die Behauptung, dass die despotische Reaktion irgendetwas im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit bewirkt hat.

Der Kongress hält Anhörungen zur Pandemiebekämpfung ab, und das ist auch gut so. Aber die Massenmedien berichten nicht darüber. Eine brutalisierte Bevölkerung will sich nicht mit dem Trauma auseinandersetzen. Eine echte Rechenschaftspflicht hat es nicht gegeben und wird es wahrscheinlich auch nicht geben.

Uns bleibt eine Vielzahl von Problemen aus der Vergangenheit und neue, die wir nie erwartet haben. Sie alle erfordern eine kontinuierliche ideologische Anpassung und die Mobilisierung der Bürger. Es ist eine traurige Wahrheit, denn die Menschen sind müde und demoralisiert und mehr als bereit, wieder ein normales Leben zu führen. Aber wir können die hässlichen Wahrheiten, die uns umgeben, nicht einfach wegwünschen.

Es steht außer Frage, dass die Verwaltungsapparate unter demselben oder einem neuen Vorwand wieder zusperren würden. Ja, sie werden beim nächsten Mal auf mehr Widerstand stoßen, und das Vertrauen in ihre Weisheit ist in den Keller gegangen. Aber die Reaktion auf die Pandemie hat ihnen auch neue Überwachungs-, Durchsetzungs- und Hegemoniebefugnisse verliehen. Die Wissenschaftlichkeit, die der Reaktion zugrunde lag, prägt alles, was sie tun. Beim nächsten Mal wird es also schwieriger sein, sie zu bändigen.

Im Folgenden werden einige verbleibende und neue Probleme genannt, mit denen wir uns in den kommenden Jahren auseinandersetzen müssen.

1: Tech-Überwachung und Zensur

Big Tech überwachte bereits vor der Pandemie, doch das damalige Kriegsrecht festigte die Macht der Regierung über private Daten. Die Twitter Files haben gezeigt, welch große Rolle der Polizeistaat bei der Zensur der Wissenschaft und jeglicher Meinung spielte, die den Prioritäten des Regimes widersprach.

Facebook-Gruppen wurden weggesprengt. LinkedIn- und Twitter-Konten wurden verboten. Sogar Google-Suchergebnisse wurden manipuliert. Aus diesem Grund war es für die Mitglieder des Widerstands so schwierig, einander zu finden.

Als sie soziale Distanzierung forderten, wollten sie mehr als eine menschliche Trennung von sechs Fuß. Sie wollten die Bildung eines ernsthaften Widerstands verhindern. Sie wollten, dass wir alle isoliert, desorientiert und damit leicht zu kontrollieren sind. Infolgedessen wurden die Instrumente, von denen wir einst glaubten, dass sie für eine stärkere menschliche Verbindung gedacht waren, eingesetzt, um uns voneinander fernzuhalten.

Ja, es gibt viele laufende Gerichtsverfahren, die diese Praxis als Verstoß gegen die Rechte des ersten Verfassungszusatzes anfechten. Die gerichtliche Untersuchung hat viele Tausende von Seiten ergeben, und die Entscheidungen scheinen wahrscheinlich in die richtige Richtung zu gehen.

Aber hier ist das Unheimliche. Wenn diese gerichtlichen Anfechtungen wirklich eine große Bedrohung für die Praxis darstellen würden, würden dann die großen sozialen Plattformen die Zensur nicht schon jetzt umgehen? Das tun sie nicht. YouTube ist der König der Takedowns. Instagram, LinkedIn und Facebook tun dasselbe.

Nur Twitter war relativ frei, als Elon Musk die Leitung übernahm. Aber sein neuer CEO ist ein Verfechter der Inhaltsmoderation auf Geheiß der Werbekunden, die er wieder auf die Plattform zu locken hofft. Es hat den Anschein, als würde die Plattform wieder so werden, wie sie einmal war, vielleicht nicht mit derselben Intensität, aber mit demselben Potenzial. Auf jeden Fall geht die Entwicklung in die falsche Richtung. Zensur und Überwachung werden institutionalisiert.

Die Massenmedien haben sich während des gesamten Fiaskos miserabel verhalten, indem sie Andersdenkende bedrohten, Lügen verbreiteten und den Zwang bejubelten. Es gab kein Eingeständnis von Fehlverhalten. Wir brauchen alle neuen Nachrichtenquellen.

2: Geld und Bankwesen

Die Federal Reserve war für die Pandemiebekämpfung von entscheidender Bedeutung. Sie war bereit, jeden Dollar zu monetarisieren, den der Kongress ausgab, um die Abriegelungen zu subventionieren und die Ausgaben des gesamten Gesundheitshegemons zu erhöhen. Sie war so wichtig, dass sie am 15. März 2020 – zwei Tage nach der Ausrufung des Notstands und einen Tag vor den Abriegelungserlassen der Trump-Administration – die Mindestreserveanforderungen für Banken sogar ganz abschaffte. Mit anderen Worten, sie schaffte eine zentrale Regulierungspraxis ab, die die Geldschöpfung seit mehr als 100 Jahren gebremst hatte. Das Ergebnis war eine Gelddruckerei in Höhe von 6,5 Billionen Dollar.

Die Bankenkrise, die durch die drastische Anhebung der Zinssätze verursacht wurde – eine Politik, mit der die inflationären Folgen des Entgegenkommens der Fed gegenüber dem Covid-Regime eingedämmt werden sollten -, hat die regionalen Banken und die zentralisierten Bankgeschäfte destabilisiert. Im Hintergrund steht die erklärte Absicht der Biden-Regierung, das gesamte System mit Hilfe einer digitalen Zentralbankwährung zu reformieren, die den Weg für ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild mit universeller Kontrolle ebnet.

Die einzige Lösung ist gesundes Geld, aber davon entfernen wir uns von Tag zu Tag mehr. Kompetente Befürworter freiheitsfördernder Reformen sind rar gesät. Die Wirtschaftswissenschaftler haben es während der Abriegelungen weitgehend versäumt, für ihre Disziplin und ihr Wissen einzutreten. Jetzt sind sie genauso gefangen wie jeder andere Berufsstand.

3: Unternehmen

Die Reaktion auf die Pandemie war ein enormer Segen für große Unternehmen, insbesondere für Technologie- und Medienunternehmen, und eine Katastrophe für kleine Unternehmen. Meine unmittelbare Sorge in den ersten Tagen der Abriegelung betraf Investitionen in solche Unternehmen: Warum sollte jemand ein Unternehmen gründen, wenn es per Regierungserlass geschlossen werden kann? Es gab weder eine Entschädigung für die Verluste noch einen Versuch der Wiedergutmachung. Eine Rezession wird noch mehr Herausforderungen mit sich bringen.

Ein wichtiger Impuls für kleine und mittlere Unternehmen wäre eine Reform des Regelwerks und der Rechtsprechung, aber das heutige politische Umfeld lässt fast keine Diskussion über diese entscheidenden Themen zu. Die gesamte Energie der Schocktruppen in Washington wird jetzt darauf verwendet, Wege für mehr Regulierung, weniger Wirtschaftswachstum, höhere Unternehmenskosten und mehr Interventionen auszuhecken. Das Großkapital liebt das, aber für die Mittelschicht ist es verheerend.

Die Verfechter des freien Unternehmertums müssen begreifen, dass sich ihre Sache massiv von den Interessen des Großkapitals entfernt hat, das sich noch nie so sehr mit der Regierung in einer Kampagne zur Monopolisierung und Kartellierung der Industrie verbündet hat. Absprachen dieser Art sind heute die Norm. Das System hat viel mit dem Korporatismus der Zwischenkriegszeit gemein, der später als Faschismus bezeichnet wurde.

4: Regulatorische Vereinnahmung

Viele von uns wurden gründlich darüber aufgeklärt, wie einflussreich schlechte Akteure des privaten Sektors auf die Regierungsbehörden sind. Die Drehtür ist die wichtigste Art, wie sie Geschäfte machen. Die FDA hat damit begonnen, Impfstoffe abzusegnen, auch wenn ihre Top-Experten öffentlich dagegen protestieren. Die CDC gab Empfehlungen heraus, die praktisch Pressemitteilungen der Industrie waren.

Das Gleiche gilt für den gesamten Regulierungsstaat. Es ist nicht mehr möglich zu erkennen, wer die Hand und wer der Handschuh ist: die Regierung oder das Großunternehmen. Dies gilt für jede Abteilung der Regierung, einschließlich der Kriegsmaschinerie, die auf Geheiß der Munitionshersteller arbeitet.

Die SEC wird von der Wertpapierindustrie geleitet. Das Arbeitsministerium wird von den Gewerkschaften vereinnahmt. Das HUD ist ein Gefangener der Wohnungsbaugesellschaften. Das Landwirtschaftsministerium regelt auf Geheiß der großen Agrarinteressen, während es den lokalen Landwirten und Viehzüchtern den Zugang zu den Märkten versperrt. Und so weiter.

Haben wir uns auf der Linken oder der Rechten schon damit abgefunden? Haben sich die Libertären damit auseinandergesetzt? Ich vermute nicht. Diese Realität hat das politische Gefüge massiv umgestaltet. Wir haben die Klarheit der 1980er Jahre völlig verlassen und sind in eine neue Welt eingetreten, die von großer Komplexität und Korruption auf allen Ebenen geprägt ist.

5: Öffentliche Gesundheit

Die Bürokratien des öffentlichen Gesundheitswesens übernahmen im Jahr 2020 die Macht, und was haben sie am meisten vernachlässigt? Die öffentliche Gesundheit. Sie zwangen uns, drinnen zu bleiben, wenn wir Sonne brauchten. Sie schlossen die Fitnessstudios, als wir Bewegung brauchten. Sie schlossen die Reha-Zentren und -Gruppen in einer Zeit des massiven Drogenmissbrauchs. Sie blockierten die Verteilung von wiederverwendeten Medikamenten, von denen die Ärzte schon damals wussten, dass sie bei Atemwegsinfektionen wirksam sind. Sogar grundlegende Antibiotika verloren ihren Glanz, weil man auf den Impfstoff warten musste. Und alle diese Maßnahmen zusammengenommen verstärkten ein Problem, das weitaus größer ist als Infektionskrankheiten: chronische Krankheiten, einschließlich Fettleibigkeit.

Was ist mit der Gesundheit? Sie befindet sich in einer Krise. Die amerikanische Ernährung muss sich ändern. Das wiederum hängt mit der Art und Weise zusammen, wie wir unser Leben führen. Wir alle müssen lernen, dass nicht jedes Gesundheitsproblem durch ein Arzneimittel gelöst werden kann. Das Gegenteil ist der Fall: Eine Gesellschaft, die von staatlich zugelassenem Schlangenöl überschwemmt wird, ist im Grunde genommen vergiftet. Die Vergiftung des Körpers muss aufhören. Der einzige Ausweg ist der altmodische Weg: frische Luft, Sonnenschein, gesunde Ernährung und tägliche Bewegung. Das klingt wie ein Klischee, ist aber eine Frage von Leben und Tod.

Ebenso wichtig sind echte Märkte, die nicht für den Eigenbedarf bestimmt sind. Unsere Systeme zur Erbringung medizinischer Dienstleistungen müssen wettbewerbsfähiger werden, und die Ärzte müssen wieder frei praktizieren können. Das Versicherungssystem dient hauptsächlich der Industrie und nicht den Kunden. All dies schreit nach einer radikalen Reform. Was die FDA und die CDC betrifft, so reicht eine Reform einfach nicht aus. Sie müssen dem Erdboden gleichgemacht werden und neue Systeme müssen an ihre Stelle treten.

Darüber hinaus haben wir während der Pandemie beobachtet, wie das öffentliche Gesundheitswesen zu einem trojanischen Pferd für das Kriegsrecht wurde. Soweit ich das beurteilen kann, gilt das auch heute noch. Das Problem ist tiefgreifend und beängstigend, zumal praktisch jedes soziale, kulturelle und wirtschaftliche Problem als Gesundheitsproblem dargestellt werden kann.

6: Bildungsinstitutionen

Die öffentlichen Schulen wurden in einigen Orten für bis zu zwei Jahre geschlossen. Die Regierung zwang viele Privatschulen zur Schließung. Hausunterricht wurde zur Pflicht, da auch Kindertagesstätten geschlossen wurden. Dadurch wurden die Arbeits- und Bildungsgewohnheiten von Familien massiv gestört, doch nun suchen Millionen von Menschen nach Alternativen. Dies gilt auch für Universitäten und Hochschulen, die die Studenten erst mit Schließungen und dann mit Masken- und Impfvorschriften betrogen haben.

Es muss einen besseren Weg geben. Und der Markt für Bildungsdienstleistungen muss sich öffnen, um einen besseren Weg zu ermöglichen. Der alte Weg ist gescheitert und entzieht Vertrauen, Energie und Ressourcen, während die Verschuldung der Studenten in unglaubliche Höhen gestiegen ist und die öffentlichen Einrichtungen keine attraktiven Arbeitsplätze mehr sind. Der Traum von der allgemeinen Bildung wurde von seinen leidenschaftlichsten Verfechtern zerstört.

Und doch treten neue Institutionen an ihre Stelle. Das müssen sie auch. Im Zuge der Neugestaltung ist eine neue und sehr willkommene Betonung der Klassiker, der Grundlagen und der echten Bildungsgrundlagen entstanden. Leider wird der Übergang viele Menschen zurücklassen. Dank der grausamen Schließungen sind die Schüler bereits zwei Jahre im Rückstand.

7: Der tiefe Staat

Die Amerikaner hatten schon vor der Pandemie ein vages Bewusstsein für den so genannten „tiefen Staat“ entwickelt, aber die Erfahrung selbst bewies es. Die Demokratie existierte nicht. Wir waren der Gnade von Bürokraten und ihren Entscheidungen ausgeliefert. Die Gerichte haben nicht eingegriffen. Als sie es schließlich taten, schlugen die Bürokraten zurück und sagten, dass niemand das Recht habe, sie zu kontrollieren.

Es gibt Hunderte von Agenturen und Millionen von Staatsbediensteten, die niemandem Rechenschaft ablegen müssen und dennoch massive Macht über unser Leben ausüben. In der Verfassung ist nichts über diese Institutionen zu finden. Der bürokratische Staat ist ein vierter Zweig der Regierung, obwohl es eigentlich nur drei geben sollte. Die Tentakel aus Washington reichen nicht nur in jeden Staat und jede Stadt, sondern in die ganze Welt.

Dieses ganze Problem begann 1880, hat sich aber in der Nachkriegszeit massiv verschärft und ist dann im 21. Es muss unbedingt abgebaut oder zumindest von den gewählten Volksvertretern zur Rechenschaft gezogen werden. Dieser Punkt ist für das Establishment offensichtlich sehr wichtig. Die Aufhebung der Durchführungsverordnung, mit der viele Verwaltungsangestellte als „at-will“ (Schedule F) eingestuft wurden, war eine der ersten Maßnahmen, die von der Regierung Biden zurückgenommen wurden.

8: Kriminalität und Krieg

Während der Abriegelungen haben sich die Verkehrsunfälle massiv verschlechtert und sind auch so geblieben. Die Daten liegen noch nicht vor, aber sie werden mit Sicherheit eine Rekordzahl von Unfällen und Todesfällen ausweisen. Woran mag das liegen? Ich sprach mit einem Uber-Fahrer, der mir erklärte, dass das Autofahren zu einem Ort der menschlichen Willensäußerung wurde und blieb, als unsere Möglichkeiten zur Ausübung des freien Willens verschlossen waren. Wenn dann noch Wut und Drogenmissbrauch hinzukommen, ist die Katastrophe vorprogrammiert.

Die Abriegelungen vergröberten das Leben und stumpften das moralische Gewissen ab. Wenn die Regierung uns all das antun kann, warum können wir es dann nicht auch einander antun? Nach dieser Erfahrung bringen die Menschen nicht mehr die nötige Empathie auf, um sich um das Wohlergehen der anderen zu kümmern. Die Menschen haben aufgehört, Blickkontakt miteinander aufzunehmen, und die Masken haben selbst grundlegende nonverbale Signale unmöglich gemacht. Die Kommunikation selbst wurde auf ihre grundlegendsten Elemente reduziert.

Die Ergebnisse wurden mit den völlig gerechten Protesten deutlich, die im Sommer 2020 an einigen Orten in gewalttätige Ausschreitungen umschlugen. Die Welle der Kriminalität ist seitdem nicht mehr abgeebbt. Die Städte tolerieren heute ein Ausmaß an Diebstahl, das noch vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre. Die Polizei kümmert sich nicht mehr darum, und die Bürger zeigen im Allgemeinen weit weniger Respekt vor Eigentum und Personen als früher.

Wenn die Regierung mit dem Segen aller führenden Köpfe der Gesellschaft unmoralisch wird, sendet sie eine Botschaft an alle anderen. Auf diese Weise hat die Reaktion auf die Pandemie eine Form des ethischen Nihilismus ausgelöst und die Gemeinschaften von einer menschlichen Verbindung zueinander gelöst. Die erzwungene Trennung von den Menschen war schlecht für die Seele, und dieser Hang zum Unrecht verbreitete sich in der ganzen Welt.

Auch der Ukraine-Russland-Konflikt ist ein Symptom für diesen Verlust an Rationalität und Moral. Erinnern Sie sich daran, dass Putin selbst mindestens ein Jahr lang eingeschlossen war, isoliert von der Realität und von physischen Kontakten – genug, um einen bereits machtbesoffenen Oligarchen in einen wahnhaften Zustand zu versetzen. Dasselbe könnte man von Biden sagen, der das ukrainische Regime sinnlos finanziert. Das Aufeinandertreffen dieser Führer ist zu einem apokalyptischen Streben ohne diplomatische Klugheit geworden, das von einem fast messianischen Fanatismus durchdrungen ist. Das Gleiche gilt für die Zuschauer, die für die eine oder andere Seite angeworben wurden. Der gesunde Menschenverstand wird mit Füßen getreten, während die Finanzierung in die Luft fliegt, mehr Eigentum zerstört wird und Menschenleben verloren gehen.

9: Einwanderung

Vergessen Sie nie, dass die Reisebeschränkungen, die 2020 begannen, die meisten Menschen jahrelang in ihren nationalstaatlichen Wohnsitzen gefangen hielten, selbst diejenigen, die auf Inseln lebten, die früher Zufluchtsorte waren. Das Recht, die USA zu besuchen, wurde für die „Ungeimpften“ erst am 11. Mai 2023 wieder eingeführt.

Die Gefangenschaft der Menschen hat auch zu dem verzweifelten Wunsch geführt, zu fliehen und eine neue Heimat zu finden. Die massiven demografischen Verschiebungen in der US-Bevölkerung, weg von den eingeschlossenen Staaten hin zu den offenen Staaten, spiegeln sich auch international wider. Angesichts der enormen Bevölkerungsbewegungen sind die Staaten gezwungen, sich mit einer Migrationspolitik zu arrangieren, über die es keinen politischen Konsens gibt.

Dieses Problem spitzt sich derzeit an der Südgrenze der USA zu und hat zu einer enormen Wut geführt, die sich unter dem Eindruck einer Invasion des Landes zu einer großen populistischen Gegenreaktion entwickelt hat. Das wird für niemanden gut ausgehen. Die Antwort muss eine vernünftige und humane Einwanderungspolitik sein, die die Rechte der Arbeitnehmer irgendwie vom Wahlrecht trennen kann, aber die USA sind nicht bereit, dieses Problem anzugehen, wie es die meisten Länder der Welt bereits getan haben. Infolgedessen schwanken wir zwischen gesetzlicher Restriktion und Grenzchaos hin und her.

10: Zerrüttete Lebensverhältnisse

Das Trauma der letzten drei Jahre hat die Stabilität von Millionen von Familien und Gemeinschaften erschüttert. Paare wurden durch Reisebeschränkungen, aber auch durch interne Streitigkeiten über Impfstoffe zerrissen. Kinder konnten nicht an den Beerdigungen ihrer Eltern teilnehmen und Paare hielten Hochzeiten auf Zoom ab. Viele Familien haben mit dem grausamen Tod zu kämpfen, der nicht durch Covid, sondern durch Beatmungsgeräte, Verzweiflung, Selbstmord und Impfstoffe verursacht wurde.

Digitale Süchte verschiedenster Art zerrissen familiäre Loyalitäten. Auch seltsame neue Formen der Geschlechtsdysphorie sind in dieser Zeit aufgetreten, und das kann kein Zufall sein. Viele Eltern leben mit Schuldgefühlen wegen ihrer impfgeschädigten Kinder.

Die Künste erlebten eine Katastrophe, die Karrieren zerstörte, die ein ganzes Leben lang aufgebaut worden waren. Wie können wir eine echte Zivilisation ohne die Künste haben? Ohne sie werden wir auf den Status von Bestien reduziert.

Viele kleine Gemeinschaften wurden durch die Auflösung der bürgerlichen Vereinigungen in ihren gewohnten Bahnen gestört. Jeder erlebte dies auf unterschiedliche Weise: Die örtliche Band löste sich wegen des Tragens von Masken auf, der Bridge-Club traf sich nicht mehr wegen der Impfstoffe, die Religionsgemeinschaft verlor ihre Energie durch Auseinandersetzungen über soziale Distanzierung usw. Überall gibt es reichlich Wut im Verborgenen.

Das sind Bedingungen, die zu einer Katastrophe führen können, vor allem wenn sie mit einer Wirtschaftskrise einhergehen. Es ist ein Pulverfass.

11: Die Geschichte

Die Autoren von Brownstone geben sich große Mühe, die Geschichte des Covid richtig darzustellen. Wann genau hat sich Covid verbreitet? Wann wussten die US-Behörden davon? Wann wurde die Reaktion geplant und wer war daran beteiligt? Wer entschied, die Befugnisse an den Sicherheitsstaat zu übertragen? Welche Instrumente setzte die Bundesregierung ein, um die Staaten zu zwingen? Warum wurde die natürliche Immunität vernachlässigt? Wie wurden wiederverwendete Medikamente abgeschafft und warum?

Es gibt Tausende von Fragen, von denen viele in dem unabhängigen Dokument der Norfolk-Gruppe, das Brownstone unterstützt hat, dargelegt sind. In jeder Nation, jedem Bundesstaat, jeder Stadt und jedem Landkreis sind Kommissionen erforderlich. Wir brauchen Antworten. Wir haben viele Merkmale der Antwort und die Wahrheit über die Wahrheiten und Strategien entdeckt, aber wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns.

Das Establishment ist der Meinung, dass zwar Fehler gemacht wurden, aber die Wissenschaft ist hart und die Beamten mussten in Echtzeit improvisieren. Das ist völliger Unsinn. Es gab nur sehr wenig, was an dem gesamten Regime Sinn machte, und jeder, der auch nur ein Quäntchen Wissen besitzt, wusste das, und er wusste auch um die verheerenden Folgen, die es verursachen würde. Warum genau haben die Verantwortlichen beschlossen, sich selbst zu blenden? Wer waren die Mächte hinter dem Thron?

Wir müssen das richtig verstehen, und die Herausforderung wird durch die obligatorische Geheimhaltung aller Hauptakteure noch verstärkt. Doch wenn wir die Geschichte nicht aufdecken und erzählen, werden wir an der Propagandaversion der Ereignisse festhalten, und die dient nur den Interessen der herrschenden Klasse. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass die Historiker des Regimes ungeschminkte Wahrheiten aufdecken.

Generationen werden sich die große Frage stellen: Wie konnten sie die Zivilisation so schnell und unter einem so dünnen Vorwand so dumm demontieren? Wir müssen die Antworten haben.

12: Gewalt als Mittel der Politik

Die gesamte Bevölkerung in ein bestimmtes Handlungs- und Glaubensmuster zu pressen, war das Kernprinzip der Covid-Reaktion. Es war schlimmer, als wie Laborratten behandelt zu werden: wenigstens versuchen Wissenschaftler nicht zu kontrollieren, was die Ratten denken. Es war das ultimative und globale Experiment des sozialen Managements unter dem Deckmantel der Wissenschaft.

Aus diesem Grund wurde Brownstone mit einem Ideal gegründet, das sich aus der Erfahrung der Pandemiepolitik ergab: „eine Gesellschaft, die der freiwilligen Interaktion von Individuen und Gruppen den höchsten Wert beimisst, während die Anwendung von Gewalt und Zwang, auch durch öffentliche oder private Behörden, auf ein Minimum reduziert wird.“

Dies zu erreichen, ist unsere Aufgabe, aber die Hindernisse sind gewaltig. Das vom britischen Soziologen Ralph Miliband formulierte Eiserne Gesetz des Liberalismus besagt, dass alle Reformbemühungen liberaler Demokratien letztlich den Interessen der wirtschaftlichen und politischen Elite dienen und nicht der allgemeinen Bevölkerung. Diese Erfahrung haben wir zu unseren Lebzeiten sicherlich gemacht.

Deshalb brauchen wir mehr als eine politische Bewegung. Wir brauchen eine massive kulturelle und intellektuelle Bewegung, die ein neues Ideal vertritt. In gewisser Hinsicht ist es jedoch nicht wirklich ein neues Ideal. Es ist der Weg der Idee des menschlichen Fortschritts seit vielen hundert Jahren, der sogar bis zur Magna Carta zurückreicht. Das Streben nach durchsetzbaren Machtbeschränkungen und Grundrechten für das Volk ist ungebrochen. Der ganze Sinn der repräsentativen Regierung bestand darin, dies als lebendige Realität zu garantieren.

All dies wurde unter dem Beifall aller Eliten weggenommen, was zu zerstörten Leben und einem weltweiten Vertrauensverlust führte. Bevor dies geschah, war vielen Menschen nicht bewusst, wie wichtig die Freiheit für ein gutes Leben und den Aufbau einer humanen Gesellschaft ist. Wir wussten auch nicht, wie zerbrechlich die Zivilisation wirklich ist.

Jetzt wissen wir es. Wenn wir sie wiederherstellen wollen, gibt es viel zu tun. Die Dringlichkeit kann nicht übertrieben werden. Es steht zu viel auf dem Spiel, um irgendetwas davon zu ignorieren. Der Wiederaufbau erfordert unser aller Anstrengungen.

Jeffrey A. Tucker ist Gründer und Präsident des Brownstone Institute, wo dieser Artikel zuerst erschien