Nach dem Laborfleisch – kommt jetzt der künstliche Fisch

Zellbasiertes Fleisch hat schon seit einiger Zeit Aufmerksamkeit erregt. Nun sagen Innovatoren, dass Fische als Nächstes für Aufsehen sorgen könnten.

Weit entfernt von der Küste, in der malerischen belgischen Universitätsstadt Löwen, setzt ein Start-up darauf, bis 2030 Laborfisch auf die Teller der Europäer zu bringen. In der deutschen Hafenstadt Hamburg bereitet ein anderes Unternehmen den Versand von im Labor gezüchtetem Kaviar nach Singapur innerhalb der nächsten Monate vor.

Im Jahr 2024 sorgte im Labor gezüchtetes Fleisch, das durch Kultivierung tierischer Zellen hergestellt wird, in Brüssel für Schlagzeilen, nachdem ein Unternehmen eine EU-Zulassung für Labor-„Foie gras“ beantragte – die erste ihrer Art in der EU. Eine weitere folgte im Januar darauf.

Einige europäische Start-ups hoffen jetzt, dass Fisch der nächste Fang sein wird.

„Wenn man es googelt, findet man immer dieses Bild von einer Petrischale mit einem Filet darin. Das machen wir nicht. Wir lassen kein echtes Filet wachsen, wir lassen Zellen wachsen“, sagte Cornelius Lahme, Marketingdirektor des deutschen Start-ups Bluu, das 2020 gegründet wurde.

„Die Zellen müssen das Gefühl haben, dass sie sich im Körper des Atlantischen Lachses befinden – und dann beginnen sie sich zu teilen“, fügte er hinzu.

Die Wissenschaftler von Bluu erzeugen eine Masse aus Millionen von Zellen, die mit pflanzlichen Zutaten gemischt werden, um Delikatessen wie Kaviar zu imitieren, den sie im kommenden Jahr in Singapur – einem globalen Zentrum für Lebensmittelinnovation – auf den Markt bringen wollen.

Im Gegensatz zu den üblichen vegetarischen Varianten tierischer Produkte sind die Pioniere von Fisch und kultiviertem Fleisch stolz darauf, die Nachbildung auf die nächste Stufe zu bringen.

„Wir nehmen echte tierische Zellen, also reden wir nicht über etwas Veganes“, sagte Lahme. „Wir sind das Echte.“

Auch anderswo öffnet sich der Markt. Als weltweit erstes Land genehmigten die USA in diesem Sommer den Verkauf von im Labor gezüchtetem Lachs.

Das Thinktank Good Food Institute Europe schätzt, dass der globale Markt bis 2050 einen Wert von 510 Milliarden Euro erreichen könnte – angetrieben vor allem durch das Asien-Pazifik-Gebiet. Dennoch ist der Zellsektor noch weit von industriellen Maßstäben entfernt und bisher nur in einigen wenigen gehobenen Restaurants vertreten, nicht im Supermarktregal.

Heiß und kalt

Zellkultiviertes Fleisch war zuerst da, aber Produzenten von Laborfisch glauben, einen Vorteil zu haben.

„Fleisch aus Säugetierzellen muss bei etwa 37 Grad Körpertemperatur kultiviert werden. Die Bioreaktoren müssen also auf diese Temperatur erhitzt werden – das kostet viel Energie“, sagte Annelies Bogaerts, CEO des belgischen Unternehmens Fishway.

Fischzellen hingegen sind weniger anspruchsvoll und gedeihen bereits bei Raumtemperatur.

Bogaerts sagte, dass ihr Unternehmen mit Arten arbeite, die am meisten Energie sparen. „Wir kultivieren Goldbrasse, Wolfsbarsch … aber keinen Lachs, weil Lachs ein Kaltwasserfisch ist.“

Fishway plant, bis 2027 eine EU-Zulassung zu beantragen. Bogaerts erwartet, dass ihre Produkte bis 2030 in der EU verkauft werden könnten – „hoffentlich früher“.

Lahme ergänzte, dass Fischzellen noch einen weiteren Vorteil gegenüber Fleisch hätten:

„Es gibt natürlich unsterbliche Zellen bei Fischen … das bedeutet, sie können sich unbegrenzt teilen, ohne an Qualität zu verlieren“, sagte er. „Das ist bei Säugetieren nicht der Fall.“

Abrissbirne oder Ergänzung?

Angesichts der Kritik an anderen kultivierten Lebensmitteln betonen Bogaerts und Lahme, dass ihre Unternehmen nicht gegen Fischer arbeiten.

„Wir sind nicht gegen traditionelle Fischerei oder Aquakultur“, sagte Bogaerts. „Ich hoffe wirklich, dass man uns nicht als Konkurrenz sieht – das sind wir nämlich nicht.“

Sie fügte hinzu, dass zellbasierte Produkte helfen könnten, die wachsende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage nach Fisch in den kommenden Jahren zu schließen.

„Unsere Zutaten können unter anderem pflanzlichen Burgern zugesetzt werden, um ihr Nährstoffprofil zu verbessern“, sagte sie.

Im Gegensatz zu Viehzüchtern, die behaupten, kultiviertes Eiweiß bedrohe die „europäische Lebensweise“, sieht die EU-Fischereilobby keine Gefahr.

„Laborfisch stellt keine Bedrohung für den Sektor dar“, sagte Daniel Voces, Direktor von Europêche. „Allenfalls könnte er zu einer ergänzenden Quelle wie die Aquakultur werden, um die wachsende globale Nachfrage nach blauen Lebensmitteln zu decken.“

„Die traditionelle Fischerei wird immer ihren Platz haben – als natürliche, gesunde und kohlenstoffarme Proteinquelle“, fügte Voces hinzu.

Akzeptanzfrage

Professorin Vincenzina Caputo von der Michigan State University glaubt, dass die neuen Unternehmen eher eine Marktnische besetzen als den gesamten Fischmarkt umkrempeln.

„Start-ups können die traditionelle Fischerei ergänzen, statt sie zu verdrängen – etwa durch den Fokus auf hochwertige, knappe Arten, Sushi- oder Fertigprodukte oder Hybridlösungen, die konventionelle und zellbasierte Zutaten kombinieren.“

Caputo erklärte, dass der Erfolg der Laborprodukte stark von der Region abhängen werde.

„Das europäische Publikum ist risikoscheuer … Länder wie Singapur oder Neuseeland verfolgen eine innovationsfreundlichere Haltung, was die Akzeptanz erhöhen kann.“

Lahme sagte, genau deshalb blicke man nach Osten – und der Osten blicke bereits zurück:

Behörden in Neuseeland und Australien hätten das Start-up kontaktiert und eingeladen, dorthin umzuziehen.

„In Europa diskutieren wir, ob wir alternative Proteine überhaupt ‚Burger‘ oder ‚Wurst‘ nennen dürfen“, sagte er. „Das ist kein gutes Signal für Investoren.“

Für sein Unternehmen sei Singapur als Zielmarkt nicht ideal. „Wir sind ein europäisches Unternehmen – warum gehen wir zuerst nach Asien?“, fragte er.

Dennoch, so Lahme, könnte eine EU-Zulassung später folgen – „vielleicht 2027“.