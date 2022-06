Nach der Covid-Impfung nun mehr als 1,3 Millionen Berichte über Impfschäden und immer weiter steigende Todesfälle. Nun sollen die Säuglinge gespritz werden

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 10. Juni 2022 insgesamt 1.301.356 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg um 6.027 unerwünschte Ereignisse gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 28.859 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 327 gegenüber der Vorwoche – und 238.412 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1.645 gegenüber der Vorwoche.

Von den 28.859 gemeldeten Todesfällen werden 18.719 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer, 7.581 Fälle Moderna und 2.493 Fälle Johnson & Johnson (J&J) zugeschrieben.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 10. Juni 2022 831.801 unerwünschte Ereignisse, darunter 13.293 Todesfälle und 84.151 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 10. Juni gemeldeten 13.293 Todesfällen in den USA traten 16 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 20 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 10. Juni 590 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 349 Millionen Dosen von Pfizer, 223 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Juni 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

1.739 unerwünschte Ereignisse, darunter 65 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 3 gemeldete Todesfälle.

4 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

13 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Juni 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

11.370 unerwünschte Ereignisse, darunter 294 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.

22 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

Dem Defender ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass Berichte über Myokarditis und Perikarditis in dieser Altersgruppe von der CDC aus dem VAERS-System entfernt wurden. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben.

44 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 10. Juni 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

32.203 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.834 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle.

62 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 97 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

656 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 644 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

166 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden. VAERS meldete letzte Woche 167 Fälle von Blutgerinnungsstörungen in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

19 Fälle von posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen die VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 10. Juni 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

53 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 10. Juni meldeten 5 577 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1 744 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.608 gemeldeten Fällen von Bell-Lähmung wurden 51% auf Impfungen von Pfizer, 40% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt.

889 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.290 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.724 Berichte über Myokardinfarkte.

14.102 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.309 Berichte Pfizer, 5.054 Berichte Moderna und 2.701 Berichte J&J zugeschrieben.

4.229 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.590 Fälle Pfizer, 1.438 Fälle Moderna und 186 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

11 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wobei 5 Fälle Pfizer, 5 Fälle Moderna und 1 Fall J&J zugeschrieben werden.

264 Fälle von POTS, wobei 162 Fälle Pfizer, 84 Fälle Moderna und 17 Fälle J&J zugeschrieben werden.

FDA genehmigt COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna für jüngere Kinder

Die COVID-19-Impfstoffe von Moderna und Pfizer-BioNTech sind jetzt für den Notfalleinsatz bei Säuglingen und Kleinkindern ab 6 Monaten zugelassen, berichtete CNN.

Die FDA genehmigte am Freitag den Impfstoff von Moderna für die Verwendung bei Kindern von 6 Monaten bis 17 Jahren und den Impfstoff von Pfizer-BioNTech für Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren.

Der FDA-Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) stimmte am Mittwoch einstimmig mit 21:0 Stimmen dafür, die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna für Säuglinge und Kleinkinder zu empfehlen, und erklärte, die Gesamtheit der verfügbaren Beweise zeige, dass der Nutzen der Impfstoffe die Risiken überwiege.

Das Gremium ignorierte die Bitten von Experten, Impfgeschädigten und eines Kongressabgeordneten, der 17 andere Gesetzgeber vertrat, die Zulassung so lange auszusetzen, bis die Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe für die jüngsten Kinder der Nation angemessen geklärt sind.

Der Dreifach-Impfstoff von Pfizer würde Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren abdecken, während der Zweifach-Impfstoff von Moderna Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren abdeckt.

Die Bundesstaaten haben bereits Millionen von Dosen bestellt, die vor der FDA-Genehmigung durch die Regierung Biden zur Verfügung gestellt wurden.

Beamte des Weißen Hauses sagten, die Verabreichung von Impfstoffen für diese Altersgruppen könnte bereits am 21. Juni beginnen.

CDC-Berater halten improvisierte Sitzung ab, um Impfstoffe für Kinder bis zum Stichtag des Weißen Hauses bereitzustellen

Während einer Sitzung am Donnerstag gab die CDC bekannt, dass sie für Freitag eine zweitägige Sondersitzung des Beratenden Ausschusses für Immunisierungspraktiken (ACIP) anberaumt hat, um die Zulassung der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna für Säuglinge und Kleinkinder zu erörtern.

Die Sitzung zur Erörterung der Zulassung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna für 6- bis 17-Jährige ist für den 22. und 23. Juni angesetzt.

Die CDC erörterte heute die Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit der Moderna-Impfung bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren und des Impfstoffs von Pfizer bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren.

Die Abstimmung des ACIP ist für Samstag angesetzt.

„Der gesamte Prozess ist darauf ausgerichtet, die VRBPAC-Sitzungen von gestern abzusegnen“, sagte Dr. Toby Rogers.

In einem CHD.TV-Live-Blog sagte Dr. Liz Mumper, Kinderärztin und Vorstandsmitglied von Children’s Health Defense, dass Pfizer eine geschätzte Wirksamkeit des Impfstoffs von 80,3 % angibt, diese aber auf nur 7 Fällen in der Placebo-Gruppe und 3 in der Impfstoff-Gruppe basiert.

„Diese Zahlen sind lächerlich klein – die 80 % sind möglicherweise nicht haltbar“, wenn mehr Kinder in die Zahlen einbezogen werden, sagte Mumper.

Mumper wies auch darauf hin, dass die Impfungen, die auf der heutigen Tagung geprüft werden, auf dem ursprünglichen Wuhan-Stamm basieren, der nicht mehr im Umlauf ist.

„Es ist nicht so wichtig, wie gut ein Impfstoff bei der Bildung von Antikörpern gegen den Wuhan-Stamm ist“, sagte Mumper. „Wir brauchen langfristige Daten über die Auswirkungen der Impfung auf die Zahl der Kinder, die in der Gemeinschaft an COVID erkranken und schwere oder leichte Fälle haben.

Mumper weiter:

„Die US-amerikanischen VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 3. Juni 2022 für 6 Monate bis 5 Jahre alte Kinder zeigen 1.658 unerwünschte Ereignisse, darunter 63 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 3 gemeldete Todesfälle.

„Das Risiko, dass ein Kind an der Diagnose stirbt, beträgt 1.086/10.700.00 oder 1086/10700000 = 0,00010149532. Das Risiko, dass ein Kind in diesem Zeitraum an COVID-19 stirbt, beträgt 1,086/73000000 = 0,00001487671.“

„Neunundvierzig Staaten haben bereits Impfstoffe für Kinder in den zur Debatte stehenden Altersgruppen gekauft“, fügte sie hinzu. „Scheint eine beschlossene Sache zu sein.“

FDA-Impfstoffberater befürworten den COVID-Impfstoff von Moderna für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren

Das Beratungsgremium für Impfstoffe der FDA hat am Dienstag einstimmig beschlossen, den Impfstoff COVID-19 von Moderna für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren zu empfehlen, nachdem es festgestellt hat, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen.

Der VRBPAC stimmte mit 22 zu 0 Stimmen für die Empfehlung des Moderna-Zweidosenimpfstoffs für 6- bis 11-Jährige in der halben Stärke der Erwachsenenversion und mit 22 zu 0 Stimmen für die Zulassung der Impfung für 12- bis 17-Jährige in der gleichen Stärke wie für Erwachsene.

Während der öffentlichen Diskussion äußerten einige Personen ihre Besorgnis über die Empfehlung eines Impfstoffs für eine Altersgruppe, bei der das Risiko, an COVID-19 schwer zu erkranken oder zu sterben, fast gleich Null ist und die bereits ein hohes Maß an natürlicher Immunität erworben hat.

Dr. Tom Shimabukuro, Beauftragter für Impfstoffsicherheit bei der CDC, sagte, dass einige Daten auf ein höheres Myokarditis-Risiko bei Personen im Alter von 18 bis 39 Jahren nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna hindeuten.

Die CDC bestätigte 635 Fälle von Myokarditis (Herzentzündung) in der Altersgruppe der 5- bis 17-Jährigen bei fast 55 Millionen verabreichten Dosen des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. Nach Angaben der Behörde trat die Erkrankung am häufigsten bei heranwachsenden Jungen auf, die ihre zweite Dosis erhalten hatten.

Die Karriere eines 29-Jährigen ist nach einer Verletzung durch den Impfstoff COVID von Pfizer „abgestürzt“

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Hayley Lopez, 29, dass sie nach der ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer ein posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS) entwickelte und nicht mehr arbeiten kann.

Lopez sagte, sie habe den Impfstoff nicht gewollt, aber gemäß der Anordnung der Biden-Administration mussten Bundesbedienstete den Impfstoff erhalten oder wurden entlassen.

Lopez, die als Fluglotsin in einer der verkehrsreichsten Einrichtungen der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration arbeitet, sagte, sie habe innerhalb von 15 Minuten nach der Impfung Nebenwirkungen verspürt.

Sie bemerkte zunächst Arm- und Brustschmerzen, und innerhalb von drei Tagen traten Schwindel, Kurzatmigkeit, Gedächtnisprobleme und Stottern auf.

Lopez sagte, zu ihren Symptomen gehörten Zuckungen, Nervenschmerzen, Müdigkeit, hoher Blutdruck, hohe Herzfrequenz, Herzklopfen, Benommenheit, Schwindelgefühl und Migräne.

Sie hatte Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden, der ihre Erkrankung diagnostizieren und erkennen konnte, dass ihre Symptome im Zusammenhang mit der Impfung standen.

Lopez erhielt eine Diagnose von einem Arzt, nachdem sie über POTS gelesen hatte – eine Erkrankung, die den Blutfluss beeinträchtigt und zu Symptomen wie Schwindel, Ohnmacht und erhöhtem Herzschlag führen kann, die beim Aufstehen aus einer liegenden Position auftreten.

Florida ist der einzige Bundesstaat, der keine Impfstoffe für Kleinkinder vorbestellt

Florida ist der einzige Bundesstaat, der bei der Bundesregierung keine Dosen des Impfstoffs COVID-19 für Kleinkinder bestellt hat, bevor die US-Gesundheitsbehörden den Impfstoff genehmigt haben, berichtet Politico.

Die Frist für die Vorbestellung endete am Dienstag, und 49 andere Staaten hielten den Stichtag ein.

Das Gesundheitsministerium von Florida erklärte am Mittwoch gegenüber Politico, dass es keine Impfstoffe für Kinder unter 5 Jahren vorbestellt habe, weil es nicht allen Kindern rät, sich impfen zu lassen.

„Die Staaten haben es nicht nötig, in den verworrenen Prozess der Impfstoffverteilung verwickelt zu werden, vor allem, wenn die Bundesregierung eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung einer inkonsistenten und unhaltbaren COVID-19-Politik vorweisen kann“, so die Erklärung des DOH.

Jeremy Redfern, Pressesprecher des Gesundheitsministeriums von Florida, bestätigte, dass sich das Ministerium entschieden hat, nicht an dem Impfprogramm teilzunehmen“.

„Es ist auch keine Überraschung, dass wir uns nicht an der Verteilung des COVID-19-Impfstoffs beteiligen, wenn das Ministerium ihn nicht für alle Kinder empfiehlt“, sagte Redfern. „Ärzte können bei Bedarf Impfstoffe bestellen, und im Bestellsystem des Ministeriums gibt es derzeit keine Bestellungen für den COVID-19-Impfstoff für diese Altersgruppe“.