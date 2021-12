Nach der Covid-Impfungen werden über 100.000 Berichte über psychiatrische Störungen gelistet

Mehr als 100.000 Berichte über psychiatrische Symptome nach COVID-Impfungen, darunter Halluzinationen, Angstzustände, Verwirrung, Schlafstörungen, Psychosen und Selbstmord

Eine Woche nach der ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer/BioNTech kam eine zuvor gesunde junge Frau in den Zwanzigern in die Notaufnahme des Sharp Memorial Hospital in San Diego und klagte über häufiges Wasserlassen. Ihre Familie war eher besorgt darüber, dass sie zunehmend ängstlich war, schlecht schlief, geistig nicht auf der Höhe war und auf die Annahme fixiert war, sie leide an einer Nierenerkrankung und einem Reizdarm. Sie hatte keine Vorgeschichte von psychischen Erkrankungen, war aber überzeugt, dass sie sich mit COVID-19 angesteckt hatte und dass ihr Körper „abschaltete“. Ihre Familie bemerkte auch, dass sie Probleme mit der Kommunikation und zeitweise mit der motorischen Kontrolle zu haben schien. Die bei diesem Besuch durchgeführten Blut- und Urinuntersuchungen waren normal, obwohl ihr Herzschlag schnell und ihr Blutdruck erhöht war, so der Anfang dieses Monats in Frontiers in Neurology veröffentlichte Fallbericht. Sie wurde nach Hause geschickt.

Am nächsten Tag kam die junge Frau erneut ins Krankenhaus, diesmal mit der Klage, sie höre anklagende Stimmen. Ein COVID-PCR-Test war negativ, aber weitere Tests ergaben zwei erhöhte Leberenzyme. Ihr Blutdruck war immer noch erhöht, und ihr Herz raste, so dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Am nächsten Morgen zog sie sich in ihrem Krankenzimmer vollständig aus und entleerte ihren Stuhlgang auf den Boden.

Die Ärzte begannen, die junge Frau mit Psychopharmaka zu behandeln, aber sie wurde nur „zunehmend psychotisch“, heißt es in dem Fallbericht. Man versuchte, ihr Lithium zu verschreiben, brach dies aber ab, als sie katatonisch wurde. Sie wurde auf ein anderes Medikament, Risperidon, gesetzt und erlitt einen Grand-Mal-Anfall.

Ihr Gedächtnis war intakt, und die junge Frau reagierte auf die Fragen der Ärzte, allerdings nur in kurzen Sätzen und mit monotoner, flacher Stimme. Sie war lethargisch mit anhaltenden Symptomen einer Katatonie. Sie konnte zwar gehen, aber nur langsam, und musste aufgefordert werden, sich zu bewegen.

Eine Lumbalpunktion und die Analyse des Liquors der jungen Frau ergaben erhöhte weiße Blutkörperchen, was auf eine Entzündung des Nervensystems hindeutete. Liquor- und Bluttests auf eine Reihe von Viren, von Herpes simplex und Epstein-Barr-Virus bis hin zu HIV, waren negativ.

„Die Konstellation der Symptome (spontaner Stuhlgang, Katatonie, plötzliche Enzephalopathie ohne metabolische oder infektiöse Befunde) in Verbindung mit den vorläufigen Liquor-Ergebnissen und der Vorgeschichte der Verschlechterung nach der SARS-CoV-2-Impfung führten zu einem starken klinischen Verdacht auf eine durch den Impfstoff ausgelöste autoimmunvermittelte Enzephalitis, „heißt es in dem Papier, das von Ärzten des Salk Institute of Biological Studies, des Sharp Memorial Hospital in San Diego und des Center for Immunity, Infection and Inflammation an der University of California-San Diego School of Medicine in La Jolla, Kalifornien, verfasst wurde.

Impfstoff-Enzephalitis

Schließlich bestätigten Liquortests die Diagnose einer Anti-N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor (Anti-NMDAR)-Enzephalitis – eine Autoimmunerkrankung, die durch neuropsychiatrische Syndrome und das Vorhandensein von Antikörpern gegen Glutamatrezeptoren (GluN1), die in der Rückenmarksflüssigkeit nachweisbar sind, gekennzeichnet ist.

Die Anti-NMDAR-Enzephalitis wurde mit Viruserkrankungen wie der Japanischen Enzephalitis, dem Epstein-Barr-Virus und der COVID-Infektion in Verbindung gebracht. Sie wurde auch mit Impfungen gegen H1N1, Gelbfieber, TdaP-IPV-Auffrischung und Japanische Enzephalitis in Verbindung gebracht. Neu auftretende Psychosen wurden auch mit anderen Impfungen in Verbindung gebracht, darunter gegen Tollwut und Pocken.

Der Dokumentarfilm Malcolm is a Little Unwell aus dem Jahr 2018 schildert den Leidensweg des britischen Veteranen und Auslandskorrespondenten Malcolm Brabant, der nach einer Gelbfieberimpfung auf Reisen in eine Psychose verfällt.

Nachdem alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen worden waren, wurde die junge Frau mit Immunglobulinen und Rituximab – einem Medikament, das bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird – sowie einer Steroidtherapie behandelt. Ihr Zustand verbesserte sich allmählich, und 61 Tage nach der ersten Dosis der COVID-Spritze und 45 Tagen Krankenhausaufenthalt wurde sie mit „geringen neurologischen Defiziten“ entlassen. Drei Monate später erhielt sie weiterhin Antikonvulsiva gegen Krampfanfälle, konnte aber wieder arbeiten.

Andere Fallberichte

Obwohl die Forscher dies als den „ersten Fall von Anti-NMDAR-Enzephalitis nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech“ bezeichnen, gibt es in der medizinischen Fachliteratur bereits weitere Fallberichte über plötzlich auftretende Psychosen nach einer COVID-Impfung.

Ein im Oktober in der Zeitschrift Psychiatry Research veröffentlichter Fallbericht beschreibt einen zuvor gesunden 31-jährigen, alleinstehenden hispanischen Büroleiter, der von der Polizei wegen seines „erratischen und bizarren Verhaltens“ in die Notaufnahme gebracht wurde. Er war ängstlich, zurückhaltend und behauptete, „hellsichtig“ zu sein, mit Toten sprechen zu können, „Leute vor seinem Haus trommeln zu hören“ und die ständige Stimme einer Kollegin zu hören, die er für eine Geliebte hielt, mit der er aber keine romantische Beziehung hatte, wie sich herausstellte.

Die Symptome begannen einen Monat zuvor, nachdem er eine erste Dosis des mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs erhalten hatte, so der Fallbericht der Ärzte der Stony Brook University und des Northport Veteran Administration Medical Center in New York. Die Beschwerden hatten sich allmählich verschlimmert, bis er in die neurologische Abteilung des Krankenhauses eingeliefert wurde. Am folgenden Tag lief er durch die Abteilung und führte Selbstgespräche, wobei er behauptete, das EEG-Gerät würde mit ihm kommunizieren. Er wurde mit antipsychotischen Medikamenten behandelt, und seine Halluzinationen und Wahnvorstellungen verschwanden nach zwei Tagen. Fünf Tage später wurde er aus der Behandlung entlassen, und eine Woche später war er wieder symptomfrei und konnte wieder arbeiten.

Eine andere Fallserie beschreibt einen 42-jährigen Mann mit paranoiden Wahnvorstellungen, die am Tag der Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer begannen, und einen zuvor gesunden 57-jährigen Mann, der nach einem Selbstmordversuch drei Tage nach der Impfung von Pfizer in eine psychiatrische Notaufnahme eingeliefert wurde. Seine psychiatrischen Symptome begannen am Abend der Impfung, als er reizbar und schlaflos wurde, Selbstgespräche führte und „nihilistische Wahnvorstellungen“ entwickelte.

Autoimmun-Enzephalitis, Selbstmorde, psychotische Episoden nach Pfizer-Impfungen

Das Phänomen ist auch bei Kindern aufgetreten. In einem Bericht an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der US-Regierung wird ein 13-Jähriger aus Virginia beschrieben, der am Tag einer Pfizer-Injektion im Juni „extrem erhöhte Angstzustände, ständige Sorgen und Ängste, irrationale Gedanken, Zwangsgedanken und Verhaltensweisen“ entwickelte. Der Junge, der ein Kribbeln in den Gliedmaßen und scharfe, elektrisierende Schmerzimpulse in seinem Gehirn verspürte, lag stundenlang unter einer Decke und hatte Angst vor der Welt, litt unter schweren Schlafstörungen, Tics, Wutausbrüchen und starrte oft ins Leere. Bei ihm wurde eine „Autoimmun-Enzephalitis“ diagnostiziert, und er hat die Fähigkeit verloren, für sich selbst zu sorgen, und benötigt nun eine Vollzeitpflegekraft.

Andere VAERS-Berichte beschreiben junge Leben, die ruiniert wurden. Eine Frau berichtete, dass ihr 28-jähriger Sohn, der von seinem Arbeitgeber gezwungen wurde, sich impfen zu lassen, zwei Tage nach der ersten Pfizer-Dosis ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er in einen „so schweren Zustand der Psychose geriet, dass er versuchte, bei einer Geschwindigkeit von 40 Meilen pro Stunde aus meinem Auto zu springen“. Sie berichtete, dass wir seit der Verabreichung des Impfstoffs durch die „pure Hölle“ gegangen sind.

Einige Berichte beschreiben Psychosen, die in Selbstmord enden.

Eine 48-jährige Frau aus Tennessee, die sich von Pfizer impfen ließ, berichtete, dass sie noch am selben Tag eine psychotische Episode hatte. „Ich dachte buchstäblich, ich würde mich selbst und meinen Neffen in den Himmel fahren… Ich verließ das Haus ohne Telefon und fuhr bis zu dem Ort, an dem meinem Fahrzeug das Benzin ausging. Ich wurde von der Autobahnpolizei aufgegriffen und in das örtliche Krankenhaus gebracht.“ Die Frau sagte, dass sie sich weigerte, zu essen, zu trinken oder zu schlafen, weil sie paranoide Gedanken hatte, dass man versuchte, sie zu vergiften, und sie wurde zwei Tage lang im Krankenhaus behandelt. Sie wurde mit Medikamenten in den Schlaf versetzt und wachte erholt auf.

„Warum haben Sie nicht alle eine Psychose als mögliche Nebenwirkung?“, fragte sie.

121.559 psychiatrische Erkrankungen

VigiBase, die globale Datenbank der Weltgesundheitsorganisation für unerwünschte Arzneimittelwirkungen, listet 121.559 Berichte über psychiatrische Störungen nach Verabreichung eines COVID-Impfstoffs auf. Dazu gehören:

29.661 Personen berichten über Schlaflosigkeit

18 377 Berichte über Angstzustände

13.904 Berichte über einen „verwirrenden Zustand“

11.447 Berichte über Schlafstörungen

6.234 Berichte über „Nervosität“

5.202 Personen, die über „Desorientierung“ berichten

4 463 Berichte über eine „akute Belastungsstörung“.

3.682 Personen, die von „Unruhe“ berichteten

3.430 Personen, die über Halluzinationen berichteten

3.405 Berichte über Depressionen

3.301 Berichte über „gedrückte Stimmung“

2.814 „Panikattacken“

2.444 Personen, die „schlechte Schlafqualität“ erlebten

1.883 Erfahrungen mit „Delirium“

1.864 Personen, die über „Unruhe“ berichteten

1.752 Berichte über Albträume

1.507 Personen, die über „abnorme Träume“ berichteten

606 Essstörungen

365 Fälle von „psychotischer Störung“ oder „akuter Psychose“ oder „psychotischem Verhalten“.

226 Fälle von Tic-Störungen

Zu den weniger häufigen Berichten auf VigiBase gehören 213 Berichte über Nahtoderfahrungen nach der Impfung, 57 vollendete Selbstmorde und 25 Fälle des „Exploding-Head-Syndroms“ – ein Zustand, bei dem die Betroffenen ein sehr lautes Geräusch wie eine Explosion, einen Schuss oder das Klirren von Zimbeln hören, als ob es direkt neben ihnen wäre, in der Regel genau dann, wenn sie einschlafen oder aufwachen, aber es ist nicht real.

Allein in den Daten der britischen Yellow Card zu unerwünschten Ereignissen sind 26.916 psychiatrische Störungen nach der COVID-Impfung aufgeführt.

Mechanismen

„Das Virus, das COVID -SARS-CoV- 2 verursacht, ist dafür bekannt, eine starke Immunreaktion auszulösen, die die Freisetzung großer Mengen entzündungsfördernder Zytokine beinhaltet“, schreiben die New Yorker Forscher in ihrem oben beschriebenen Fallbericht. „Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass ein durch COVID-19 ausgelöster Zytokinsturm das Risiko einer Psychose erhöhen kann. Sie zitieren 42 gemeldete Fälle von Psychosen nach einer COVID-Infektion. Zufälligerweise wurde in der jüngsten Forschung ein Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Entzündungen hergestellt. Auch eine Impfung, die eine Entzündungsreaktion hervorrufen soll, kann schiefgehen.

Eine 2018 durchgeführte Studie mit 41 Personen im College-Alter untersuchte einige Entzündungsmarker vor und nach der Impfung und stellte fest, dass 41 Personen im College-Alter nach der Grippeimpfung höhere Serum-Interleukin-6-Werte (IL-6) aufwiesen und auch stärkere depressive Symptome zeigten.

In einer Pilotstudie aus dem Jahr 2017 untersuchten Forscher der Yale University School of Medicine und der Pennsylvania State University College of Medicine Impfunterlagen und fanden heraus, dass Kinder, bei denen neuropsychiatrische Erkrankungen wie Anorexia nervosa, Zwangsstörungen und Tic-Störungen diagnostiziert wurden, mit höherer Wahrscheinlichkeit kürzlich geimpft worden waren als Kontrollkinder.