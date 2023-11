Nach der Notfallzulassung des Covid-Impfstoffs für Kinder durch die EMA steigt die Zahl der Todesfälle bei Kindern in Europa weiter in die Tausende.

Die Zahl der zusätzlichen Todesfälle bei Kindern in Europa war in den Jahren 2020 und 2021 im Vergleich zum vorherigen Durchschnitt negativ, bis die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 für Kinder verlängerte.

Seltsamerweise begannen ab diesem Zeitpunkt die überhöhten Todesfälle bei Kindern in ganz Europa bis Ende 2021 deutlich anzusteigen und setzten sich in den Jahren 2022 und 2023 fort.

Das bedeutet, dass seit der Einführung des Covid-19-Impfstoffs Tausende Kinder mehr als erwartet gestorben sind.

Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der angenommenen Pandemie, betrug die Zahl der zusätzlichen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in ganz Europa laut EuroMOMO, der offiziellen Datenbank der EU über Todesfälle, 511, d.h. 511 Kinder weniger als erwartet.

Dieser Trend setzte sich im Jahr 2021 bis zur 21. Woche mit -330 zusätzlichen Sterbefällen fort. Dies bedeutet, dass 330 Kinder weniger gestorben sind als erwartet.

Dieser Trend wurde jedoch gestoppt, als die Europäische Arzneimittelagentur die Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 auf Kinder ausweitete.

Die EMA tat dies am 28. Mai 2021, was zufällig der 21. Woche des Jahres 2021 entsprach, und was danach geschah, war Folgendes:

Die Zahl der überzähligen Sterbefälle bei Kindern hat deutlich zugenommen: Bis Ende 2021 wurden 685 überzählige Todesfälle registriert. Das sind 685 Kinder mehr als erwartet.

Leider hat die EMA auch die EUA für den Impfstoff COVID-19 auf Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren bis zur 47. Woche 2021 verlängert.

Dieser neue Trend setzte sich im Jahr 2022 mit einer schockierenden Zahl von 1.385 zusätzlichen Todesfällen fort. Das sind 1.385 Kinder mehr als erwartet.

Dieser Trend setzte sich leider auch 2023 fort, denn bis zur 45. Woche starben 753 Kinder mehr als erwartet.

Das bedeutet, dass seit der Ausweitung der Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 auf Kinder durch die EMA europaweit 2.823 Kinder mehr gestorben sind als erwartet.

Während der gesamten angenommenen Pandemie bis zu dem Zeitpunkt, als die EMA die Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 auf Kinder ausweitete, starben jedoch 841 Kinder weniger als erwartet, d. h. es wurden weniger als 841 zusätzliche Todesfälle verzeichnet.

Es ist offensichtlich, dass die Verabreichung von Covid-19 an Kinder, Tausende Kinder mehr als erwartet das Leben gekostet hat. Aber das Establishment und die Mainstream-Medien werden Ihnen sagen, dass dies nur ein weiterer Zufall in einer langen Reihe von „Zufällen“ ist, die sich seit dem Beginn der angeblichen Pandemie im Jahr 2020 ereignet haben.