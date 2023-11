Der Krieg gegen israelische Schiffe

Am 14. November kündigte der Jemen an, als Vergeltung für das Massaker an Palästinensern im Gazastreifen Schiffe unter israelischer Flagge ins Visier zu nehmen. Heute hat der Jemen ein Schiff im Roten Meer gekapert, was sich als die bisher wichtigste Entwicklung des Krieges herausstellen könnte. Und warum?

Der Seeverkehr macht 80 % des weltweiten Warenverkehrs aus, und ganze 12 % der Schiffe passieren den Suezkanal. Das südliche Ende des Suezkanals wird über das Rote Meer erreicht, das wiederum über das Bab-el-Maneb, eine Engstelle mit einem Durchmesser von weniger als 30 km an der engsten Stelle, zugänglich ist.

Das Schiff, ein Fahrzeugtransporter mit dem Namen “Galaxy Leader”, wurde von der jemenitischen AnsarAllah im Roten Meer vor der jemenitischen Küste gekapert und liegt nun in der jemenitischen Stadt Al Hudaydah an der Westküste.

Die Galaxy Leader befindet sich teilweise im Besitz des israelischen Milliardärs Rami Abraham Ungar. Ungar unterhält seit langem Geschäftsbeziehungen mit dem ehemaligen Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes, Yossi Cohen.

Ungar sitzt auch im Vorstand des INSS, Israels einflussreichster Denkfabrik, und hat gute Verbindungen zum derzeitigen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Unnötig zu sagen, dass Ungar eine sehr mächtige und gut vernetzte Person in Israel ist. Es gibt also einen Grund, warum dieses Schiff ins Visier genommen wurde.

Israelische Regierungsvertreter bestreiten, dass es sich bei dem Schiff um ein israelisches Schiff handelt, und schreiben die Entführung des Schiffes den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen” zu. Tatsache ist jedoch, dass AnsarAllah oder “Houthi-Rebellen”, wie sie vom Westen genannt werden, 70 % des Landes kontrollieren, einschließlich der Hauptstadt.

Im April besuchten Delegierte des KSA und des Oman Sana’a und erkannten die Nationale Heilsregierung, eine Koalitionsregierung unter Führung der AnsarAllah, als De-facto-Regierung des Jemen an. Es handelte sich also keineswegs um einen Akt von “Rebellen”, sondern das Schiff wurde von der jemenitischen Regierung gekapert.

Obwohl das Schiff mit Dutzenden von Besatzungsmitgliedern an Bord gekapert wurde, dürfte keiner der Besatzungsmitglieder israelischer Staatsangehörigkeit sein, so dass sie als Druckmittel in den Verhandlungen unbrauchbar sind. Warum also könnte der Jemen das Schiff gekapert haben?

Aus zwei Gründen. Erstens, um künftige Schiffe mit israelischen Verbindungen davon abzuhalten, den Suezkanal zu benutzen, was die Kosten in die Höhe treibt. Und zweitens zwingt es die USA, jetzt eine Entscheidung zu treffen: Auf diese Schiffskaperung zu reagieren oder weiter so zu tun, als ob der 7. Oktober noch nicht zu einem größeren Krieg eskaliert wäre.

Option 1: Ignorieren Die naheliegendste Vorgehensweise ist, nichts zu tun. Wenn die USA jedoch weiterhin so tun, als handele es sich ausschließlich um einen Krieg zwischen Israel und der Hamas, laufen sie Gefahr, dass ein aufmüpfiges Israel die Sache gegen den Jemen selbst in die Hand nimmt und die Würfel für eine unkontrollierte Eskalation fallen lässt.

Option 2: Einen Waffenstillstand erzwingen. Trotz des Gejammers der US-Politiker haben die USA eindeutig ein Druckmittel, um einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erzwingen, indem sie die US-Waffenlieferungen einschränken, die Marineunterstützung aus dem Mittelmeer abziehen und die Unterstützung der Bodeninvasion im Gazastreifen einstellen.

Die derzeitige israelische Regierung wird einen Waffenstillstand jedoch nicht akzeptieren und hat den USA und dem Rest der Welt offen mit Vergeltung gedroht, sollte eine solche Lösung erzwungen werden.

Option 3: Rekrutierung der Saudis. Die USA könnten versuchen, die KSA zu bitten, diplomatischen Druck auf Jemen auszuüben. Da die USA jedoch die Fähigkeit verlieren, eine hegemoniale Kontrolle über die Region auszuüben, sehen die Saudis sie nicht mehr als verlässliche langfristige Partner an und werden diesen Gefallen wahrscheinlich nicht gewähren.

Im Gegenteil: Der saudische Außenminister kündigte heute an, am Montag mit der Bildung einer breiten Koalition beginnen zu wollen, deren erste Station China sein wird. Der Zweck dieser Koalition scheint anti-hegemonial zu sein, um so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu erzwingen und den Prozess der Stabilisierung in der Region einzuleiten.

Option 4: Vergeltungsmaßnahmen US-Marineeinheiten sind bereits im südlichen Teil des Roten Meeres positioniert. Anfang dieser Woche wurde ein US-Zerstörer von einer einsamen jemenitischen Drohne angegriffen und abgeschossen. Doch wenn die US-Kriegsschiffe in dem Gebiet bleiben oder den Jemen angreifen, wird die nächste Drohne Freunde bringen.

Bereits im August erklärte der stellvertretende jemenitische Außenminister, dass jede Annäherung der US-Streitkräfte an die jemenitischen Hoheitsgewässer den Beginn “der längsten und kostspieligsten Schlacht in der Geschichte der Menschheit” auslösen könnte. Angesichts der jemenitischen Aktionen seit dem 7. Oktober gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass sie bluffen.

Angesichts der unmissverständlichen Warnungen aus dem Jemen und der zunehmenden Instabilität Israels ist noch unklar, welchen Weg die USA einschlagen wollen. Aber wenn sie es versäumen, einen klaren Kurs durch stürmische Gewässer einzuschlagen, werden diejenigen, die ihn eingeschlagen haben, ihn wählen. Und im Moment ist der Jemen der Wegbereiter.

Der Funke, den die Al-Aqsa-Flut entzündet hat, wird nun von den mutigen Menschen im Jemen angefacht. Und das Licht dieses Feuers entlarvt nicht nur die USA und Israel als die Pariastaaten, die sie sind, sondern es offenbart auch eine Wahrheit über die neue Welt: Nur Multilateralismus kann den Unilateralismus besiegen.