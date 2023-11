Der Arzt hat schlechte Nachrichten für Menschen, die kürzlich geimpft wurden

Wir sehen eine Rekordzahl von Herzstillständen bei jungen Menschen und Sportlern“, sagte der Arzt Peter McCullough in einem Interview mit Maria Zee.

In einigen Fällen stellte sich bei der Autopsie heraus, dass sie an Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, litten, in vielen aber auch nicht. Auf jeden Fall stimmte etwas mit ihren Herzen nicht.

Der Kardiologe verwies auf eine Arbeit von Takehiro Nakahara und Kollegen, die 700 geimpfte und 300 ungeimpfte Personen untersucht hatten.

Er erklärte, dass das Herz freie Fettsäuren als Brennstoff benötigt. Wenn das Herz plötzlich von freien Fettsäuren auf Glukose umsteigt, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Nakahara fand heraus, dass die Herzen fast aller Geimpften auf Glukose umgestellt hatten. „Das ist verblüffend“.

Noch dramatischer waren die Veränderungen bei Menschen, die auch einen schmerzenden Arm hatten. Bei den Ungeimpften gab es laut McCullough nichts zu beanstanden. Die Veränderungen waren auch sechs Monate nach der Impfung noch sichtbar.

„Es scheint, dass praktisch niemand, der geimpft wurde, ein normales Herz hat.“