Weiße Haus befürchtet, dass eine Unterbrechung der Kampfhandlungen es Journalisten ermöglichen würde, zu sehen, was in Gaza passiert

Caitlin Johnstone

Das Weiße Haus befürchtet, dass die Öffentlichkeit mehr Fakten und die Wahrheit erfahren wird.

Berichten zufolge haben sich Israel und die Hamas auf eine viertägige Waffenruhe geeinigt, die die Freilassung von 50 Geiseln der Hamas im Austausch gegen 150 Geiseln der israelischen Streitkräfte vorsieht.

In einem Artikel mit dem Titel „Biden admin officials see proof their strategy is working in hostage deal“ beschreibt Politico das Abkommen als „den größten diplomatischen Sieg der Konfliktverwaltung“ und berichtet, dass Beamte des Weißen Hauses es als „Rechtfertigung“ für Bidens Entscheidungsfindung bezeichnen. Das ist ein völlig unangemessenes Maß an verbaler Fellatio für eine Errungenschaft, die so minimal ist wie die Einstellung des Tötens von Kindern für ein paar Tage.

Versteckt in mehreren Absätzen des Berichts findet sich ein Satz, der heute in den sozialen Medien für viel Aufsehen gesorgt hat. Er besagt, dass es laut Politico-Quellen innerhalb der Regierung Widerstand gegen die Kampfpause gab, weil befürchtet wurde, dass Journalisten in den Gazastreifen eindringen könnten, um über die Verwüstungen zu berichten, die Israel der Enklave zugefügt hat.

„Und es gab einige Bedenken in der Regierung über eine unbeabsichtigte Folge der Pause: dass sie Journalisten einen breiteren Zugang zum Gazastreifen und ermöglichen würde, die Verwüstung dort weiter zu beleuchten und die öffentliche Meinung über Israel zu drehen“, berichtet Politico.

Die Biden-Regierung befürchtet, dass die Pause in Gaza es Journalisten ermöglichen wird, uns das Ausmaß der Zerstörung durch den israelischen Völkermord zu zeigen. Diese Leute sind gemein.

The Biden administration worries that the pause in Gaza will allow journalists to show us the extent of destruction from Israel’s genocide. These people are vile. https://t.co/AsOBfVcJ3I pic.twitter.com/D3NxUsEPXY — Rania Khalek (@RaniaKhalek) November 22, 2023

Mit anderen Worten: Das Weiße Haus ist besorgt, dass eine kurze Unterbrechung des israelischen Massakers an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen Journalisten ermöglichen könnte, die Wahrheit über das israelische Massaker an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu berichten, weil dies den Informationsinteressen der USA und Israels schaden würde. Sie befürchten, dass die Öffentlichkeit ein stärkeres Bewusstsein für Fakten und Wahrheit entwickeln könnte.

Wenn man auf der richtigen Seite der Geschichte steht, macht man sich in der Regel keine Sorgen darüber, dass Journalisten die Wahrheit über aktuelle Ereignisse berichten und damit die Unterstützung der Öffentlichkeit für die eigene Agenda gefährden. Aber das ist die Seite, auf der die USA und Israel immer gestanden haben, weshalb das US-Imperium derzeit Julian Assange wegen seiner guten journalistischen Arbeit über US-Kriegsverbrechen inhaftiert und weshalb Israel seit Jahrzehnten Journalisten bedroht und ins Visier nimmt.

Während der israelischen Bombardierung des Gazastreifens 2021 sollen die israelischen Streitkräfte mehr als 20 palästinensische Presseeinrichtungen in der Enklave ins Visier genommen haben, darunter auch das Hochhaus, in dem die internationalen Nachrichtenagenturen AP und Al Jazeera untergebracht sind. Während des aktuellen Angriffs hat Israel Dutzende von palästinensischen Journalisten getötet, manchmal durch aktive Bombardierung der Häuser, in denen sie mit ihren Familien leben. Die Kampagne der israelischen Streitkräfte, unliebsame Journalisten auszuschalten, hat das Komitee zum Schutz von Journalisten dazu veranlasst, diesen Konflikt als den tödlichsten zu bezeichnen, den es je für Journalisten gegeben hat.

„Die steigende Zahl der Todesopfer über einen Zeitraum von sechs Wochen steht im Vergleich zu den 42 Journalisten, die im gesamten Jahr 2022 weltweit getötet wurden, darunter 15, die bei der Berichterstattung über Russlands Invasion in der Ukraine starben, die weithin als äußerst gefährlicher Konflikt für die Nachrichtenmedien gilt.“

“The spiralling death toll over a six-week period compares with the 42 journalists killed worldwide in the whole of 2022, including 15 who died covering Russia’s invasion of Ukraine, widely considered a highly dangerous conflict for news media.”https://t.co/u7JIA6VChZ pic.twitter.com/wg7DwLiFpj — wsbgnl (@wsbgnl) November 21, 2023

Sowohl die USA als auch Israel haben die Presse auf diese Weise angegriffen, weil ihre Regierungen wissen, dass derjenige, der die Berichterstattung kontrolliert, die Welt kontrolliert. Sie wissen, dass Macht zwar bedeutet, zu kontrollieren, was passiert, aber die ultimative Macht besteht darin, zu kontrollieren, was die Menschen über das denken, was passiert. Das menschliche Bewusstsein wird von mentalen Narrativen beherrscht. Wenn man also die vorherrschenden Erzählungen der Gesellschaft kontrollieren kann, kann man auch die Menschen kontrollieren.

Das ist der Grund, warum die Mächtigen in unserer Zivilisation an der Macht bleiben konnten – weil sie das verstehen, während wir, die Öffentlichkeit, das im Allgemeinen nicht tun. Deshalb bombardieren sie uns mit ununterbrochener Propaganda in den Massenmedien, deshalb arbeiten sie daran, das Internet zu zensieren, deshalb sitzt Julian Assange im Gefängnis, deshalb ermordet Israel routinemäßig Journalisten, und deshalb hat das Weiße Haus Angst davor, was passieren könnte, wenn Reporter aus aller Welt ihre Kameras nach Gaza bringen könnten.