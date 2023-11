Das ist das wahre Gesicht des amerikanischen Imperiums.

Caitlin Johnstone

Jemand hat einen dieser viralen „Helft uns, diesen rassistischen Idioten zu identifizieren“-Clips hochgeladen, in dem ein Mann einen Straßenverkäufer mit schrecklichen islamfeindlichen Beschimpfungen angreift, und es stellt sich heraus, dass es sich dabei um den ehemaligen stellvertretenden Direktor des Büros für israelische und palästinensische Angelegenheiten im US-Außenministerium handelt.

Es klingt fiktiv, aber genau das ist passiert, und Vice hat einen ganzen Artikel darüber veröffentlicht. Das Video wurde gestern hochgeladen, und innerhalb weniger Stunden wurde der Mann als Stuart Seldowitz identifiziert, der von 1999 bis 2003 die US-Diplomatie zu Israel und Palästina leitete und danach Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats der Obama-Regierung war.

Seldowitz‘ Identität wurde von seinem ehemaligen Arbeitgeber Gotham Government Relations bestätigt, der eine Erklärung veröffentlichte, in der er ihn anprangerte und erklärte, keine Verbindung mehr zu ihm zu haben.

Seldowitz ist in mehreren Videos zu sehen, in denen er New Yorker Geschäftsleuten in verschiedenen Outfits nachstellt, was eine anhaltende Kampagne der Belästigung und des Missbrauchs zeigt. Er sagt ihnen in vollem Bewusstsein, dass er gefilmt wird, dass es „nicht genug“ sei, dass Israel Tausende palästinensischer Kinder töte, beleidigt ihre Religion, bedroht sie, verspottet ihre Intelligenz und ihr Englisch, nennt sie Terroristen und fragt: „Haben Sie Ihre Tochter vergewaltigt wie Mohammed?“ Aus den Videos geht hervor, dass er sie nur deshalb belästigt, weil sie Muslime sind und Halal-Lebensmittel verkaufen.

Die Tatsache, dass eine so schreckliche Person bis in die höchsten Ränge der weltweit mächtigsten Regierung aufsteigen konnte – und dann auch noch für palästinensische Angelegenheiten zuständig ist – zeigt einen wichtigen Punkt über das US-Imperium und das, was es ist. Es gibt keine Hindernisse, die solche Kreaturen davon abhalten, an die Spitze dieser Machtstruktur zu gelangen, im Gegenteil – sie bekommen eine Expressbahn nach oben. Das ist der Grund, warum blutrünstige Sumpfmonster wie John Bolton, Lindsey Graham, Victoria Nuland und Elliott Abrams so eng in die US-Politik eingebunden sind.

Das ist das wahre Gesicht des US-Imperiums. Das ist das Imperium in seiner ehrlichsten Form. Nicht gekleidet in liebenswürdigen Charme und aalglatte PR-Arbeit, sondern spöttisch und rassistisch beleidigend gegenüber Einwanderern, die nur versuchen, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen. Nicht mit sorgfältig einstudierten Gesichtern des Mitgefühls für die Palästinenser, die tragischerweise unbeabsichtigt als Kollateralschaden in Israels Verteidigungskrieg gegen die Hamas getötet werden, sondern direkt in die Kamera starrend und sagend: „Wenn wir 4.000 palästinensische Kinder getötet haben, wissen Sie was? Es war nicht genug.“

Zu viele Menschen betrachten Israel als etwas vom US-Imperium Getrenntes und sehen es als eine kleine Nation, die von einer historisch misshandelten ethnischen Gruppe geführt wird, die von allen ausgewählt und ungerecht behandelt wird. Wenn man Israel losgelöst von der zentralisierten globalen Machtstruktur der Vereinigten Staaten betrachtet, fühlt es sich unangebracht an, eine starke Feindseligkeit gegenüber Israel und seiner Regierung zu hegen, da es sich anfühlt, als würde man auf dem kleinen Mann herumhacken.

„Wir sehen dich, wir hören dich“-Liberalismus ist in Wirklichkeit die Maske, die das blutgetränkte Knurren des US-Imperiums verbirgt. Es wird immer schwieriger, die Maske an Ort und Stelle zu halten

Nur wenn man klar sieht, dass Israel nur ein Arm desselben Imperiums ist, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt durch ständige Invasionen, Bombardierungen, Stellvertreterkriege, Hungersanktionen und CIA-Putsche ermordet, versteht man, dass Israel wirklich so böse ist, wie es scheint, und sein Verhalten in Gaza genau das ist, wonach es aussieht.

Das US-Imperium unterstützt Israel aus dem gleichen Grund, aus dem es die weltweit meisten Diktaturen unterstützt: weil ein weltumspannendes Imperium nur durch ununterbrochene Gewalt und Tyrannei zusammengehalten werden kann. Israel und andere mit den USA verbündete Staaten im Nahen Osten sind wie Stuhl und Peitsche eines Löwenbändigers – Waffen, mit denen die Bevölkerung einer geostrategisch wichtigen Region mit Gewalt gefügig gemacht wird. Für das Imperium ist es von großem Nutzen, eine nuklear bewaffnete Regierung zu haben, die sich im Nahen Osten in einem permanenten Kriegszustand befindet und von Beamten regiert wird, die Englisch mit amerikanischem Akzent sprechen und deren Interessen mit denen der Vereinigten Staaten übereinstimmen.

Stuart Seldowitz ist keine Ausnahme, sondern die perfekte Manifestation all dessen. Das ist die Art von Verstand, die das Imperium von Regierung zu Regierung am Laufen hält, egal wen die Amerikaner wählen. Es ist die Art von Verstand, die dafür sorgt, dass Waffen in Umlauf gebracht werden, dass Blut fließt, dass fossile Brennstoffe verbrannt werden und die Schreie der Angst, die die imperiale Maschinerie antreiben, unaufhörlich in den Nachthimmel schallen.