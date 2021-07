Nach Frankreich gehen nun auch die Griechen auf die Straße und wehren sich gegen die geplante Impfpflicht

reuters.com: In Athen demonstrieren Tausende gegen COVID-19-Impfungen

Mehr als 5000 Impfgegner, von denen einige griechische Flaggen und Holzkreuze schwenkten, versammelten sich am Mittwoch in Athen, um gegen das griechische Covid-Impfprogramm zu protestieren.

Mit den Rufen „Nehmt eure Impfstoffe und verschwindet“ und der Forderung nach dem Rücktritt von Premierminister Kyriakos Mitsotakis versammelten sich die Demonstranten unter starker Polizeipräsenz vor dem Parlament.

Der Protest am Mittwoch war die größte Demonstration der Opposition gegen die Impfkampagne. Eine kürzlich von Pulse für Skai TV durchgeführte Umfrage ergab, dass sich angeblich die meisten Griechen impfen lassen würden, und die Mehrheit befürwortete die Pflichtimpfung für einige Bevölkerungsgruppen.

Etwa 41% der Griechen sind vollständig geimpft. Am Montag ordnete die Regierung die Pflichtimpfung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen und in Pflegeheimen an, nachdem die Zahl der COVID-19-Neuinfektionen mitten in der wichtigen Tourismussaison stark angestiegen war.

„Jeder Mensch hat das Recht zu wählen. Wir wählen, dass die Regierung nicht für uns wählt“, sagte Faidon Vovolis, ein Kardiologe, der die wissenschaftliche Forschung rund um Gesichtsmasken und den Impfstoff in Frage gestellt hat und die Bewegung „Free Again“ leitet, die zu dem Protest aufgerufen hat. Vovolis sagte, er habe die Gruppe als Reaktion auf die „harten Maßnahmen“ der Regierung zur Eindämmung des Virus gegründet.

Proteste sind in Griechenland üblich und es gab in den letzten Monaten mehrere zu Themen, die von einem neuen Arbeitsgesetz bis zur jüngsten israelischen Militärkampagne im Gazastreifen reichen.

In dem 11-Millionen-Einwohner-Land haben sich seit Beginn der Pandemie angeblich mehr als 444’700 Menschen infiziert und 12’782 sind gestorben. Die Behörden verzeichneten am Mittwoch fast 3’000 Neuinfektionen.