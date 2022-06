Nach mehr als 1.287.595 Impfschäden ist das Entschädigungsprogramm für Impfschäden überfordert

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 1.287.595 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-19-Impfungen, darunter 28.532 Todesfälle und 235.041 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. Mai 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. Mai 2022 insgesamt 1.287.595 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg von 9.615 unerwünschten Ereignissen gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 28.532 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 220 gegenüber der Vorwoche – und 235.041 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 2.347 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 27. Mai 2022 in den USA 825.454 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 13.150 Todesfälle und 83.454 schwere Verletzungen.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 27. Mai gemeldeten 13.150 Todesfällen in den USA traten 16 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 20 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 27. Mai 586 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 346 Millionen Dosen von Pfizer, 221 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 27. Mai 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

10.958 unerwünschte Ereignisse, darunter 291 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.

22 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung) die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

Dem Defender ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass Berichte über Myokarditis und Perikarditis in dieser Altersgruppe von der CDC aus dem VAERS-System entfernt worden sind. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben.

43 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 27. Mai 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

31.858 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.833 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle. VAERS meldete letzte Woche 44 Todesfälle in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

62 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren. VAERS meldete letzte Woche 63 Meldungen in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

654 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 642 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

167 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt werden. VAERS meldete letzte Woche 168 Fälle von Blutgerinnungsstörungen in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 27. Mai 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 27. Mai meldeten 5.559 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1.740 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.617 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

883 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.294 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.722 Berichte über Myokardinfarkte.

14.064 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.294 Berichte Pfizer, 5.032 Berichte Moderna und 2.699 Berichte J&J zugeschrieben.

4.213 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.583 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer, 1.431 Fälle dem Impfstoff von Moderna und 185 Fälle dem Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

COVID-19-Impfungen für Kinder unter 5 Jahren könnten laut Weißem Haus ab dem 21. Juni verabreicht werden

COVID-19-Impfstoffe könnten bereits am 21. Juni für Kinder unter 5 Jahren zur Verfügung stehen, wenn die US-Gesundheitsbehörden die Impfungen genehmigen, sagte der Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses, Ashish Jha, am Donnerstag.

Nach Angaben der Washington Post, können die Bundesstaaten bereits heute Impfstoffe bestellen, von denen zunächst 10 Millionen zur Verfügung stehen. Die Impfstoffberater der FDA werden sich am 14. und 15. Juni treffen, um über pädiatrische Impfstoffe zu diskutieren. Die CDC wird kurz darauf zusammentreten, um die Entscheidung abzusegnen.

Pfizer und BioNTech haben am Mittwoch einen Antrag auf Notfallzulassung eines Dreifach-Impfschemas für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren eingereicht. Moderna hatte im April einen Antrag auf ein Zwei-Schuss-Programm für Kinder im Alter von 6 Monaten bis unter 6 Jahren eingereicht.

In den USA gibt es etwa 19 Millionen Kinder unter 5 Jahren.

Junge Männer haben das höchste Risiko für Herzschäden durch COVID-Impfstoffe

Junge Männer berichten häufiger über Herzschäden nach einer Impfung mit dem mRNA-Impfstoff COVID-19, und die Schäden treten eher nach der zweiten Dosis auf. Dies haben Forscher herausgefunden, die die wissenschaftliche Literatur und Datenbanken zu Impfschäden in Großbritannien, der EU und den USA ausgewertet haben.

Die am 25. Mai in The BMJ veröffentlichten Forschungsergebnisse zeigen, dass während des Studienzeitraums, der mit der Einführung der mRNA-Impfstoffe begann und bis Mitte März 2022 dauerte, 18 204 Berichte über Myokarditis und Perikarditis bei britischen, US-amerikanischen und EU-Behörden eingereicht wurden.

In den USA wurden VAERS 2.986 Ereignisse nach dem Impfstoff von Pfizer und 1.640 Ereignisse nach dem Impfstoff von Moderna gemeldet.

Nach Angaben der CDC wurden während des Studienzeitraums 124,12 Millionen Menschen mit Pfizer und 75,57 Millionen Menschen mit Moderna vollständig geimpft.

Für Pfizer lag die Melderate bei 14,70 Fällen von Myokarditis und 9,36 Fällen von Perikarditis pro 1 Million vollständig geimpfter Personen. Die kombinierte Rate von Myokarditis und Perikarditis beträgt 12,03 gemeldete Fälle pro 1 Million vollständig geimpfter Personen.

Für Moderna wurden 12,35 Fälle von Myokarditis und 9,36 Fälle von Perikarditis pro 1 Million vollständig geimpfter Personen gemeldet. Die kombinierte Melderate für Myokarditis und Perikarditis beträgt 10,86 pro 1 Million.

In den Beobachtungsstudien, die in die systematische Literaturauswertung einbezogen wurden, wurden 13 573 Fälle von Myokarditis und/oder Perikarditis gemeldet, die jedoch nicht zur Berechnung der Gesamtrate dieser unerwünschten Ereignisse herangezogen werden können.

Entschädigungsprogramme für Impfschäden durch Tausende von Berichten überlastet

Bundesprogramme zur Entschädigung von Personen, die durch Impfstoffe oder die Pandemiebehandlung COVID-19 geschädigt wurden, sind mit so vielen Anträgen konfrontiert, dass Tausende von Menschen möglicherweise für lange Zeit keine Entschädigung für ihre Verletzungen erhalten, berichtet Politico.

Das erste Programm, das Vaccine Injury Compensation Program (VICP), verfügt über zu wenig Personal, um die Zahl der gemeldeten Verletzungen durch Kinderimpfstoffe wie Polio und MMR zu bewältigen, so dass Tausende von Patienten jahrelang auf die Bearbeitung ihrer Fälle warten müssen.

Das zweite Programm, das Countermeasure Injuries Compensation Program (CICP), mit dem Menschen für Verletzungen durch COVID-19-Impfstoffe und Gegenmaßnahmen entschädigt werden sollen, hat ein unhaltbares Wachstum erfahren.

Zwischen 2010 und 2020 gingen beim CICP nur 500 Beschwerden ein. Seit Beginn der Pandemie sind mehr als 8.000 Beschwerden eingegangen, von denen 5.000 mit COVID-19-Impfstoffen zusammenhängen.

Bislang hat der CICP null Anträge bezahlt, obwohl er im Dezember 2021 einen Antrag bewilligte.

Sollten die COVID-19-Impfstoffe zur Routine werden, würde das ohnehin schon überlastete VICP für etwaige Verletzungen zuständig sein. Es besteht die Befürchtung, dass die Öffentlichkeit die Situation als „zu viele Verletzungen, die das Programm überschwemmen“ missverstehen könnte, was zu einem Zögern bei der Impfung führen würde.