Nach schockierenden Enthüllungen über die Covid-Injektion senden Abgeordnete ein Folgeschreiben an die EMA

Vergangene Woche hielten die Europaabgeordneten Marcel de Graaff und Joachim Kuhs eine Pressekonferenz zu einem Brief der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) über schockierende Enthüllungen rund um die Covidien-Impfstoffe ab.

Während unsere östlichen Nachbarn ernsthaft über die Pressekonferenz berichteten, herrschte in den meisten Ländern, ohrenbetäubende Stille.

Da die EMA nicht alle Fragen der Abgeordneten (zufriedenstellend) beantwortet hatte, sahen sich vier von ihnen gezwungen, einen Folgebrief zu schreiben.

Können Sie das klären?

Die EMA hat in ihrem Schreiben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie die Corona-Impfstoffe nur und ausschließlich zur individuellen Immunisierung auf den Markt gebracht hat und keinesfalls zur Infektionskontrolle oder zur Verhinderung oder Reduzierung von Infektionen.

Dies schockierte die Mitglieder des Europäischen Parlaments, da die Regierungen die Menschen aufforderten, sich impfen zu lassen, um sich selbst und andere zu schützen.

Die EMA hat die Bevölkerung nicht vor diesen Kampagnen gewarnt, obwohl der Behörde die Sicherheitsrisiken bekannt sind, die mit dem Off-Label-Use von Produkten verbunden sind. Die Abgeordneten sind überzeugt, dass die EMA die Menschen zumindest hätte warnen können. „Können Sie das klären?“

Wie kann die EMA ohne verlässliche Daten die Sicherheit beurteilen?

Um die Sicherheit von Impfstoffen bewerten zu können, ist es für die EMA unerlässlich, dass Nebenwirkungen korrekt erfasst werden. „Wir erwarten zahlreiche Meldungen über Nebenwirkungen, die während oder kurz nach der Impfung auftreten“, schreibt die Behörde in ihrem ersten Brief. Das bedeutet, dass Beschwerden in der ersten Zeit nach der Impfung gemeldet werden müssen.

Die Regierung unterstützte jedoch eine Politik, nach der Beschwerden in den ersten 14 Tagen nach der Impfung nicht gemeldet werden sollten, da der Impfstoff 10 bis 14 Tage benötige, um wirksam zu werden. Alle Beschwerden in dieser Zeit wurden dem Coronavirus zugeschrieben.

Die Abgeordneten wollen nun von der EMA wissen, wie sie die Sicherheit der Corona-Impfstoffe ohne verlässliche Daten über Nebenwirkungen beurteilen kann. Sie fragen auch, ob es einen Unterschied zwischen den öffentlich zugänglichen Informationen über Nebenwirkungen und den Informationen der EMA und/oder der Impfstoffhersteller gibt.

Offensichtlich haben Sie diese Studie ignoriert

Die Parlamentariergruppe ist enttäuscht, dass die EMA in ihrem Brief nicht auf die Frage der Sicherheit verschiedener Chargen eingeht. Eine dänische Studie, unter anderem von der Ärztin Vibeke Manniche, die auch bei der Pressekonferenz anwesend war, zeigt, dass die Pfizer-Chargen nach ihrer Schädlichkeit gruppiert werden können. Einige Chargen verursachten extrem hohe Nebenwirkungen, während andere Chargen überhaupt keine Nebenwirkungen verursachten. Die deutschen Wissenschaftler zogen aus der Studie den Schluss, dass es sich bei einem erheblichen Teil der in die EU importierten Chargen des Pfizer-Impfstoffs offenbar um Placebos handelt. „Es scheint, als hätten Sie diese Studie ignoriert. Wir würden gerne wissen, warum Sie die Öffentlichkeit nicht über diese Sicherheitsbedenken informiert haben“.

Die Fraktion fordert die Behörde auf, die verschiedenen Chargen dennoch zu testen, auch auf das Vorhandensein von DNA, Plasmid-DNA und der SV40-DNA-Sequenz. Die Abgeordneten wollen auch wissen, welche Auswirkungen die Corona-Impfstoffe auf die menschliche Darmflora haben und wie hoch das Risiko ist, dass die Impfstoffe die menschliche DNA verändern. Der Molekularbiologe Maarten Fornerod vom Erasmus MC sagte dazu in einem Interview: „Die Frage ist nicht mehr, ob diese Impfstoffe das Erbgut verändern können. Die Frage ist jetzt, wie oft das passiert.

Antworten so schnell wie möglich

In ihrem ersten Schreiben weist die EMA darauf hin, dass eine wiederholte Exposition gegenüber dem Virus das Infektionsrisiko auch bei geimpften Personen erhöht. Die Abgeordneten sind überzeugt, dass die natürliche Immunität viel stärker betont werden sollte.

Die Gruppe – Marcel de Graaff, Joachim Kuhs, Bernhard Zimniok und Virginie Joron – möchte so schnell wie möglich eine Antwort erhalten.

