Das Leck in den neuseeländischen Impfunterlagen: Eine neue Analyse von William Briggs und einige weniger wichtige Gedanken von mir

Von Eugyppius

Wie jeder in dieser Ecke des Internets weiß, hat ein neuseeländischer Te Whatu Ora-Mitarbeiter namens Barry Young am 8. November Steve Kirsch vier Millionen Impfdatensätze aus dem neuseeländischen „Pay per dose“-Impfprogramm zugespielt. Die Aufzeichnungen beziehen sich offenbar auf Dosen, die einzelnen Patienten in Apotheken und Arztpraxen verabreicht wurden; Impfstoffe, die von speziellen mobilen Impfteams und in staatlichen Massenimpfzentren verabreicht wurden, wurden gesondert erfasst und bleiben uns verborgen.

Kirsch entfernte die Patientennamen aus den Daten, bevor er Norman Fenton eine Kurzfassung und meinem Freund William Briggs die vollständigen Aufzeichnungen zur unabhängigen Überprüfung vorlegte. Am 30. November veröffentlichte er schließlich den anonymisierten Datensatz im Internet und stellte seine eigene Analyse auf Substack ein, wo er energisch behauptet, dass die Aufzeichnungen eine impfstoffbedingte Sterblichkeitsrate von einem Todesfall pro 1.000 Dosen zeigen. Diese Sterblichkeitsrate würde bedeuten, dass es weltweit weit über 13 Millionen durch Impfungen verursachte Todesfälle gibt.

Auf Twitter ist eine lebhafte Debatte über die Bedeutung der Daten und ihre richtige Interpretation entbrannt. Ein weiteres Drama hat die reale Welt heimgesucht. Young, der Informant, wurde am Sonntag wegen „unredlichen Zugangs zu den Datenbanken von Te Whatu Ora“ verhaftet. Ihm drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis, und er wurde gestern gegen Kaution freigelassen. In der Zwischenzeit erwirkte das neuseeländische Gesundheitsministerium eine gerichtliche Verfügung, um die Verbreitung der durchgesickerten Daten zu stoppen, und nutzte diese Befugnis, um den Wasabi-Dateiserver von Kirsch zu schließen. Kevin McKernan, ein Freund des Blogs, der sich bereit erklärt hatte, den Datensatz zu spiegeln, wurde sein Konto beim File-Hosting-Dienst MEGA ebenfalls ohne Vorankündigung und unter erheblichen persönlichen und beruflichen Kosten gelöscht. Diese Maßnahmen sind natürlich verachtenswert und werden nichts daran ändern, dass sich das Leck, das jetzt überall im Internet zu finden ist, weiter ausbreitet.

Einige von Ihnen haben mich nach meiner Meinung zu dem Leck gefragt, aber ich wollte mich erst äußern, wenn Briggs seine Analyse veröffentlicht hat, denn seine Arbeit war mir immer sehr wichtig. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er nun seinen vollständigen, ausführlichen Bericht veröffentlicht hat. Ich empfehle Ihnen, das Ganze zu lesen und auch seinen Substack zu abonnieren. Sie werden es nicht bereuen:

Siehe auch seinen Twitter-Thread, in dem er die wichtigsten Punkte zusammenfasst.

Was meine Gedanken betrifft:

1) Neuseeland hat hart gegen den Informanten und gegen diejenigen reagiert, die das Datenleck, auch in anonymisierter Form, veröffentlicht haben. Diese Reaktion kann an sich nicht als Argument dafür dienen, dass es in diesem Datensatz Beweise für eine massenhafte Impfstoffsterblichkeit geben muss. Ich kenne die neuseeländischen Gesetze nicht, aber es würde mich nicht überraschen, wenn die unbefugte Veröffentlichung von nicht anonymisierten Patientendaten dort eine Straftat wäre. Dies ist kein Kommentar zur Gerechtigkeit von Youngs Verhaftung, sondern lediglich eine Feststellung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die neuseeländischen Gesundheitsbehörden selbst nicht wissen, was sich in ihren Impfstoffakten verbirgt und was zufällige Internetnutzer in ihnen finden könnten. Offensichtlich waren sie dumm genug, den Streisand-Effekt auszulösen, indem sie die Konten von Kirsch und McKernan löschten, also sollten wir nicht zu viel von ihnen erwarten. Es ist auch möglich, dass sich in diesen Zahlen noch andere Dinge als die Sterblichkeit durch Impfungen verbergen, die sie vor der Öffentlichkeit verbergen wollen und die das Internet noch nicht entdeckt hat. Schließlich führen Bürokratien einen erbitterten Kampf, um selbst die banalsten Aufzeichnungen geheim zu halten, denn der bloße Vorwand, Zugang zu verborgenen Informationen zu haben, erlaubt es Staatsbeamten, Erklärungen abzugeben, die von Außenstehenden nicht angefochten oder überprüft werden können.

2) Ich war mir von Anfang an ziemlich sicher, dass diese Aufzeichnungen nichts allzu Dramatisches enthalten würden, denn die Möglichkeiten sind durch die neuseeländischen Sterblichkeitsstatistiken für alle Ursachen fest begrenzt.

Betrachten Sie die Gesamtmortalität in Neuseeland in den letzten fünf Jahren:

2018: 33.225 Todesfälle

2019: 34.260 Todesfälle

2020: 32.613 Todesfälle

2021: 34.932 Todesfälle

2022: 38.574 Todesfälle

Das Jahr 2023 ist noch nicht zu Ende, aber bis Ende September wurden dort 37.569 Todesfälle gezählt. Das ist etwas weniger als die 38.052 Todesfälle, die bis September 2022 verzeichnet wurden, so dass 2023 auf dem besten Weg ist, ein etwas besseres Jahr zu werden.

Neuseeland hat sich 2020 effektiv von der Welt abgeschottet, um Covid zu stoppen, und seine Maßnahmen haben zwangsläufig auch viele andere Viren gestoppt. Unter hohen Kosten haben sie offenbar kurzfristig etwa 2.000 Menschenleben gerettet, was die ungewöhnlich niedrigen Todeszahlen im Jahr 2020 erklärt. Die erhöhten Todeszahlen im Jahr 2022 – dem Jahr, in dem die Pandemie Neuseeland erreichte – sind offiziell die Schuld von Covid, aber ein Teil davon muss einfach einen kompensatorischen Anstieg gegenüber dem Tiefpunkt im Jahr 2020 darstellen, denn Viren neigen dazu, die sehr alten und sehr kranken Menschen zu töten, und diese Menschen müssen irgendwann sterben. In den Jahren 2022 und 2023 sehe ich Raum für ein absolutes Maximum von 8.000 zusätzlichen Todesfällen. Davon sind wahrscheinlich 2.000 kranke und gebrechliche Menschen, die in einem normalen Jahr 2020 gestorben wären, so dass höchstens 6.000 Todesfälle übrig bleiben, die sich auf die Ankunft von Covid, die Rückkehr anderer Viren und die Impfstoffe verteilen. Dies liegt bemerkenswert nahe an der offiziellen Zahl der Covid-Todesfälle in Neuseeland, die derzeit bei 5.143 liegt.

Es ist also ganz einfach: Wie viel Spielraum Sie für die direkte Impfstoffmortalität sehen, hängt davon ab, wie sehr Sie diese offiziellen Covid-Todeszahlen anzweifeln. Ich schlage vor, dass mehr als 2.000 Impftodesfälle einfach nicht sehr plausibel sind. Die von Kirsch geschätzte Impfmortalität von einem Todesfall pro 1.000 Impfungen lässt sich mit diesen Zahlen sicherlich nicht in Einklang bringen. In Neuseeland wurden 12 Millionen Dosen verabreicht, was 12.000 impfbedingte Todesfälle bedeuten würde. Ich sehe hier keinen Platz für eine solche Sterblichkeit.

Einige werden sicher einwenden, dass man den Sterblichkeitszahlen nicht trauen kann, aber wenn das der Fall ist, tappen wir völlig im Dunkeln und wissen gar nichts. Auch wenn man argumentieren will, dass alle Covid-Todesfälle umgewidmete Impftodesfälle sind, haben wir bisher nicht die Zahlen, um die Rechnung zu machen. Natürlich gilt das alles nur für die direkte Impfmortalität; einige der Covid-Todesfälle könnten auf eine Immunprägung durch die Impfungen oder andere übertragungsfördernde Effekte zurückzuführen sein, aber das sind etwas andere Fragen, die uns die durchgesickerten Daten nicht beantworten helfen.

***

Briggs macht viele wichtige Punkte, und ich möchte Sie nochmals ermutigen, seinen gesamten Artikel zu lesen. Hier möchte ich nur den wichtigsten Teil seiner Analyse hervorheben, in dem er erklärt, wie die durchgesickerten Aufzeichnungen „irreführende Signale“ enthalten, die auf den ersten Blick eine hohe Impfmortalität vermuten lassen, in Wirklichkeit aber größtenteils ein Artefakt der Stichprobe sind.

Er legt dieses Histogramm vor, das die Zahl der Todesfälle nach nur einer Impfung, nach nur zwei Impfungen, nach nur drei Impfungen usw. zeigt. In jedem Fall scheint es unmittelbar nach der Impfung einen Anstieg der Sterblichkeit zu geben. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden die Impfstoffe viele Menschen umbringen.

Tatsächlich handelt es sich größtenteils um eine Illusion, die durch die Art der Daten verursacht wird, die nicht bis zur Gegenwart oder in die Zukunft reichen, sondern Anfang Oktober 2023 enden. Im Grunde können wir die Sterblichkeit nicht mehr als 850 Tage nach den ersten Impfungen sehen, und das führt dazu, dass sich die Todesfälle in den ersten Tagen nach der Impfung künstlich häufen.

Das ist ein wenig schwierig zu erklären, also haben Sie bitte etwas Geduld mit mir: Nehmen wir an, wir untersuchen die unmittelbare Sterblichkeit, die durch eine harmlose Vitaminpille verursacht wird (die niemanden töten sollte), und unser Datensatz umfasst nur zehn Tage. Die Menschen können die Pille jederzeit einnehmen – an Tag 1, an Tag 2, an Tag 7 oder an Tag 10. Eine zufällige Anzahl von ihnen kann an einem beliebigen Tag nach der Einnahme der Pille an völlig unbestimmten Ursachen sterben. Diejenigen, die die Pille am Tag 1 einnehmen, haben zehn Tage Zeit zum Sterben. Ihr Tod kann an jedem beliebigen Tag nach der Einnahme der Pille eintreten – einen Tag nach der Einnahme der Pille bis zu neun Tagen nach der Einnahme der Pille. Wer die Pille an Tag 9 nimmt, kann jedoch nur einen Tag nach der Pille sterben. Ansonsten ist ihr Tod für uns unsichtbar. Wegen dieser Nachzügler werden Sie in den ersten Tagen nach der Einnahme der Pille mehr Todesfälle zählen, weil Ihr Datensatz für die ersten Tage nach der Einnahme der Pille vollständiger ist als für die späteren Tage nach der Einnahme.

Briggs weist aber auch darauf hin, dass dieses Stichprobenartefakt nicht das einzige Phänomen in den Daten ist. Es scheint eine ungewöhnliche Häufung von Todesfällen in den ersten Tagen nach der ersten und zweiten Impfung zu geben, insbesondere bei Personen unter dreißig Jahren. Wir sprechen hier von Hunderten und nicht von Tausenden von Todesfällen, aber ich halte es für sehr plausibel, dass es sich um ein echtes Signal für einen direkten, durch die Impfung verursachten Tod handelt, und zwar genau in den Alterskohorten mit dem geringsten Risiko für eine Covid-Mortalität. Dies ähnelt den Mortalitätseffekten, die eine umfassende Studie der deutschen Mortalitätsdaten nahelegt, über die ich letztes Jahr berichtet habe. Sollte sich dies bestätigen, wäre das ein großer Skandal, denn die Impfstoffe verhindern die Übertragung nicht, und es gab keinen Grund, das Leben junger Menschen mit unseren geistesgestörten Massenimpfkampagnen zu riskieren.

UPDATE: Ich vermute, dass ein weiterer Selektionseffekt bei der Häufung der Todesfälle unmittelbar nach der Impfung eine Rolle spielt. Hier noch einmal das Histogramm von Briggs, mit den Tagen nach der Impfung auf der x-Achse und der Anzahl der Todesfälle auf der y-Achse. Ich habe alle Todesfälle, die etwa einen Monat nach der Impfung auftraten, grün eingekreist.

Das sind Menschen, die nur eine Impfung erhalten haben. Das ist eher ungewöhnlich, und ich vermute, dass viele von ihnen nur einmal geimpft wurden, weil sie den zweiten Impftermin nicht überlebt haben. Vielleicht haben die Impfstoffe einige von ihnen getötet, aber die Zahl der Todesfälle würde nach einigen Wochen auch dann abnehmen, wenn die Impfungen so harmlos wären wie Vitaminpillen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass diejenigen, die eine oder zwei Wochen länger blieben, um sich ein zweites Mal impfen zu lassen, stattdessen als Todesfälle durch zwei Impfungen gezählt werden und nicht in dieser Tabelle erscheinen.