Republikanische Senatoren verlassen geheimes Treffen mit Verteidigungsminister zur Ukraine

Als US-Verteidigungsminister Lloyd Austin dem Kongress einen Vorschlag für mehr Hilfe für die Ukraine unterbreitete, beschwor er eine Bedrohung durch Russland herauf.

Austin sagte, wenn der Kongress nicht 61 Milliarden Dollar Hilfe für die Ukraine bewillige, sei es „sehr wahrscheinlich“, dass US-Truppen in Europa gegen Russland kämpfen würden.

Die republikanischen Senatoren verließen die Sitzung nach nur zwanzig Minuten – aus verschiedenen Gründen, vorwiegend wegen eines Streits darüber, ob die Hilfe an die Sicherheit der US-Grenzen geknüpft werden sollte.

Die Bedrohung, die sich Austin vorstellt, ist, dass Russland, wenn es mit der Ukraine fertig ist, Angriffe in Europa starten wird. Objektiv gibt es jedoch keine Beweise dafür, dass Russland jemanden in Europa bedroht.

Das heißt nicht, dass es nicht viele Russen gibt, die glauben, dass ihre Generäle Europa bedrohen sollten. Immerhin leistet Europa der Ukraine im Krieg gegen Russland massive militärische, geheimdienstliche und technische Hilfe, bildet ukrainische Truppen aus und hilft der Ukraine bei der Entwicklung ihrer Kriegspläne. Europäische Waffenbestände, die für die NATO-Verteidigung bestimmt waren, wurden nach Kiew verschifft. Die meisten von ihnen werden, wenn überhaupt, erst in Jahrzehnten ersetzt.

Aus russischer Sicht ist die NATO der eigentliche Landnehmer. Schließlich hat sich die NATO auf dem Balkan und in Osteuropa trotz der Warnungen und Versprechungen Russlands, die eklatant gebrochen wurden, ausgebreitet. (Den Russen wurde immer wieder versichert, beginnend mit einem Versprechen des damaligen Präsidenten Bill Clinton, dass die NATO nicht expandieren würde).

Die Erweiterung bedeutete, dass die neuen NATO-Mitglieder mit hochwertigen westlichen Waffen ausgerüstet wurden, dass NATO-Basen auf ihrem Territorium errichtet wurden und Russland direkt bedroht wurde.

Einer der Gründe, warum Russland am Ende des Zweiten Weltkriegs den größten Teil Osteuropas annektierte, war die Schaffung eines Sicherheitspuffers. Das war natürlich nicht der einzige Grund; die Russen wollten auch Zugang zu den Ressourcen dieser Länder haben. Es sei daran erinnert, dass Russland durch die Nazis und ihre Verbündeten große Verwüstungen und Entvölkerungen erlitten hat.

Nichts davon bedeutet, dass Russland nicht gerne zurückgewinnen würde, was es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion durch die Expansion der NATO verloren hat. Und ja, es ist richtig, dass Russlands „besondere Militäroperation“ als Landnahme in der Ukraine betrachtet werden kann.

Aber es gibt kaum Anzeichen dafür, dass Russland in Osteuropa oder den baltischen Staaten expandieren will, und es gibt nahezu keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, die die These von der Austin-Invasion stützen würden. Wenn es konkrete Beweise gäbe, könnte man darauf wetten, dass die Biden-Administration den Kongress darüber informieren würde (vor allem, wenn sie ihre Hände nach mehr Geld für den Krieg ausstreckt).

Es gibt drei Gründe, die für die gegenteilige Hypothese sprechen, nämlich dass Russland nicht die Absicht hat, über das Konfliktgebiet in der Ukraine hinaus zu expandieren.

Der erste Grund hat mit dem Verhalten zu tun. Da sich die Kriegsvorräte der NATO auf einem historischen Tiefstand befinden, hätte Russland diese Verwundbarkeit ausnutzen und seine Streitkräfte gegen NATO-Ziele – unter anderem NATO-Operationen in Polen oder auf dem Balkan – verlegen können, hat dies aber nicht getan.

Die Russen haben eine beispiellose Zurückhaltung geübt und sogar aggressive Aufklärungsflüge und NATO-Marineübungen im Schwarzen Meer geduldet, einem äußerst sensiblen russischen Sicherheitsgebiet. Das Schwarze Meer ist nicht nur die Hintertür zur Ukraine, sondern auch ein Weg, Russland selbst herauszufordern.

Russland übte sich sogar in Zurückhaltung, als die Ukraine Drohnen einsetzte, um einen Flugplatz in Russland anzugreifen, auf dem Atombomber stationiert sind. Zwei dieser Bomber wurden beschädigt oder zerstört. Für einen solchen Angriff war die nachrichtendienstliche Unterstützung der NATO, insbesondere der USA, erforderlich, und die Russen waren sich dessen zweifellos sehr bewusst. Dennoch tolerierten die Russen den Angriff bis zu einem gewissen Grad und unternahmen keine Schritte zur Ausweitung des Konflikts.

Es gibt Hinweise darauf, dass der Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Soltsy-2 von den Ukrainern von Estland aus gestartet wurde, da die ukrainischen Drohnen nicht die Reichweite hatten, um den Stützpunkt zu erreichen.

Weitere Beispiele für die russische Zurückhaltung sind die Versenkung des russischen Flaggschiffs „Moskva“ mithilfe der USA, mehrere Versuche, die Brücke über die Straße von Kertsch zu zerstören, die Russland mit der Krim verbindet, und mehrere Anschläge in Moskau, darunter ein Anschlag auf Putins Büro im Kreml, der nach russischer Darstellung ein Attentat auf Putin war.

Der zweite Grund für Russlands Zögern, den Konflikt auszuweiten, ist die Tatsache, dass eine Ausweitung des Konflikts sehr kostspielig wäre. Russland hat bereits erfahren, wie kostspielig der Krieg in der Ukraine ist, auch wenn es ihn nach fast zweijährigem Kampf schließlich gewonnen hat. Aber ein Krieg in Europa würde Russlands Elend durch amerikanische und europäische Kampfflugzeuge und Bomber noch verschlimmern – auch wenn die NATO-Bodentruppen laut einer RAND-Studie erhebliche Probleme hätten.

Die größten Kosten für Russland sind die Arbeitskräfte und die Opfer des Krieges. Es ist schwierig, die tatsächlichen Verluste zu beziffern, da sowohl die Ukrainer als auch die Russen entweder nicht die Wahrheit sagen oder schweigen.

Die Tatsache, dass Russland seine militärischen Rekrutierungen verstärken musste und sogar Lücken mit Gefangenen füllte, zeigt jedoch, dass der Krieg viele Menschenleben gekostet hat. Das bedeutet auch, dass die Popularität des Krieges in Russland gefährdet sein könnte, wenn die Zahl der Toten und Verwundeten zu hoch wird.

Es ist schwer vorstellbar, dass Russland einen größeren Krieg beginnen würde, wenn man die Auswirkungen auf die Arbeitskräfte bedenkt. Ein solcher Krieg würde auch nicht die Unterstützung der russischen Bevölkerung finden, die sich gegen einen Konflikt zu wehren weiß, wenn er sie zu Hause betrifft. Deswegen sah sich Russland gezwungen, Afghanistan zu verlassen. Der Rückzug begann im Mai 1988 und war im Februar 1989 abgeschlossen. (Dies reichte nicht aus, um Gorbatschow zu retten oder einen Putschversuch zu verhindern, und führte zum Zerfall der UdSSR.

Der dritte Grund, der gegen eine Ausweitung des Konflikts durch Russland spricht, ist der unvorhergesehene Joker westlicher Sanktionen gegen Russland.

Als Reaktion auf Putins „besondere Militäroperation“ in der Ukraine verhängten die NATO und viele andere mit den USA oder der Europäischen Union verbündete Staaten harte Sanktionen gegen Russland. Dies trieb Russland in die Arme Chinas und zwang es, seine Zukunft neu zu überdenken. Vor allem bedeutete dies eine Neuausrichtung der Ressourcen, des Handels und des Währungssystems Russlands weg von Europa und dem Westen.

Dies ist ein entscheidender neuer Faktor, der den strategischen Fahrplan Russlands verändert. Er untergräbt direkt das Argument, dass Russland von einem Angriff auf Europa profitieren würde. Die Wahrheit ist, dass die Russen immer weniger an Europa oder den Vereinigten Staaten interessiert sind. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die illegalen Sanktionen des Westens ein großer strategischer Fehler für die NATO und ihre Partner und Freunde sowie für die EU waren.

Selbst wenn ein Friedensabkommen mit der Ukraine und Europa zustande kommt und die USA die Sanktionen gegen Russland aufheben, wird es wahrscheinlich zu spät sein, um den Schaden für die künftigen Beziehungen zu beheben. Russland wird den Handel mit dem Westen nicht ablehnen, aber wahrscheinlich nur zu seinen eigenen Bedingungen. Es ist unwahrscheinlich, dass Russland westlichen Unternehmen wieder erlaubt, in Russland tätig zu werden, und das Land wird sich bei der Entwicklung von Technologie und Waffen zunehmend mit China zusammentun. Kurzum: Der Westen hat die Scheidung eingereicht, die Russen haben das letzte Urteil akzeptiert.

Das Austin-Argument ist aus den oben genannten Gründen falsch und irreführend.

Als die Republikaner das geheime Briefing verließen, das für den Senat inszeniert worden war, um ihre Unterstützung für mehr Geld für die Ukraine zu gewinnen, argumentierten viele, dass die Argumente der Biden-Administration altmodisch und nicht überzeugend seien. Bidens Versuch, den Senat einzuschüchtern, hat einfach nicht funktioniert.

Was wird sich die Biden-Bande als Nächstes einfallen lassen?