Nach schwere Nebenwirkungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall möchten indische Medizinexperten jetzt eine Überprüfung des Covid-Impfstoffs.

Mehrere indische Medizinexperten unterstützten am Montag die Forderung eines bedeutenden indischen Kardiologen nach einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung des Impfstoffs COVID-19 von Oxford/AstraZeneca, der in Indien unter dem Namen Covishield verabreicht wird, da schwere Nebenwirkungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall befürchtet werden.

Dr. Aseem Malhotra, ein vom National Health Service (NHS) ausgebildeter Mediziner, der zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten hat, steht bereits an der Spitze der internationalen Forderungen nach einer Aussetzung des mRNA-COVID-Impfstoffs von Pfizer, nachdem er im vergangenen Jahr eine von Experten begutachtete Studie veröffentlicht hat, in der er davor warnt, dass die Schäden für die Mehrheit der Menschen den Nutzen überwiegen könnten.

Er ist diese Woche in Indien, um eine Reihe von Vorträgen über COVID-Impfstoffe zu halten und zu versuchen, ein „evidenzbasiertes Argument“ für deren Aussetzung vorzubringen.

„Die Verwendung des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca wurde Anfang 2021 in einer Reihe von europäischen Ländern ausgesetzt, weil es einen Zusammenhang mit schwerwiegenden Nebenwirkungen gab, sodass es merkwürdig erscheint, dass Indien die Verwendung nicht ebenfalls eingestellt hat“, sagte Dr. Malhotra.

„Die Zahl der Berichte über Nebenwirkungen, die über leichte Fälle hinausgingen, war beispiellos, bevor die Verwendung des Impfstoffs im Vereinigten Königreich zugunsten des mRNA-Impfstoffs von Pfizer eingestellt wurde: 800.000 Berichte nach 9,7 Millionen Dosen. Eine im Juni 2021 veröffentlichte, von Experten begutachtete Studie ergab, dass der COVID-Impfstoff von AstraZeneca laut Pharmakovigilanzdaten ein schlechteres Sicherheitsprofil in Bezug auf schwerwiegende unerwünschte Wirkungen aufwies als der mRNA-Impfstoff von Pfizer in Bezug auf Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Erwachsenen“, sagte er.

Im Vorfeld seiner Vortragsreise in Neu-Delhi und Mumbai in dieser Woche hat seine Analyse die Unterstützung von medizinischen Experten in Indien gefunden.

„Neben anekdotischen Berichten über plötzliche Todesfälle in der Welt zeigen Daten auf Bevölkerungsebene aus vielen Ländern eine hohe Gesamtsterblichkeit nach COVID-19-Impfaktionen. Wir sollten bei diesen roten Signalen innehalten, bevor wir unüberlegt vorpreschen“, sagte Dr. Amitav Banerjee, Epidemiologe und Professor und Leiter am DY Patil Medical College in Pune, in einer von Dr. Malhotra veröffentlichten Erklärung.

„Der in Indien am häufigsten verwendete Impfstoff, Covishield, birgt ein doppeltes Risiko. Während in den meisten europäischen Ländern aufgrund schwerwiegender Nebenwirkungen wie Blutgerinnsel von seiner Verwendung abgeraten wurde, birgt er auch das Risiko einer Myokarditis. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass diese Herzerkrankung mit den mRNA-Impfstoffen in Verbindung gebracht wird. Viele wissen vielleicht nicht, dass Covishield ein DNA-Gen auf einem Adenovirus enthält, das nach der Injektion im Körper in mRNA umgewandelt wird“, sagte er.

„Angesichts der derzeitigen Epidemiologie von COVID-19 in unserem Land und der unzureichenden Mechanismen zur Erkennung von unerwünschten Ereignissen nach einer Immunisierung (AEFI) sollten wir die COVID-19-Impfung sofort stoppen, bis diese Fragen von Forschern ohne Interessenkonflikte geklärt sind“, fügte er hinzu.

Dr. Sanjay K. Rai, Professor am Zentrum für Gemeinschaftsmedizin am All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Neu-Delhi, sagte, dass die allgemeine Impfung überdacht werden sollte, da die Mehrheit der indischen Bevölkerung bereits mit SARS-COV-2 in Kontakt gekommen sei.

„Weltweit hat sich gezeigt, dass eine natürliche Infektion einen besseren und länger anhaltenden Schutz bietet als ein Impfstoff allein. Im gegenwärtigen Szenario besteht kein Bedarf an einer allgemeinen Impfung gegen COVID-19. Dies könnte mehr Schaden als Nutzen bringen“, sagte er in einer Erklärung.

In der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heißt es, dass der COVID-19-Impfstoff von Oxford/AstraZeneca, der in Indien unter dem Namen Covishield hergestellt und verabreicht wird, für alle Personen ab 18 Jahren sicher und wirksam“ ist.

„Der Impfstoff von Astra-Zeneca kann Personen angeboten werden, die sich in der Vergangenheit mit COVID-19 geimpft haben. Es steht den Betroffenen jedoch frei, die Impfung drei Monate lang nach der Infektion aufzuschieben“, heißt es in dem WHO-Hinweis vom Juni 2022.