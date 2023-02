Auslagerung der Verteidigung an das Imperium in Übersee: jetzt kämpft Europa um Panzer

Vor gut einer Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz dem enormen internationalen Druck nachgegeben und sich bereit erklärt, deutsche Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern und auch die Ausfuhr von Leopard-Panzern aus anderen Ländern an unseren östlichen Nachbarn zu genehmigen. Was folgte, war ein großes, ohrenbetäubendes Schweigen, denn die Wahrheit ist, dass wir in Europa kaum Panzer zu vergeben haben.

Geplant ist, zwei ukrainische Bataillone mit insgesamt 62 Leopard zu versorgen; Deutschland würde die Hälfte liefern, kann aber vorerst nur 14 bereitstellen. Polen hat 12 und Kanada 4 zugesagt, ansonsten „gibt es nur sehr wenige konkrete Zusagen“:

Selbst Partner, die den Ukrainern früher Panzer zugesagt hatten, schweigen jetzt. Dies scheint den Verdacht von Scholz zu bestätigen, dass einige öffentliche Zusagen nur gemacht wurden, um Deutschland unter Druck zu setzen… Die schwedische Regierung beruft sich darauf, dass sie bereits am 19. Januar die Lieferung von 50 Schützenpanzern des Typs Combat Vehicle 90 … an die Ukraine zugesagt hat…

Der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre versprach am Wochenende, dass sein Land „langfristige Hilfszahlungen“ an die Ukraine leisten werde. Er kündigte außerdem an, dass Norwegen als Teil dieses Pakets 54 Leopard 2 von Kraus-Maffei Wegmann kaufen werde… Diese Panzer werden jedoch nicht sofort nach Norwegen geliefert.

In der Tat wird es Jahre dauern, sie zu bauen.

…. Das dänische Militär scheint nicht zu wissen, wie viele Panzer es besitzt: Bislang war nur von 44 modernen Leopard die Rede, die der Verteidigungsminister nicht an die Ukraine liefern will. Kürzlich hat jedoch die deutsche [Rüstungsfirma] FFG in Flensburg berichtet, dass sie 99 ehemals dänische Leopard 1 in ihrem Besitz hat. Diese wurden … 1994 in Bosnien-Herzegowina eingesetzt und um die Jahrtausendwende eingemottet. Die dänische Zeitung Berlingske schreibt nun, dass die Flensburger Firma 80 dieser älteren Modelle als einsatzfähig betrachtet. Laut Berlingske müsste Dänemark einen dreistelligen Millionenbetrag für den Rückkauf bereitstellen.

Es ist nicht leicht, verlässliche Zahlen zu finden, aber um das zu relativieren: Russland scheint über mindestens 12.000 Panzer zu verfügen, die Vereinigten Staaten über etwa 6.000 und die Türkei über 3.000, aber die westeuropäischen Nationen können nicht einmal ein paar Dutzend Leopard 2 auftreiben. Der Preis für die Beendigung der Machtpolitik in Europa und die Erstarrung des Kontinents in diesem seltsamen Dauerfrieden war die Auslagerung unserer Verteidigung an ein Imperium in Übersee. Seit dem Kalten Krieg hat dies Europa zu einem entmilitarisierten kolonialen Vorposten gemacht, der zunehmend die Reste seiner Industrie opfert, um Russland für den Krieg zu bestrafen.

Die Zukunft sieht ziemlich düster aus.