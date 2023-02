Tavistock, schwarze Autos, zerrissene Jeans und LGBTQ: Social Engineering, Gedankenmanipulation

Peter Koenig

Social Engineering der Massen

Schwarz ist schön. Schwarz sein ist gut

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die meisten Autos, die Sie auf den Straßen der Städte und Autobahnen sehen, schwarz sind? Einige sind weiß und dazwischen gibt es Grau- und Silberschattierungen? Sie machen in den USA und in Europa etwa 90 % oder mehr aller Autofarben aus. Etwas mehr rote, blaue und gelbe Autos gibt es in Lateinamerika, Asien und Afrika. Aber der Trend ist universell. Dies hat einen Grund. Sie werden darauf getrimmt, in Schwarz und Weiß zu denken, und letztendlich vor allem in Schwarz, da Weiß allmählich verschwindet. Eine ganze Generation kennt nichts anderes als „Autos sind schwarz und weiß“. Der Anteil von Schwarz ist überwältigend. Und da die Wahlmöglichkeiten begrenzt sind und man ständig mit diesen begrenzten, gleichen Farben konfrontiert wird, fangen die Menschen an, in Schwarz und Weiß zu denken und diese Farben zu mögen.

Das geht schon seit 20 bis 30 Jahren so. Und das nicht nur bei Autofarben. Schwarz ist eine sehr beliebte Modefarbe geworden. Haushaltsgeräte gibt es in Schwarz. Weiß und Grau dazwischen verschwinden allmählich. Das ist ein geplanter „Zufall“. Am Anfang hatte man die Wahl zwischen Schwarz, Weiß und Zwischentönen. Jetzt wird der Trichter allmählich auf Schwarz zugehen.

Man hat ganze Restaurants in Schwarz, schwarz eingerichtete Wohnungen. Radio, Stereoanlage, Fernseher – alles in Schwarz. Es gibt schwarze Häuserfronten, schwarz gestrichene Innenhöfe, schwarze Teppiche und Vorleger. Und immer mehr Menschen kleiden sich in Schwarz.

Schwarz ist schick. Schwarz ist schön. Mehr noch als Weiß. Es ist egal, dass Weiß die göttliche Farbe ist. Es wird ausrangiert. Übertrumpft von Schwarz. Göttlich gegen teuflisch. Die letztere gewinnt die Oberhand.

Dein Geist wird dazu gebracht, Schwarz zu lieben. Dunkle Schwingungen gehen von Schwarz aus. Traurigkeit, Verzweiflung, Depressionen werden durch Dunkelheit, Schwärze repräsentiert. Schwarz weckt Angst. Schwarz ist das Gegengift zur Freude. Schwarz senkt unsere Abwehrkräfte, macht uns anfällig für negative Schwingungen. Schwarz ist Weltuntergangsstimmung. Schwarz senkt unsere Abwehrkräfte. Schwarz ist eine geplante Denkweise des apokalyptischen Denkens. Schwarz bereitet uns auf Angst und Unterwerfung vor, ohne dass wir es merken.

Es gibt sogar schwarze Betten. Stellen Sie sich vor! Du schläfst in der Dunkelheit auf einem Podest mit unterirdischen Schwingungen. Wie beeinflusst das auf subtile Weise Ihren Geisteszustand? Es ist Teil eines größeren Plans. Einem langfristigen Plan, der schon seit mindestens zwei bis drei Jahrzehnten läuft.

Schwarz wird in unsere Herzen und Seelen integriert. Wir sollen ein Spiegelbild der Schwärze werden. Schwarz wird zu dir, und du wirst schwarz. Du wirst eine integrierte Einheit mit Schwarz. Wenn du schwarz denkst, kannst du nicht entkommen. Es ist ein luziferischer Kult, ein Kult des Todes.

Das Tavistock-Institut

Schwarzsein und der Glaube an seine Güte bilden die Grundlage für vieles, was noch kommen wird – ein offener Geist für gesellschaftliche Manipulation.

Willkommen bei Tavistock: dem Tavistock Institute for Social Engineering of the Masses. Es hat seinen Sitz in Sussex, England, und beschreibt sich selbst als „eine gemeinnützige Organisation, die Sozialwissenschaften auf zeitgenössische Themen und Probleme anwendet„. In Wirklichkeit wendet es hochentwickelte psycho-soziale Wissenschaften an, um unseren Verstand zu betäuben und zu kanalisieren.

Das Tavistock-Institut hat eine große Reichweite und arbeitet mit vielen US-amerikanischen Denkfabriken und Sozialforschungsinstituten zusammen, darunter auch mit der im Pentagon ansässigen, halb geheimen DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency, die als zentrale Forschungs- und Entwicklungsorganisation des Verteidigungsministeriums dient. Eines ihrer finsteren Ziele ist die Manipulation des Bewusstseins des Einzelnen und die Zusammenarbeit mit Tavistock beim Geo-Engineering der Bevölkerung im Allgemeinen.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unsere Gedanken und Denkprozesse immer mehr kontrolliert und manipuliert werden – mit Angst aufgeladen, um uns gefügig zu machen. Um mehr über Tavistock zu erfahren, siehe Tavistock Institute – Social Engineering of the Masses, von Daniel Estulin – erhältlich bei Amazon und anderen Internet-Buchhandlungen:

„Das Tavistock-Institut in Sussex, England, bezeichnet sich selbst als eine gemeinnützige Einrichtung, die die Sozialwissenschaft auf zeitgenössische Fragen und Probleme anwendet. In diesem Buch von Daniel Estulin wird jedoch behauptet, dass es das weltweite Zentrum für Massen-Gehirnwäsche und sozialtechnische Aktivitäten ist. Aus den etwas kruden Anfängen in Wellington House entwickelte sich eine hochentwickelte Organisation, die das Schicksal des gesamten Planeten beeinflussen und dabei das Paradigma der modernen Gesellschaft verändern sollte.„

Die Konzentration auf nur wenige „Phänomene“, falsche Wahrheiten, zeigt, wie große Teile der Bevölkerung und ganze Gesellschaften manipuliert werden. Die Hauptinstrumente der Massenmanipulation sind immer Angst, gefolgt von Unterwerfung.

Ängstliche Menschen unterwerfen sich viel leichter einer Autorität als Menschen mit Selbstachtung und Selbstwertgefühl.*

Mode und zerrissene Jeans

Falls Sie sich manchmal fragen, warum Menschen dazu neigen, zerrissene Jeans zu tragen, die manchmal so elendig zerrissen sind, dass sie zum Glück noch an den Beinen des Trägers hängen. Es sieht lächerlich aus, aber es ist in. Es ist die Mode der Allgemeinheit, der Massen. Es ist wieder Orwells dystopisches „hässlich ist schön und schön ist hässlich„.

Und wieder ist es Gedanken- und Massenmanipulation – Tavistock und Co. – in ihrer besten Form. Der gleiche Zweck wie die Schönheit der Schwärze steckt dahinter, die Menschen zu dem zu erziehen, was man als „gleiches Denken“ bezeichnen könnte; eine andere Form des Matrix-Denkens, das die Doktrin der blauen Pille fördert.

Sie fragen sich vielleicht, wie erwachsene und gebildete Menschen unisono Schwarz lieben und Torn-Jeans tragen können. Das ist die Förderung des Penner-Looks, des NYC-Obdachlosen-Looks. Das ist ein Hype und verhindert, dass man darüber nachdenkt, was in der Politik vor sich geht und warum.

Zirbeldrüse

Die ganze Zeit über wird Ihr Verstand mit Chemikalien in der Luft und im Wasser betäubt. Fluorid im Wasser und in der Zahnpasta zum Beispiel wird Ihnen als Schutz der Kinderzähne vor Karies verkauft. In Wirklichkeit ist es eine der Chemikalien, die Ihre Zirbeldrüse betäuben, was besonders für Kinder wichtig ist, da die Zirbeldrüse die Sensibilität des Menschen entwickelt, seinen Sinn für falsch und richtig, seinen Sinn für Ethik. Siehe dies.

Dahinter steckt eine hochentwickelte Wissenschaft. Man würde es nicht vermuten, aber der Zweck dieses langfristigen Denkens und Planens ist es, eine Generation heranzubilden, die in einen dystopischen „Systemdenken“-Modus eingetrichtert wurde. George Orwells Weitsicht war brillant. Und sie wird von den Kabalen auf Letztere angewandt.

Gleichzeitig mit der rund um die Uhr laufenden intensiven Propaganda für den jeweiligen Irrweg haben sie – die „Finanzkabale“ – Werkzeuge, um die Zirbeldrüse zu töten. Das ist die Drüse in der Mitte des Gehirns (siehe Bild rechts – Herkunft „google“). Die Zirbeldrüse reguliert die Wahrnehmung von Licht und Dunkelheit, indem sie N-Acetylserotonin und Melatonin produziert. Melatonin hat viele therapeutische Funktionen und ist maßgeblich an der Regulierung des Schlaf-Wach-Zyklus beteiligt.

Somit ist die Zirbeldrüse der Schlüssel für die menschliche Sensibilität und die Sinne. Wenn die Zirbeldrüse stark geschwächt ist, ist die Manipulation des Geistes noch einfacher, da die natürlichen Sinne und Empfindungen neutralisiert werden.

Das alles ist Teil eines ausgeklügelten langfristigen Plans. Und all diese strategischen Mechanismen hängen zusammen. Nichts ist Zufall.

Ein weiteres Werkzeug zur Massenmanipulation mit multiplen Effekten ist die Freisetzung von Tausenden winziger chemischer Moleküle und Schwermetallpartikel (sie sind durch Hunderte, wenn nicht Tausende von Patenten abgedeckt) durch Flugzeuge in sogenannten Chemtrails, die einerseits ein Schlüsselinstrument für das Klima-Geo-Engineering, den menschengemachten „Klimawandel“ (siehe unten), und andererseits für die Schwächung der menschlichen Sensibilität sind, um uns, Wir, das Volk, für die Massenmanipulation vorzubereiten.

COVID

Wenn die Menschen erst einmal auf die Propaganda eingestimmt oder vorbereitet sind, reagieren sie auf alles, was man ihnen sagt.

Damit sie das auch tun, wird der Propaganda dieses entscheidende Element der „Angst“ hinzugefügt.

Das funktioniert wie in der Medizin. Erst die Angst, dann die Warnung – und dann ist alles, was auf die Freiheit der Menschen einprügelt, zu „unserem eigenen Besten“. – Und es funktioniert.

Angst ist DAS Instrument für Gedankenkontrolle und gesellschaftliches Geoengineering.

Die falsche Covid-Krise ist ein neueres Massen-„Engineering“ von Meinungen, eigentlich der Schaffung einer „öffentlichen Meinung“. Der Betrug hätte von Anfang an klar sein müssen. Das war er für einige wenige, aber die meisten erkannten nicht, was vor sich ging. Ausgefeilte psychosoziale Wissenschaft wurde angewandt. Die Menschen wurden mit tyrannenhaften Diktaten wie Maskenzwang, sozialer Distanzierung und Abriegelung schockiert. Sie verdammten die Ungläubigen und schufen eine Kluft zwischen den Schafen und den Schlangen.

Auch das ist Teil der Manipulation: spalten, um zu regieren. Ein Axiom, so alt wie die Menschheitsgeschichte.

Angst hat funktioniert und funktioniert immer noch. Jetzt, da das Maskenmandat weltweit aufgehoben ist, tragen Millionen von Menschen immer noch die hässliche Gesichtsmaske, die aus dem Einzelnen einen anonymen Niemand macht.

Ein Kompliment an Tavistock und Co. und ihren weltweiten Einfluss auf die perfektionierte Sozialwissenschaft, die die Menschen in die Knie zwingt, aus Angst, sich eine tödliche Krankheit einzufangen, wenn sie infiziert werden. Um das Ganze glaubhaft zu machen, wurde das Massensterben von Covid durch die Verzögerung normaler Bestattungen von alltäglich erkrankten Menschen vorgetäuscht. Särge stapelten sich. In einigen Fällen sogar auf der Straße, um Angst und Gehorsam zu erzeugen.

Hätten wir – die überwiegende Mehrheit der Menschen – nur Augen zum Sehen und Ohren zum Hören und ein Gehirn zum Denken und zur Suche nach Vernunft, dann hätten wir bemerkt, dass die Täter uns viele Signale für ihre Lügen und für das, was kommen würde, gegeben haben. Aber das Geo-Engineering der Massen war gut gemacht.

Als das Aufwachen endlich begann, war es zu spät. Selbst jetzt, nach zwei Jahren intensiver Vaxx-Kampagnen – siehe unten – nachdem etwa 70 % der westlichen Bevölkerung im Globalen Norden geimpft wurden, ist das Licht noch nicht in alle Köpfe eingedrungen.

Event 201

Am 18. Oktober 2019 fand in New York City das Ereignis 201 statt. Eine Desktop-Simulation von genau dem, was weniger als drei Monate später passieren sollte: ein Ausbruch des Coronavirus. Gesponsert wurde die Veranstaltung von den sichtbaren Bösewichten unter denen, die die Welt zu beherrschen scheinen, dem Johns Hopkins Center for Health Security, dem World Economic Forum (WEF) und der Bill and Melinda Gates Foundation. Es gab eine breite Beteiligung aller Schurken, die in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Zerschlagung der Menschheit spielen würden, der Weltbank, des IWF, der WHO, des gesamten UN-Systems – und vieler anderer.

Mit dem Mitternachtsgong zum Beginn des Jahrzehnts 2020-2030 (UN-Agenda 2030) brach in allen 193 UN-Mitgliedsländern (194 WHO-Mitgliedern) der Kovid aus.

Alles auf einmal. Hätten die Menschen ihren Verstand benutzt, und sei es auch nur ein winziger Teil ihres Verstandes, hätten sie erkannt, dass es unmöglich ist, dass ein Virus den gesamten Planeten auf einmal, d. h. am selben Tag, zur selben Stunde, befällt. Der gesunde Menschenverstand und die Sensibilität waren zusammen mit der Zirbeldrüse getötet worden, allmählich und sanft während der Jahrzehnte zuvor. Die cleveren Täter sind also wie geplant davongekommen.

Am 11. März 2020 erklärte Dr. Tedros, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Covid zu einer „Pandemie“ mit nur etwa 118.000 kumulativen Fällen (PCR-Test) weltweit, einschließlich China (diese Zahl wurde nie in Frage gestellt und überprüft) und etwa 4.200 Todesfällen (einschließlich China). Auch diese Zahlen hat niemand überprüft.

Die Zahl der bestätigten Fälle außerhalb Chinas (6,4 Milliarden Einwohner) belief sich auf 44.279 und 1.440 Todesfälle (Zahlen der WHO vom 11. und 12. März)

Kein Hinweis auf eine Pandemie am 11. März 2020

Haben die Menschen nicht gemerkt, dass es sich um einen Betrug von globalem Ausmaß handelt?

Die Angst muss uns niedergehalten haben. Zum einen aus Angst vor der Krankheit (Morbidität und Mortalität), zum anderen aus Angst vor den Behörden.

Man vergleiche nur die Covid-Daten (selbst wenn sie falsch sind, was wahrscheinlich der Fall ist) mit der gewöhnlichen Grippe, von der jedes Jahr zwischen 50 und 70 Millionen Fälle allein in den USA gemeldet werden – Covid (das nie wirklich als Virus identifiziert wurde) ist eine grippeähnliche Erkrankung mit einer Sterblichkeitsrate von 0,07 %, die in etwa der Grippe entspricht. Die Grippe wurde nie zu einer Pandemie erklärt. Offene Augen und Ohren hätten den Betrug erkennen müssen. Die meisten taten es nicht. Sie folgten der Masse – im Gleichschritt.

Furcht, Unterwerfung, Unterdrückung

Soziales Engineering und Bewusstseinsmanipulation sind das, was die Welt – alle 193 UN-Mitgliedsstaaten (194 für die WHO) – in den letzten mindestens 100 Jahren erlebt hat, mit dem Ziel, die Menschheit und die Ressourcen von Mutter Erde zu kontrollieren und darüber zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt. „Todeskult“-Institutionen, WHO, WEF, das gesamte UN-System – sind die Instrumente, um diesen teuflischen Plan im Namen einer okkulten Elite auszuführen.

Alles ist miteinander verbunden

Und seien Sie sich stets bewusst, dass alles miteinander verbunden ist. Jedes Ereignis wird in den Medien als eigenständiges „Problem“ oder als Krise dargestellt, so dass die Menschen den Zusammenhang nicht erkennen können. Wenn sie es aber tun, werden sie es verstehen.

Mitte März 2020 wurde im Gleichschritt eine Abriegelung angeordnet – von fast allen Ländern der Welt. Im Westen wurde sie von der Polizei und sogar vom Militär durchgesetzt.

Viele afrikanische Länder nahmen dies weniger ernst. Sie stellten die Weisheit dieses reglementierten weltweiten „Lockstep-Lockdown“-Regimes in Frage. Die Regierungen auf der ganzen Welt waren schon vorher „präpariert“ worden. Wir, das Volk, hätten also merken müssen, dass dies alles ein Betrug ist und dass unsere Führer alle Verräter sind.

Die Regierungen – ihre Führer – bleiben Verräter an den Menschen, denen sie eigentlich dienen sollten. Sie sind Verräter bis zum heutigen Tag. Nehmen Sie das zur Kenntnis.

Tavistock und Co. wissen das, aber sie wissen auch, dass die Menschen im Allgemeinen ihren Regierungen verpflichtet sind, dass sie niemals vermuten würden, dass sie von ihren Regierungen betrogen werden – in vielen Fällen sogar von ihrer Regierung in den Tod getrieben. Es ist schwer, sich einzugestehen, dass die eigene Regierung einen betrügt – daher verfallen viele Menschen dem „Stockholm-Syndrom“ und hängen im vollen Vertrauen an ihren Regierungen.

“Impfung“

Mitte Dezember 2020 sagten sie, sie hätten endlich eine „Impfung“ fertig – und intensive weltweite Vaxx-Kampagnen begannen 2021 – à la „kein Mensch wird zurückgelassen, unvaxxed“ – alle müssen dieses schreckliche tyrannische Experiment der genverändernden mRNA-Injektionen durchmachen, die als Impfungen verkauft werden. Was jetzt sogar Pfizer und Co – und die „Regulierungsbehörde“ CDC, und der Hauptverbrecher in dieser Affäre, Dr. Fauci, zugeben.

Doch das Eingeständnis hält den Vaxx-Bulldozer nicht davon ab, weiterzurollen. Denn Tavistock, DARPA und Co. treiben den Bulldozer an, alle Beweise für Betrug zu überrollen. Die gekauften Medien spielen natürlich mit.

Tatsächlich waren die Vaxxe, wie jetzt zugegeben wird, nur insofern „experimentell“, als der Hersteller, der übrigens den Inhalt des Vaxx-Fläschchens nie offengelegt hat, dessen Reaktion an Menschen getestet hat. Es waren viele Versionen der „Vaxxe“ im Umlauf, das Original, dann die erste, zweite, dritte und sogar vierte „Auffrischung“. Die Hersteller – Pfizer, Moderna, J&J und andere – wollten wissen, welche Mixturen am tödlichsten waren.

Denn Teil der Pläne für die UN-Agenda 2030 und parallel dazu für Klaus Schwabs (WEF) The Great Reset ist eine massive Ausmerzung der Bevölkerung, der nutzlosen Esser – wie Schwab und sein enger israelischer Berater Harari uns nennen, das Volk. Es handelt sich eindeutig um eine eugenistische Agenda.

Inzwischen, drei Jahre nach diesem Verbrechen biblischen Ausmaßes, wissen wir, dass Millionen, wenn nicht Hunderte von Millionen Menschen bereits umgekommen sind oder durch die Vaxxe für ihr Leben verstümmelt wurden. Das übertrifft bei weitem die so genannten Covid-Todesfälle, für die es nicht einmal Beweise gibt, dass sie existieren.

Und warum nicht?

Weil die weltweiten Statistiken über Todesfälle aller Art bis Ende 2020, als angeblich die Kuhpest den Globus verwüstete, keine überschüssigen Todesfälle auswiesen.

Überzählige Todesfälle traten jedoch erst 2021 und 2022 auf, als die erzwungene Vaxxierung eskalierte und die Vaxx-Wirkung registriert wurde. Aber die Mainstream-Medien haben natürlich nicht darüber berichtet.

Im Westen, vor allem in Europa, im globalen Anglosachsen und in Japan, wurde die Zahl der überzähligen Todesfälle mit 15 bis 25 % angegeben, in einigen Ländern sogar noch höher. Und wir stehen erst am Anfang. Wie Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer, bei vielen Gelegenheiten gewarnt hat, werden die tatsächlichen Auswirkungen (Todesfälle) der Vaxxe möglicherweise erst in einigen Jahren registriert, wenn es schwierig sein wird, die Todesfälle auf die Vaxxe zurückzuführen.

Abgesehen von den potenziell tödlichen mRNA- und Spike-Proteinen und den in vielen Fällen charakteristischen Graphenoxiden (hoher Magnetismus) reduzieren die Vaxxe und jeder Booster das natürliche menschliche Immunsystem (Dr. Yeadon). Je nach Anzahl der Auffrischungsimpfungen können die Vaxxierten bis zu 70 % bis 80 % ihrer natürlichen Immunität verlieren. Dadurch werden sie anfällig für alle Arten von Krankheiten, einschließlich aggressiver und tödlicher Krebsarten – Krebsarten, die vor allem das menschliche Fortpflanzungssystem befallen.

Darüber hinaus – auch das wird kaum erwähnt, aber die Statistiken der Länder zeigen es eklatant – sterilisieren die Vaxxe sowohl Frauen als auch Männer. Die Fruchtbarkeitsraten sind eindeutig drastisch gesunken. In einigen Ländern gingen die Geburten von Lebenskindern um bis zu 40 % zurück.

Nach Angaben des WEF ist die Fruchtbarkeit aufgrund der Pandemie drastisch zurückgegangen. Eine nette Art zu sagen: „Wir haben es geschafft, mit unseren Covid-Vaxen„.

Die Nicht-Vaxxierten wurden abgesondert. Sie hatten keinen Zutritt zu Restaurants, Theatern und anderen öffentlichen Plätzen. – Eine Diskriminierung, die eindeutig gegen die von Soros finanzierte „Woke“-Agenda verstößt, ebenfalls ein Tavistock-WEF-Konzept, die „Wokeness“ der Gesellschaft – siehe unten.

Eingeschleuste, gesellschaftlich erzeugte Angst, die dafür sorgt, dass geimpfte Menschen die nicht geimpften vom Betreten eines Restaurants abhalten. Es wird keine Polizei benötigt. Eine clevere Strategie. Diese Zeiten sind vorbei. Aber sie könnten morgen wieder auftauchen, unter einem anderen Vorwand, etwa der Einführung eines Vaxx-Zertifikats, das Sie ablehnen.

„Aufgewacht“

Sie haben es vielleicht schon erraten, „Woke“ ist eine weitere parallele Flanke der Agenda von Tavistock und anderen – es ist Teil der Werkzeuge, um bis 2030 eine neue Weltordnung (NOW) zu schaffen. Ungefähr 2017 ist der Begriff „Woke“ in den Mainstream-Wortschatz eingedrungen. Woke“ ist Teil des Social Engineering und der Gedankenmanipulation.

Was bedeutet „wach“ wirklich? In vielerlei Hinsicht ist es ein Rätsel. Die Menschen haben unterschiedliche Definitionen. Dazu gehören: keine Diskriminierung, Gleichbehandlung aller Rassen, Akzeptanz aller geschlechtsspezifischen Unterschiede und Vorlieben.

Der Webster definiert „woke“ als „hauptsächlich US-amerikanischen Slang“, was so viel bedeutet wie „sich wichtiger Tatsachen und Themen bewusst sein und aktiv darauf achten (insbesondere Fragen der rassischen und sozialen Gerechtigkeit)„.

Um genau zu sein: Woke (/ˈwoʊk/ WOHK) ist ein aus dem African-American Vernacular English (AAVE) abgeleitetes Adjektiv, das „aufmerksam gegenüber rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung“ bedeutet.

Damit eröffnet woke ein breites Spektrum an Interpretationen. Natürlich nicht zufällig. Das ist es, was die Manipulatoren wollen – Verwirrung stiften, Gedanken ablenken, alle als „Einheit“ zusammenbringen, aber über die Bedeutung des Begriffs geteilter Meinung sein. Teilen, um zu herrschen, und dabei vom eigentlichen Thema ablenken.

„Aufwachen“ ist alles. Ein perfektes Werkzeug für gesellschaftliches Engineering.

Denken Sie daran, dass bewusstseinsmanipulierte Menschen leichtgläubig gegenüber Geschichten von Angst und Lügen sind und schließlich sinnlosen, aber diktatorischen Befehlen gehorchen – „wenn du dich nicht benimmst, bist du „nicht wach“ und das ist ein strafbares Verbrechen.

Tavistock – es gibt so viele Dinge, denen wir gehorchen müssen – woher sollen wir wissen, was wahr ist und was nicht? – Wir wissen es nicht.

Und wir können nicht denken. Wir sind nur auf Schwarz-Weiß-Muster trainiert. Wir neigen dazu, zu gehorchen. Es gibt kaum Raum für Farben, für abweichende Gedanken, vor allem, wenn das Diktat von oben nach unten kommt.

Hier ist ein interessanter Clip über die Woke-Kultur, von Konstantin Kisin – 11-minütiger Videoclip, „This House Believes Woke Culture Has Gone Too Far“ – 7/8 – Oxford Union.

LGBTQIAP+

Dieses unaussprechliche Akronym steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, queere, fragende, intersexuelle, asexuelle/aromantische und pansexuelle Gemeinschaften. Das Pluszeichen steht für andere, noch nicht erfundene queere Identitäten, die daher noch nicht in das Akronym aufgenommen wurden. Es fügt sich nahtlos in die Woke-Kultur der Nicht-Diskriminierung ein.

Interessanterweise tut das Woke / LGBTQIAP+ Konzept genau das. Es diskriminiert, während es vorgibt, Diskriminierung zu bekämpfen. (Weißen) Lehrern und Eltern wird gesagt, dass sie ihren Kindern beibringen sollen, Jungs, Lesben und Trans-Menschen nicht zu diskriminieren, und Schwarze und Farbige nicht zu diskriminieren. Aber allein die Tatsache, dass man die „sexuell Normalen“ von den sexuell „Besonderen“ trennt – und zwischen Hautfarben unterscheidet, ist Diskriminierung – es ist gegen die „Woke-Culture“ selbst. „Woke“ wäre, alle Menschen gleich zu respektieren.

Es ist wieder die Orwellsche Dystopie von „Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg“.

Warum sollte man Kindern und Erwachsenen nicht beibringen, alle sexuellen Ausrichtungen und alle Hautfarben zu respektieren? Punkt.

Was die stark beworbene Kampagne zur sexuellen Neuorientierung angeht – Schwule, Lesben und Transsexuelle – werden keine Kinder bekommen. Sehen Sie, Tavistock und Co. arbeiten für die Entvölkerungsagenda.

Können Sie sich vorstellen, wie weit das geht – es gibt Schulen in Europa, die es Kindern im Alter von 11/12 Jahren erlauben, über ihre sexuelle Orientierung zu entscheiden, d.h. medizinische Eingriffe, wenn nötig – ohne die Zustimmung ihrer Eltern. Das ist soziale Manipulation in ihrer schlimmsten Form. Potenziell wird das Leben junger Menschen zerstört, indem man ihnen vorgaukelt, sie könnten eine andere sexuelle Orientierung haben als die, mit der sie geboren wurden – Propaganda ist alles.

Die Farce des Klimawandels

Das Klima verändert sich ständig. Alles, was auf Mutter Erde lebt, ist in ständiger Bewegung. Der Begriff „Klimawandel“, dem der Begriff „Globale Erwärmung“ vorausging – der angesichts der sich rasch verändernden Temperaturen als nicht so zuverlässig galt. Dann kamen die Kultisten mit dem flexibleren „Universalbegriff“ des „Klimawandels“ auf. Er passt für alle Schattierungen des Wetters.

Die Idee selbst wurde bereits 1971 vom Club of Rome erfunden, der von einem Nicht-Europäer, David Rockefeller, gegründet wurde. Der Club hat rund 100 aktive Vollmitglieder mit einem elfköpfigen Vorstand, darunter Henry Kissinger, George Soros, Bill Gates, die niederländische Königin Beatrix und weitere Koryphäen.

Wer glaubt, dass der Club of Rome, der nach den Grundsätzen einer Nichtregierungsorganisation gegründet wurde, irgendetwas mit Rom zu tun hat, der irrt gewaltig. Der AdR hat seinen Sitz in Winterthur, Schweiz, im Paradies für einige der zwielichtigsten Organisationen der Welt.

Zu den Zielen des AdR, wie sie in seinem 1972 erschienenen berüchtigten Buch „Die Grenzen des Wachstums“ zum Ausdruck kommen, gehört das Streben nach Mitteln zur Unterdrückung, Kontrolle und Einschränkung der Menschheit.

Ihre „Grenzen des Wachstums“ sind bis heute die Blaupause für die Tyrannei, die wir seit Beginn der UN-Agenda 2030 erleben. Und es wird noch mehr kommen.

Die Verharmlosung des Klimawandels und seiner katastrophalen Folgen für die Menschheit ist Teil der fortgesetzten Hirngespinste.

Wir sprechen über den vom Menschen verursachten Klimawandel – verursacht durch CO2-Emissionen, die den Planeten langsam aber sicher zerstören. Dabei ist es egal, dass es ohne CO2 kein Leben auf der Erde gäbe. Denn Kohlenstoff wird von den Pflanzen zur Erzeugung von Sauerstoff verwendet, dem Lebensgas für alle Menschen und Lebewesen.

Auch der Klimawandel ist also eine absolute Propagandalüge. Eine ganze Generation mehr ist mit der Schuld aufgewachsen, für den Tod des Planeten verantwortlich zu sein, weil die von uns verbrauchte Energie, die Kohlenwasserstoffe, CO2 ausstoßen, das den Planeten tötet. Eine Lüge von gigantischem Ausmaß.

Der einzige vom Menschen verursachte Klimawandel, der tatsächlich die Wettermuster verändert, ist das Geo-Engineering des Wetters – mit anderen Worten, die Bewaffnung des Wetters. Der tödliche Monsun in Pakistan im Juli, August und Teilen des Septembers 2022 wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit aus politischen Gründen geoengineert.

Er sollte die Aufmerksamkeit der Menschen davon ablenken, dass sie IHREN vom Volk gewählten Präsidenten Imran Khan zurückholen wollen, der durch einen von den USA angezettelten internen Putsch, ein „Misstrauensvotum“, abgesetzt wurde, da Herr Khan nicht nach der Pfeife Washingtons tanzte, sondern die Interessen des pakistanischen Volkes verfolgte.

Ähnlich wie die extreme Hitzewelle des letzten Sommers in Europa und Nordamerika sowie die extreme Kälte, die den Nordosten der USA und Teile Europas heimgesucht hat, sind die Ergebnisse der vom Menschen verursachten Wettereinflüsse. Sie töten auf mehr als eine Weise, indem sie Ernten vernichten, Überschwemmungen lebenswichtige Infrastrukturen zerstören und so den berüchtigten Todeskreislauf – Hunger, Armut, Krankheit, Tod – in Gang setzen.

Wer das Wetter oder das Klima kontrolliert, kontrolliert auch die Menschen.

„Demokratie“

Der Begriff „Demokratie“ ist seit etwa 30 Jahren in jedermanns Wortschatz. Meistens wird er als unumstößlicher Ausdruck verwendet. Mit anderen Worten: Wer will schon der Demokratie widersprechen? – Wir leben in der Illusion, in einer Demokratie zu leben. Wenn man „Demokratie“ hört, denkt man: „Oh ja, wir leben in einer Demokratie„, was bedeutet, dass wir nicht wie Russland und China leben, die mutmaßliche Diktaturen sind.

Demokratie ist eines der am meisten missbrauchten Wörter in der modernen Geschichte, besonders im Westen. Es ist ein erfundener Begriff.

Hatten wir jemals eine Demokratie?

Nö. Niemals. Nicht einmal die alten Griechen vor etwa 2500 Jahren, die angeblich die Demokratie erfunden haben, waren wirklich demokratische Gesellschaften. Nicht alle waren gleich. Nur gebildete Menschen durften wählen. Die „Gebildeten“ waren so ziemlich die gleichen wie heute – die Elite, die Reichen, die „Einflussreichen“.

Aber kaum das gemeine Volk.

Da das „gemeine Volk“ die Feinheiten der Politik oft nicht versteht, wird ihm ständig und konsequent gesagt, was es zu denken hat, was sich darin niederschlägt, was oder wen es wählen soll.

Das ist keine Demokratie, sondern eine Massenmanipulation der Köpfe. Aber es wird uns als „Demokratie“ verkauft – etwas, das wir nie hatten.

Eine neue Gesellschaft kann auf demokratischen Prinzipien aufgebaut werden, deren Grundlage eine gut gebildete – wahrheitsgelehrte – Bevölkerung ist.

Wenn wir das Gefühl haben, dass es keinen Ausweg gibt, wenn wir in der Schwebe sind zwischen der Entscheidung, nichts zu tun und abzuwarten, und dem Risiko, Widerstand zu leisten, dann ist es nur eine Frage unserer Einstellung, der Einstellung von „Wir, das Volk“, der Tyrannei zu entkommen und neu anzufangen.

Wir müssen das Risiko eingehen, um die Menschheit und uns selbst vor der fortschreitenden dystopischen Zerstörung zu bewahren.

