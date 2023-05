Ungarn hat seine Entscheidung bekannt gegeben, künftige Waffenlieferungen der Europäischen Union (EU) an die Ukraine zu blockieren und damit die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine weiter zu verschärfen. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die zunehmend feindseligen Handlungen der Ukraine, wobei die jüngsten Enthüllungen das Feuer weiter anheizen.

Kürzlich durchgesickerte Geheimdienstdokumente, die der Washington Post zugespielt wurden, werfen ein Licht auf einen umstrittenen Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy. Den durchgesickerten Dokumenten zufolge schlug Zelenskyy vor, eine wichtige russische Pipeline zu sprengen, die durch die Ukraine verläuft und Ungarn mit Öl versorgt. Diese Pipeline spielt eine wichtige Rolle für den ungarischen Industriesektor und ist daher für die ungarische Regierung ein wichtiges Anliegen.

Aus den durchgesickerten Dokumenten geht hervor, dass Zelenskyy bei einem Treffen mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Swyrjenko, die Notwendigkeit der Zerstörung der Pipeline betonte, um die Industrie des angeblich „russlandfreundlichen“ ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu untergraben. Die ungarische Regierung hat Zelenskyys Vorschlag zutiefst empört und verurteilt, da sie darin einen direkten Angriff auf die Souveränität Ungarns und die Sicherheit seiner Energieversorgung sieht.

Zu den ungarischen Beschwerden kommt hinzu, dass die Ukraine in jüngster Vergangenheit die ungarische Bank OTP auf die schwarze Liste gesetzt hat und sie beschuldigt, die russische Invasion zu unterstützen. Dieser Schritt hat die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter belastet und Ungarn veranlasst, entschlossen zu handeln und Waffen- und Munitionslieferungen aus der EU an die Ukraine zu blockieren.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto sprach die Situation in einer Pressekonferenz an und betonte die Bedeutung der Ölpipeline für die Energieversorgung Ungarns. Er erklärte: „Wenn kein Öl mehr durch diese Pipeline nach Ungarn käme, dann wäre die ungarische Ölversorgung schlichtweg physisch nicht möglich. Ganz zu schweigen von all den anderen Ländern, die bei ihrer Ölversorgung ebenfalls vollständig von der Leitung abhängig sind.“ Ferner betrachtete Minister Szijjarto die Bedrohung der ungarischen Energieversorgung als einen Angriff auf die ungarische Souveränität, was Ungarn dazu veranlasste, Maßnahmen zum Schutz seiner nationalen Interessen zu ergreifen.

Die durchgesickerten Dokumente offenbaren auch eine aggressivere Seite von Präsident Zelenskyy, die seinem öffentlichen Image als ruhiger und stoischer Staatsmann gegenüber der russischen Aggression widerspricht. In privaten Gesprächen mit hochrangigen Beratern und Militärs schlug Zelenskyy vor, russische Dörfer zu besetzen, um Druck auf Moskau auszuüben, äußerte den Wunsch, die russische Ölpipeline zu bombardieren, die Ungarn versorgt, und dachte sogar über den Erwerb von Langstreckenraketen nach, um Ziele innerhalb der russischen Grenzen anzugreifen.

Diese Enthüllungen sind von großer Bedeutung, da sie einen starken Kontrast zwischen Zelenskyys nach außen hin vertretener Haltung, die russischen Streitkräfte in der Ukraine ins Visier zu nehmen, und seinen privaten Gesprächen, in denen er mutigere militärische Aktionen befürwortete, aufzeigen. Ob die Vereinigten Staaten diese sensiblen Informationen mit ihren Verbündeten geteilt haben, bleibt unklar. Dennoch unterstützen westliche Regierungen Zelenskyy weiterhin und versorgen die Ukraine mit modernen Waffen, obwohl sie eine weitere Eskalation befürchten.