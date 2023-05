Rockefeller lässt die Bombe platzen: Chinas wachsende Wirtschaft ist eine Farce!

In der chinesischen Wirtschaft ist etwas faul, aber erwarten Sie nicht, dass die Wall Street-Analysten Ihnen das sagen, sagt Ruchir Sharma, Präsident von Rockefeller International.

Er weist darauf hin, dass die Diskrepanz zwischen den optimistischen Einschätzungen einiger Investmentbanken zu China und der „düsteren“ Realität vor Ort noch nie so groß war: „Obwohl die Ökonomen an ihrer Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 festhalten und nun ein Wachstum von deutlich über 5 % erwarten, liegt diese Zahl sogar noch über dem offiziellen Ziel Pekings und entspricht in keiner Weise der Realität der chinesischen Unternehmen.“

Die Hoffnungen auf einen Boom bei der Sanierung Chinas beruhen auf der Annahme, dass die chinesischen Verbraucher, sobald sie aus der Isolation befreit sind, einen Kaufrausch auslösen werden, doch die Unternehmensberichte lassen dies nicht erkennen.

Verlangsamung auf breiter Front

Wenn die chinesische Wirtschaft um 5 % wachsen würde, müssten die Unternehmenseinnahmen nach den historischen Trends um mehr als 8 % zunehmen. Stattdessen wuchsen sie im ersten Quartal nur um 1,5 %. In 20 von 28 Sektoren Chinas, darunter auch bei den Konsumgütern von Autos bis zu Haushaltsgeräten, wachsen die Unternehmenseinnahmen inzwischen langsamer als das offiziell ausgewiesene BIP.

Statt einer überstürzten Wiedereröffnung liegt der MSCI China Aktienindex 15 % unter seinem Höchststand vom Januar, und Konsumgüteraktien sind seither um 25 % gefallen. Im April fielen sie jedoch um 8 Prozent.

Auch das Kreditwachstum in China verlangsamt sich: Im April sank es um 720 Milliarden Yuan (103 Milliarden Dollar), halb so schnell wie vom Markt erwartet. Der Schuldendienst der chinesischen Verbraucher hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf 30 Prozent des verfügbaren Einkommens verdoppelt – ein Wert, der dreimal so hoch ist wie in den USA. Die Arbeitslosigkeit unter der städtischen Jugend nimmt zu und lag im letzten Monat bei über 20 %.

Diese Fakten weisen auf die Ursache der Fäulnis hin. Seit 2008 stützt sich Chinas Wirtschaftsmodell auf staatliche Anreize und steigende Schulden, von denen ein Großteil in die Immobilienmärkte geflossen ist, die zum wichtigsten Wachstumsmotor geworden sind. Angesichts der hohen Verschuldung war die Regierung während der Pandemie bei den Konjunkturausgaben sehr viel zurückhaltender.

Bis Anfang dieses Jahres hatten die Chinesen während der Pandemie einen Sparüberschuss in Höhe von 3 % des BIP angehäuft. Die vergleichbare Zahl in den USA lag bei 10 %. Während Amerika durch die Wiedereröffnung einen großen Konjunkturimpuls erhielt, blieb dieser in China diesmal aus.

Obwohl Peking immer noch ein Wachstum von 5 % anstrebt, hat sich sein Potenzial halbiert. Die Regierung steht seit langem im Verdacht, ihre BIP-Zahlen zu manipulieren, um ihre Ziele zu erreichen. Doch die Ermutigung der Wall Street scheint nun ein Crescendo zu erreichen, da die Analysten, die eine Wiederaufnahme des Booms gefordert haben, mehr Wert darin sehen, den Kurs beizubehalten – auch wenn dies eine äußerst selektive Verwendung der offiziellen Daten erfordert – als in einer Kursumkehr.

Diese Analysten haben zwar nicht viel von den rosigen Prognosen zu verlieren, aber die Weltwirtschaft schon. Großspuriges Gerede hat dazu beigetragen, dass Anleger allein in den letzten vier Monaten Hunderte von Milliarden Dollar in China verloren haben.

Hinzu kommt, dass das globale Wachstum im Jahr 2023 schwächer ausfallen könnte als erwartet, da eine Verlangsamung des US-Wachstums durch einen Aufschwung in China ausgeglichen werden soll, der vielleicht nie eintritt.

„Es ist an der Zeit, diese Scharade zu entlarven, bevor sich die Auswirkungen verschlimmern“, so Ruchir Sharma abschließend.