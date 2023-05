Große neue Studie zeigt, dass mRNA-Covid-Impfungen das Risiko schwerer vaginaler Blutungen stark erhöhen

Alex Berenson

Die Forscher versuchten daraufhin, ihre Ergebnisse herunterzuspielen – willkommen im Zeitalter der impfgegnerischen Wissenschaft

Frauen ab 45 Jahren hatten ein hohes Risiko für schwere vaginale Blutungen nach einer mRNA-Covid-Spritze, fanden schwedische Forscher nach der Untersuchung von fast 3 Millionen Frauen heraus.

Das erhöhte Risiko hielt mindestens drei Monate nach der Injektion an und war nach der dritten Injektion sogar höher als nach den ersten beiden. Dieser Befund deutet auf eine so genannte „Dosis-Wirkungs-Beziehung“ hin und ist ein starker Beweis dafür, dass der Zusammenhang nicht zufällig ist.

Insgesamt erhöhte eine dritte mRNA-Dosis das Risiko schwerer, medizinisch diagnostizierter Blutungsepisoden um 25–45 Prozent. Einige Frauen mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Jüngere Frauen hatten auch ein höheres Risiko für Blutungsepisoden, obwohl die Forscher sagten, dass versteckte Faktoren, die nichts mit dem Impfstoff zu tun haben, zu diesem Ergebnis geführt haben könnten.

Vaginale Blutungen sind nicht nur schmerzhaft und unangenehm. In etwa 9 Prozent der Fälle sind starke Blutungen ein Anzeichen für Krebs des Endometriums, der Gebärmutterschleimhaut. Die Forscher untersuchten nicht, ob die zusätzlichen Blutungen mit einer erhöhten Diagnose von Gebärmutterschleimhautkrebs verbunden waren.

Aufgrund ihres Umfangs und der Tatsache, dass sie sich auf formale medizinische Diagnosen und nicht auf Selbstberichte über vaginale Blutungen stützt, bietet die Studie den bisher stärksten Beweis dafür, dass der Zusammenhang zwischen Covid-Spritzen und Blutungen real ist.

Bizarrerweise spielten die Forscher jedoch ihre eigenen Ergebnisse herunter, als sie die im British Medical Journal veröffentlichte Arbeit diskutierten.

Das Journal of the American Medical Association beschränkte die Studie auf eine Zusammenfassung in drei Absätzen in seiner Rubrik „Medical News in Brief“ – und berichtete fälschlicherweise, dass die Spritzen bei Frauen unter 45 Jahren keine Menstruationsveränderungen hervorgerufen hätten. Das hat sie aber.

Für die Studie verglichen die Forscher die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Frau bis zu einer Woche und drei Monate nach der Impfung eine neue Blutungsstörung diagnostiziert wird, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit einer Diagnose vor der Impfung.

Die Wissenschaftler stützten sich auf Schwedens nationales medizinisches Aufzeichnungssystem, sodass ihnen eine riesige Datenbank mit 2,95 Millionen Frauen in Schweden im Alter von 12 bis 74 Jahren zur Verfügung stand. Davon erhielten 2,58 Millionen mindestens eine Covid-Impfung und 1,65 Millionen drei Impfungen. Die Forscher teilten die Frauen in zwei etwa gleich große Kategorien ein – 12-44 Jahre und 45 Jahre und älter, die sie als post-menopausal bezeichneten. Die Studie erstreckte sich über den Zeitraum von Dezember 2020, als die Impfungen begannen, bis Februar 2022.

Nach der dritten mRNA-Dosis hatten Frauen nach der Menopause ein über 40 Prozent höheres Risiko für schwere Blutungen. Das Risiko hielt mindestens drei Monate lang an. Möglicherweise bestand es sogar noch länger, aber die Forscher untersuchten keine Zeiträume, die länger als drei Monate nach der Impfung lagen.

Selbst nachdem die Forscher andere Faktoren als den Impfstoff, die das Risiko verursacht haben könnten, korrigiert hatten, stellten sie fest, dass es immer noch um mehr als ein Viertel höher war. Für alle drei Dosen zusammengenommen stiegen die Episoden schwerer Blutungen bei älteren Frauen vor der Korrektur um etwa 20 Prozent und danach um 15 Prozent.

(Eine ganze Menge Blutungen: Die fünfte Spalte zeigt das „rohe“ Ratenverhältnis, das ein um 40-45 Prozent erhöhtes Risiko für schwere vaginale Blutungen anzeigt. Die sechste Spalte zeigt das Risiko, nachdem die Forscher versucht haben, versteckte Faktoren auszugleichen).

Bei jüngeren Frauen stiegen die Blutungen vor der Korrektur um etwa 40 Prozent, nach der Korrektur jedoch um 10 Prozent. Es ist möglich, dass die Forscher in einer Weise überkorrigiert haben, die das Risiko nach der Korrektur geringer erscheinen lässt, als es tatsächlich ist, aber diese Frage ist statistisch sehr komplex.

In jedem Fall fanden die Forscher ein statistisch signifikantes zusätzliches Risiko sowohl vor als auch nach der Korrektur für menstruelle und postmenopausale Blutungen.

Mit diesen Werten wird das Gesamtrisiko, dass die Spritzen Blutungen verursachen, wahrscheinlich stark unterschätzt, da in der Studie nur Blutungsepisoden erfasst wurden, die schwer genug waren, um eine neue formale Diagnose durch einen Arzt zu stellen.

Bei der Zusammenfassung der Studie versuchten die Forscher jedoch, ihre eigenen Daten herunterzuspielen, indem sie sagten, dass „die Ergebnisse keine wesentliche Unterstützung“ für einen kausalen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfungen und den Problemen liefern.

Nochmals:

Diese Studie stützte sich auf eine riesige Datenbank und wies keine Stichprobenverzerrung auf, da fast alle schwedischen Frauen einbezogen wurden.

Die Studie beruhte nicht auf Selbstauskünften, sondern auf tatsächlich medizinisch diagnostizierten Episoden schwerer vaginaler Blutungen.

Selbst nachdem die Forscher eine Reihe von „Kovariaten“ hinzugefügt hatten, um nach versteckten, nicht durch die Impfung bedingten Faktoren zu suchen, die das Risiko erhöht haben könnten, blieb das Signal bestehen, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau.

Das Risiko schien dosisabhängig zu sein, zumindest bei Frauen ab 45 Jahren.

All dies wirft die Frage auf, was genau die Forscher als „wesentliche Unterstützung“ für einen Zusammenhang eingestuft hätten.

Vertrauen Sie der Wissenschaft.

Es sei denn, sie wirft Fragen zur mRNA-Sicherheit auf.