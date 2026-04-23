Nach Zerstörung einer Jesus-Statue durch einen israelischen Soldaten liefern sich israelische und polnische Diplomaten auf X heftige Wortgefechte.

Von Remix News Staff

Das ist keineswegs das erste Mal, dass Christen von Israelis ins Visier genommen werden

Nachdem ein Bild, auf dem ein israelischer Soldat im Libanon mit einem Vorschlaghammer auf eine Jesus-Statue einschlägt, viral gegangen war, hat der israelische Außenminister bestätigt, dass das Bild echt ist, und sich dafür entschuldigt. Der Angriff auf die christliche Statue hat sich jedoch zu einem internationalen Zwischenfall ausgeweitet, in den sich auch der polnische Außenminister eingeschaltet hat, was auf X zu einem heftigen Wortgefecht geführt hat.

Nachdem Bilder des Vorfalls viral gegangen waren, reagierte Israel. Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar bezeichnete die von einem IDF-Soldaten an der Statue im Libanon verursachten Schäden als „schwerwiegend und beschämend“ und fügte hinzu, dass diese „hässliche Tat“ „unseren Werten widerspricht“ und dass der verantwortliche Soldat mit Konsequenzen rechnen müsse.

Photo currently circulating on social media which appears to show a soldier with the Israel Defense Force striking and destroying a statue of Jesus Christ on the cross using a sledgehammer during recent operations in the Christian town of Debel in Southern Lebanon. pic.twitter.com/Gz05heyIy4 — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2026

Übersetzung von „X“: Ein Foto, das derzeit in den sozialen Medien kursiert und offenbar einen Soldaten der israelischen Streitkräfte zeigt, der während der jüngsten Operationen in der christlichen Stadt Debel im Südlibanon mit einem Vorschlaghammer auf eine Statue von Jesus Christus am Kreuz einschlägt und diese zerstört.

Nachdem ein Bild, auf dem ein israelischer Soldat im Libanon mit einem Vorschlaghammer auf eine Jesus-Statue einschlägt, viral gegangen war, hat der israelische Außenminister bestätigt, dass das Bild echt ist, und sich dafür entschuldigt. Der Angriff auf die christliche Statue hat sich jedoch zu einem internationalen Zwischenfall ausgeweitet, in den sich auch der polnische Außenminister eingeschaltet hat, was auf X zu einem heftigen Wortgefecht geführt hat.

Nachdem Bilder des Vorfalls viral gegangen waren, reagierte Israel. Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar bezeichnete die von einem IDF-Soldaten an der Statue im Libanon verursachten Schäden als „schwerwiegend und schändlich“ und fügte hinzu, dass diese „hässliche Tat“ „unseren Werten widerspricht“ und dass der verantwortliche Soldat mit Konsequenzen rechnen müsse.

„Israel ist ein Land, das die verschiedenen Religionen und ihre heiligen Symbole respektiert und Toleranz und Respekt zwischen den Glaubensrichtungen hochhält. Wir entschuldigen uns für diesen Vorfall und bei allen Christen, deren Gefühle verletzt wurden“, schrieb er.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski zeigte sich nicht zufrieden. „Es ist gut, dass Minister Sa’ar sich schnell entschuldigt hat; es gab einen Grund zur Entschuldigung. Dieser Soldat sollte bestraft werden, aber es sollten auch Lehren daraus gezogen werden, was die Art und Weise ihrer Ausbildung angeht. Soldaten der IDF geben selbst Kriegsverbrechen zu. Sie haben nicht nur palästinensische Zivilisten getötet, sondern sogar ihre eigenen Geiseln“, schrieb er auf X.

Dobrze, że minister Sa'ar szybko przeprosił, było za co.

Należy ukarać tego żołnierza ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobu w jaki są formowani.

Żołnierze IDF sami przyznają się do zbrodni wojennych. Zabijali nie tylko cywilnych Palestyńczyków ale nawet własnych zakładników. https://t.co/rhioH8XPMT — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 20, 2026

Übersetzung von „X“: Es ist gut, dass Minister Sa’ar sich schnell entschuldigt hat – dafür gab es auch Grund. Dieser Soldat muss bestraft werden, aber es müssen auch Lehren aus der Art und Weise gezogen werden, wie sie ausgebildet werden. Soldaten der IDF geben selbst Kriegsverbrechen zu. Sie haben nicht nur palästinensische Zivilisten getötet, sondern sogar ihre eigenen Geiseln.

Sikorski bezieht sich auf die drei israelischen Geiseln, die in Gaza festgehalten wurden und 2023 versehentlich von Soldaten der IDF getötet wurden, obwohl der Mann weiße Fahnen gehisst und eine Hilferuf-Botschaft hinterlassen hatte. Das israelische Militär räumte später ein, dass die Tötungen darauf zurückzuführen waren, dass die Soldaten gegen die „Einsatzregeln“ verstoßen hatten, indem sie auf Unbewaffnete und sich ergebende Personen geschossen hatten.

Sikorskis Äußerungen führten zu einer Reaktion, in der es hieß: „Ich weise Ihre unbegründeten und diffamierenden Aussagen gegen die IDF entschieden zurück.“

In seinem Beitrag erklärte er, Israel habe eine professionelle und ethisch handelnde Armee, und keine Armee tue mehr, um zivile Opfer zu minimieren. Er fügte hinzu: „Ich schlage vor, dass Sie, anstatt anderen Moralpredigten zu halten, persönlich die schändliche antisemitische Darbietung verurteilen, die wir letzte Woche im polnischen Parlament gesehen haben“, und bezog sich dabei auf einen polnischen Politiker, der eine israelische Flagge mit einem Hakenkreuz in der Mitte entrollte.

I strongly reject your unfounded, and defamatory statements against the IDF.



What you wrote reflects ignorance and a deep lack of understanding.

In every war, there are operational accidents, including cases where a military force is harmed by its own fire. Unfortunately, in… https://t.co/nVK6hxkW5f — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026

Übersetzung von „X“: Ich weise Ihre unbegründeten und diffamierenden Äußerungen gegen die IDF entschieden zurück. Was Sie geschrieben haben, zeugt von Unwissenheit und einem tiefen Mangel an Verständnis. In jedem Krieg kommt es zu operativen Unfällen, darunter auch zu Fällen, in denen eine Streitkraft durch eigenes Feuer zu Schaden kommt. Leider werden in jedem Krieg unbeteiligte Zivilisten verletzt, insbesondere wenn Terroristen die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde missbrauchen. Es gibt jedoch keine westliche Streitmacht, die den Terrorismus präziser oder auf der Grundlage besserer Geheimdienstinformationen bekämpft als die IDF, die sich ständig bemüht, zivile Opfer zu minimieren. Das Verhältnis zwischen terroristischen Opfern und zivilen Opfern ist besser als das jeder anderen westlichen Streitmacht. Tatsächlich besser als das jeder anderen Streitmacht weltweit. Die IDF ist eine professionelle und ethische Armee. Seit 78 Jahren in Folge sieht sie sich unerbittlichen Versuchen gegenüber, den Staat Israel durch totalitäre Staaten und einige der extremsten und gefährlichsten Terrororganisationen der Welt zu vernichten. Es gibt keine ernstzunehmende westliche demokratische Armee, die nicht versucht, von der IDF und ihren Erfahrungen zu lernen. Tatsächlich profitieren auch Zivilisten in europäischen Ländern direkt von den Ergebnissen der IDF-Operationen. Ich schlage vor, dass Sie, anstatt anderen Moralpredigten zu halten, persönlich die schändliche antisemitische Darbietung verurteilen, die wir letzte Woche im polnischen Parlament gesehen haben. Man sollte vorsichtig sein mit unverantwortlichen Äußerungen, die letztendlich zu gefährlichen Konsequenzen führen können.

Sikorski antwortete daraufhin: „Ich habe den antisemitischen Vorfall durch ein rechtsextremes Mitglied unseres Parlaments noch am selben Tag verurteilt. Er wurde vom Parlamentspräsidenten disziplinarisch belangt. Was den Rest angeht: Wenn Sie das nicht dazu bewegt, Änderungen an der Ausbildung Ihrer Soldaten vorzunehmen, kann ich Ihnen nicht helfen.“

Sikorski postete einen Link zur israelischen Zeitung Haaretz mit Augenzeugenberichten eines israelischen Soldaten, der brutale Kriegsverbrechen beschrieb, die in Gaza begangen wurden.

Neben Sikorski schrieb auch Ayman Odeh, ein palästinensisches Mitglied des israelischen Parlaments: „Wir warten darauf, dass der Polizeisprecher behauptet, ‚der Soldat habe sich von Jesus bedroht gefühlt‘.“

„Diejenigen, die Moscheen und Kirchen in Gaza bombardieren, und diejenigen, die ungestraft auf christliche Geistliche in den Gassen Jerusalems spucken, scheuen sich nicht, eine Statue von Jesus Christus zu zerstören und dies öffentlich zu machen“, schrieb Ahmad Tibi, ein weiteres palästinensisches Mitglied der Knesset, auf Facebook. In einem weiteren Beitrag wies er darauf hin, dass der Soldat auf dem Foto dieses auf seinem eigenen Instagram-Account gepostet hatte.

„Die US-Regierung hat aufgrund dieser abscheulichen Tat zum Handeln aufgerufen. Wir betonen erneut, dass dies kein Einzelfall ist; es handelt sich um ein wiederkehrendes Muster von Angriffen auf religiöse Symbole aller Glaubensrichtungen. Aber was ist mit der Tötung unschuldiger Menschen?“, fragte Tibi.

Al Jazeera berichtete über einige beunruhigende Fakten bezüglich der Schändung von Christen und christlichen Symbolen durch Juden in Israel. „Das Religious Freedom Data Center (RFDC) dokumentierte zwischen Januar 2024 und September 2025 mindestens 201 Gewalttaten gegen Christen, die vorwiegend von orthodoxen Juden begangen wurden und sich gegen internationale Geistliche oder Personen richteten, die christliche Symbole trugen.“

„Die Mehrheit dieser Vorfälle, zu denen verschiedene Formen der Belästigung wie Anspucken, Beschimpfungen, Vandalismus und Körperangriffe gehörten, ereignete sich in der Altstadt von Jerusalem, die im besetzten Ostjerusalem liegt“, fügte das Portal hinzu.

Obwohl der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, „rasche, strenge und öffentliche Konsequenzen“ forderte, wurden in den Kommentaren unter seinem Beitrag auf X weitere Vorfälle ähnlicher antichristlicher und gegen Zivilisten gerichteter Gewalt durch Israel angeführt, wobei in einem darauf hingewiesen wurde, dass einige IDF-Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben, aufgrund ihrer doppelten Staatsbürgerschaft leicht nach Amerika fliehen können, um sich dort zu verstecken.