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Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Iran schließt erneut die Straße von Hormus – was jetzt droht

Geheime Banker-Krisensitzung – das Finanzsystem bricht zusammen!

Richard Wolff & Michael Hudson: Wie Trumps Blockade zur totalen Blamage wurde

Greift Putin diese DREI DEUTSCHEN ORTE an? Kreml veröffentlicht Liste…

Die schockierende Realität der Behandlung von Christen im Heiligen Land durch US-finanziertes Israel

Link zum Video

Wang Wen: Chinas Sicht und Rolle im Iran-Krieg

Angriff auf unser Immunsystem: Genbasierte Impfungen unter der Lupe | Naturmedizin | QS24

Kriminalstatistik: So vertuschen sie Ausländergewalt!

Von wegen Geheimplan: Warum Correctiv jetzt offiziell als Lügner dasteht.

AUFSTÄNDE gegen MERZ eskalieren! – MERZ plant BUNDESWEHR-EINSATZ gegen BRD-BÜRGER! – MERZ-STURZ?

IWF-SCHOCK: Zahlen die Merz nicht zeigt! | Krall & Bubeck

UNFASSBARE Entgleisung im heute-journal: „Besser nicht mit MÄNNERN!“ #PolitSatire #Comedy

Tom Lausen im Realtalk mit Jens Lehrich:“Am Ende kannst du aus allem eine Katastrophe machen“ (Pt.1)

Die größte Denkstörung unserer Zeit und warum sie keiner erkennt (Raphael Bonelli)

BILD-Propagandist Röpcke wechselt in die Waffenindustrie. Jetzt muss er aber auf sich aufpassen

Sie erzählten uns bereits, was auf uns zukommt … Es wurde 1997 geschrieben (Video Advice – Deutsch)

„Technofeudalismus“ Plattform-Staat: Wenn jeder Bürger zu potenziellem Verdachtsfall wird – Teil 3