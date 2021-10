Nach zweiter Covid-Kreuzimpfung verliert Student sein Bein und stirbt kurz darauf

Eine Studentin, die nach ihrer zweiten Covid-19-Impfung Blutgerinnsel entwickelte und deren linkes Bein amputiert werden musste, ist inzwischen nach einer Gehirnoperation an einem hämorrhagischen Schlaganfall gestorben.

Ketsiree Kongkaew, 20, eine Studentin des Phangnga Community College, starb am Montagmorgen im Songklanagarind-Krankenhaus, berichteten thailändische Medien am Dienstag.

Sie war zunächst mit dem Sinovac-Impfstoff geimpft worden und hatte dann als zweite Dosis AstraZeneca erhalten.

Ihre Großmutter Harlia Kongkaew, 85, aus dem Dorf Ban Thadan im Bezirk Muang in Phangnga, brachte den Leichnam der jungen Frau am Montagnachmittag vom Songkhlanagarind-Krankenhaus zu den islamischen Beerdigungsriten im Bezirk Ao Luk in Krabi prvonce.

Sie wurden mit einem Fahrzeug der Rettungsstiftung transportiert.

Die alte Frau hatte einen kleinen Lebensmittelladen in Ban Thadan und ihre Enkelin lebte dort mit ihr.

Adul Chuthong, der Chef des Bezirks Muang Phangnga, leitete lokale Beamte und Lehrer an, die der alten Frau und anderen Verwandten moralische Unterstützung anboten. Der Leichnam von Ketsiree sollte auf dem Friedhof von Ban Bagan im Bezirk Au Luk beigesetzt werden.

Nach der Zeremonie sollte die Großmutter in ihr Haus auf Koh Panyee in der Provinz Phangnga zurückkehren.

Anupong Thammarong, 25, ein Klassenkamerad von Ketsiree aus demselben Dorf, sagte, ein Arzt des Songklanagarind-Krankenhauses habe die Großmutter am späten Freitagabend angerufen und um Erlaubnis für eine Operation gebeten. Der Arzt sagte, Ketsiree habe Blutungen im Gehirn.

Die Großmutter und die Verwandten gaben ihre Zustimmung. Nach der Operation blieb die junge Frau bewusstlos. Sie war auf ein Beatmungsgerät angewiesen und wurde am Montagmorgen nach einem hämorrhagischen Schlaganfall für tot erklärt.

Die Ärzte erklärten, die Hirnblutung sei eine Nebenwirkung der Thrombolytika, die zur Behandlung von Blutgerinnseln eingesetzt werden, so Anupong.

Es wurde berichtet, dass Ketsiree zuvor einen akuten arteriellen Verschluss, d. h. eine Verstopfung einer Arterie in den Gliedmaßen, erlitten hatte, nachdem sie den Impfstoff von AstraZeneca als zweite Impfung erhalten hatte.

Nach Angaben von Jamras Khanadpol, dem Direktor des Phangnga Community College, begann sie sich nach ihrer zweiten Impfung am 13. August unwohl zu fühlen.

Etwa drei Tage später klagte sie über Fieber und Schmerzen in der Brust, so ihr Mitschüler Anupong. Sie suchte einen Arzt im Phangnga-Krankenhaus auf, der bei ihr eine Blasenentzündung diagnostizierte.

Später wurde Ketsiree erneut ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie starke Schmerzen in ihrem linken Bein hatte. Sie wurde ins Surat Thani Hospital überwiesen, wo bei einer Röntgenuntersuchung Blutgerinnsel festgestellt wurden, die dringend operiert werden mussten.

Da sich ihr Zustand weiter verschlechterte, wurde sie zunächst in das besser ausgestattete Krabi-Krankenhaus und dann in das Songklanagarind-Krankenhaus in Hat Yai überwiesen, wo die Ärzte beschlossen, ihr Bein zu amputieren, so Anupong.

Das Nationale Amt für Gesundheitssicherheit hat Ketsirees Familie eine finanzielle Unterstützung von 400.000 Baht (ca. 10.000 Euro) gewährt.