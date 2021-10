Smart Citys: Die Perfektionierung der Gefängnis-Gitter-Gesellschaft

„Denn jetzt sehen wir durch einen dunklen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich nur zum Teil, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt werde.“ – 1 Korinther 13:12, Die Briefe des Paulus, die Heilige Bibel

Die „Smart City“ wird im Zeitalter der künstlich herbeigeführten Versorgungskatastrophen, des fabrizierten „Cyber-Terrorismus“ und der Abschottung des Bankwesens und der kritischen Infrastrukturen wieder als die bessere Option eingeführt.

Was haben die Technokraten aus den zwanzigjährigen Studien über das Leben von Gefangenen und Gefängniswärtern gelernt, die an Orten wie Abu Ghraib und Gitmo auf dem Gelände leben?

Was haben ihre Studien über Schmerz, Gefangenschaft und Bestrafung ergeben?

Wie wurden der Einsatz von Psychopharmaka und Studien über den neobuddhistischen Nihilismus in den Traum der Elite von einer Gefängnisgesellschaft integriert, wie er in Klaus Schwabs „Covid19: The Great Reset“ und „The Fourth Industrial Revolution“ beschrieben wird?

Was wäre, wenn das Leben in einer Gefängnisstadt in den meisten Aspekten „besser“ wäre als das Leben außerhalb der Stadt? Würde man sich als Gefangener oder als Privilegierter fühlen? Würden sie es wagen, sich außerhalb der Stadt zu bewegen, selbst wenn sie es könnten? Was wäre, wenn gelegentlich „Ausflüge“ in die Einöde erlaubt wären?

Würden sie sich freiwillig internieren lassen? Würden sie es sogar als Gefangenschaft empfinden?

Inwiefern unterscheidet sich dieses Szenario von dem System der städtischen Moderne, das sich bereits seit den 1950er Jahren entwickelt?

Wir werden die Psychologie der Gefängnisgittergesellschaft und einige ihrer Grundlagen erörtern, da diese die neue Normalität in den Smart Cities von heute und morgen kennzeichnen werden. Damit knüpfen wir an unsere Arbeit in Smart Cities & the End of the Era of Man an.

Die Sensibilitäten der Mittelschicht in Bezug auf Kontrolle, Sicherheit, Überwachung, Wirtschaft, Knappheit, Finanzen, Produktion und Profit sind allesamt irrelevant, wenn es darum geht, die Pläne der Elite zu verstehen.

Aber es gibt einen Weg, um zu verstehen, worum es bei einem großen Teil davon wirklich geht. Seit dem 11. September sind die Bürger „freiwilligen“ ungerechtfertigten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen ausgesetzt, nur weil sie das Privileg haben, mit dem Flugzeug zu reisen. Die Studien zeigen, dass Terroristen durch die TSA-Kontrollen nicht behindert werden. Aber unschuldige Zivilisten werden belästigt, befummelt, gedemütigt, ihre intimen Gegenstände werden angefasst, ihr Besitz wird vor ihren Augen zerstört, und die lästigen Verfahren vor dem Boarding haben sie vom Reisen abgehalten. In Anbetracht der „grünen“ Agenda des „Build-Back-Better“, die unter anderem vorsieht, dass Flugreisen den sehr Wohlhabenden vorbehalten sind, können wir rückblickend sagen, dass dies das Ziel war.

Wie werden Folterer geschaffen? Dr. Mika Haritou-Fatourou fand, wie unten zusammengefasst, in der Studie der ESA, der griechischen Militärpolizei, unter der alten Diktatur:

<<„Junge […] gesunde Griechen wurden aus den Reihen der Armee rekrutiert. Sie […] hatten keine Vorstrafen. Sie konnten nicht an psychischen Krankheiten leiden […], denn sonst wären sie von der griechischen Armee ausgeschlossen worden. […] sie wurden in „Foltertrainingszentren“ geschickt, wo sie systematisch angeschrien, getreten, geschlagen, beleidigt, terrorisiert und lächerlich gemacht wurden.

Schließlich wurden sie durch ein komplexes Blutschwur-Ritual in die Elitetruppe aufgenommen.[…]

Nach der Ausbildung wurden sie als sadistische Monster beschrieben, die jahrelang täglich Verdächtige folterten, amputierten und sogar töteten, um an Informationen zu gelangen.>>

Zu welchen Handlungen können Menschen geführt, gezwungen, ermutigt und gezwungen werden, wenn ihr Geist gebrochen ist?

Wir wollen den Leser von Angesicht zu Angesicht mit diesem Bösen konfrontieren, um das Makabre zu verstehen, um zu zeigen, dass trotz der Umrahmung durch Rationalität, Fortschritt, Technologie und Vernunft die wahre Triebkraft ebenso zeitlos wie unheimlich ist.

Wir haben in Abu Ghraib und Gitmo beobachtet, dass die Folterverfahren und das Leben der Gefangenen nur ein Teil der Studie zur Schaffung von Terroristen waren, denn der andere Teil der Studie war das Leben der Folterer und Gefängniswärter, die ebenfalls als „freiwillige“ Gefangene in derselben Einrichtung lebten. Getrennt nur durch den Grad der Bewegung, den Grad des Privilegs, den Grad des Schmerzes (der Schmerz, sinnlosen Schmerz zu liefern, der Schmerz, sinnlosen Schmerz zu empfangen).

So wie die nie abgeschickten Briefe der Internierten auf der Suche nach einer Wahrheit, einem Faktum, einer Schuld oder einem Hinweis untersucht wurden, so wurden auch die Bewegungen, Worte und Gedanken in den Gesprächen und E-Mails der Internierten auf der Suche nach demselben untersucht.

US-Foltergefängnis in Guantanamo Bay – Wächter und Gefangene führen nahezu identische Muster aus. PiP – eine überwachte Kantine für Wächter und Gefangene, die sich nach Tageszeit abwechseln

Natürlich war weder das Suchen (noch das Finden) jemals wirklich das Ziel, sondern nur der Vorwand, der das System der Stratifikation, der Unterordnung, der Demütigung, das System der verschiedenen Arten von Zwang, die Techniken der Überwachung und Kontrolle rechtfertigt, die einfach nur Selbstzweck sind.

Einrichtungen wie Gitmo haben durchaus verwertbare Informationen geliefert, wie die CIA in ihren eigenen Berichten über Verhörmethoden dargelegt hat. Vielmehr geht es darum, dass diese Einrichtungen existieren und öffentlich bekannt sind, was der erste Punkt ist. In Wirklichkeit geht es darum, dass dieses Krebsgeschwür nun offen und identifizierbar existiert, ein Zeichen im Bewusstsein, das akzeptiert wird und dann wachsen und metastasieren kann, und das alles unter der rationalistischen Begründung der Verbindung einer unsichtbaren und heimtückischen Bedrohung mit der entsprechenden Technologie (Notwendigkeit und Fähigkeit).

Die Beziehung zwischen diesen „Zentren für die Erforschung des Schmerzes“ hat viel mit den Fragen zu tun, die Nietzsche und später Foucault aufgeworfen haben, dessen Denken die Technologien, in denen sich Psychoanalyse und Strafmaßnahmen überschneiden, nicht nur kritisch untersucht, sondern auch als Nebenprodukt informiert hat.

Diese Technologien werden sogar offen zelebriert, ritualisiert und in einer Weise weitergesponnen, in der Aspekte des Prozesses der außerordentlichen Überstellung in Analogien und Metaphern zur Kunst gesprochen werden können – und zwar ganz unverhohlen.

Szene aus „Marina Abramović: The Rothschild Foundation Lecture“, in Anwesenheit von Jacob Rothschild – PiP – eine echte Zelle in Gitmo

Durch eine öffentliche Figur des Sadismuskults der Elite, Marina Abramovic, wird bei ihrer Rothschild Foundation Lecture ein Aspekt der Technologie, die aus der Studie von Schmerz und außerordentlicher Überstellung in der Foltereinrichtung in Guantanamo Bay gelernt wurde, mit Jacob Rothschild durch das Medium der Kunst und ohne offenkundigen Bezug auf die Einrichtung oder die Folter unter diesem Namen diskutiert. Und doch:

„Es war interessant, wie ich den Raum reinigen konnte […] und wie die Menschen dort für sehr lange Zeiträume bleiben konnten. 12 Tage, kein Essen, große Mengen Wasser, kein Sprechen […], kein Schreiben, kein Lesen, 7 Stunden Schlaf; Stehen – unbegrenzt; Sitzen – unbegrenzt; Liegen – unbegrenzt; Duschen – dreimal am Tag“.

Während Rothschild und Abramovic zweifellos mit dem Schreckgespenst der plausiblen Bestreitbarkeit verhüllt bleiben können, wird es aufgrund von „Kunstvorträgen“ wie diesem nie einen durchgesickerten Bericht geben, dass Rothschild über die neuen Experimente zu Schmerz und Bewusstsein informiert wurde, die in diesen Folterzentren durchgeführt werden. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Studien ist auch, dass die Gefängniswärter Teil des Experiments waren, ähnlich wie bei den Studien von Asch oder der Gehorsamsstudie von Milgram.

Die Arbeiten von Heidegger und Marcuses Wunderkind Hannah Arendt sowie die Interviews mit dem Nazi-Kriegsverbrecher Adolph Eichmann aus dem Jahr 1961 lieferten ebenfalls eine Grundlage für das Verständnis der Interaktion der Massen mit dem institutionellen Bösen als eine Form des bedingungslosen Gehorsams und der Normalität (Banalität) des Ganzen.

Abramovics Experimente bauen auch auf den Themen auf, die in MK-Ultra entwickelt wurden, wo Folter und Gehirnwäsche nicht nur freiwillig sind, sondern auch lautstark gefordert werden – es ist ein Privileg und etwas, das den Eliten vorbehalten ist. Das erinnert an die Geschichte des Kartoffelessens in Frankreich.

Dieser Teil ist, wie wir sehen werden, von entscheidender Bedeutung für die Gefängnis-Gittergesellschaft der Smart City. Natürlich haben alle Gefängnisse Wächter, und wir lernen, dass die besten Wächter unbezahlte sind. Wie können wir die Gefangenen zu Wächtern machen?

Die All-Volunteer Police Force: Opfer der Modernität

Aus dem Abfall der Menschheit der 3. industriellen Revolution wurde eine neue Polizei, oder besser gesagt, eine neue Gefängniswache, geschaffen. Industriellen Revolution geschaffen. Im Zuge der Abschaffung der Polizei wurde sie aus denjenigen gebildet, die durch Gifte vergiftet wurden, durch eine Kultur der Wut, die auf Rache aus ist, durch Opfer des Krieges gegen das Bewusstsein, durch performative Hypersexualität auf Kosten von Sexualität und Liebe, durch eine molochische Religion mit bacchantischen Theatern und Diven, durch Hormonblocker und Pseudo-Östrogene in Nahrung und Wasser. Die geschlechtlich nicht-binäre Zombie-Armee der Abschaffungskultur marschiert weiter, ermächtigt von Zuckerberg und Dorsey, wie ein alkoholkranker Streifenpolizist, dem der Staat die Befugnis erteilt, sein eigenes Trauma und seine Neurose an den staatlich anerkannten Opfern auszuspielen.

Dann kam eine neue Art von Vollstreckern in die Gendarmerie, die von der Angst vor einer politisch definierten „Pandemie“ kontrolliert wurden, wo die Pest durch „Fälle“ und nicht durch Todesfälle definiert wurde, wo Fälle durch einen kaputten Test und nicht durch Symptome definiert wurden, wo Symptome alles Mögliche sein konnten, aber auch nichts bedeuteten, wo die Fiktion einer asymptomatischen Krankheit wieder eingeführt wurde – was das Schreckgespenst der Massenhysterie in den Vordergrund rückte – ein aus der Luft gegriffenes HIV, für das es keine Heilung gibt, sondern nur die totale Unterwerfung und Hingabe an weltliche, weltliche Kräfte.

Die Gender-Dysphoriker der Cancellation-Kultur und die freiwilligen Vollstrecker von Einsperrung, Impfung und Maske (die Vertreter der neuen apokalyptischen Religion, die Branch Covidians) machen ihre Polizeiaufgaben umsonst, was den Staatshaushalt entlastet und eine psychologische Masse im Sinne von Le Bon schafft, die sich aus den Unzufriedenen der Zivilisation im Sinne von Freud zusammensetzt, eine Masse von Hexenjägern, die nicht von der Kirche bezahlt werden, sondern weiterhin pflichtbewusst ihren Zehnten zahlen.

Die Schrecken der Geschichte sind nicht einfach die Folge von schlechten Menschen mit ihren schlechten Ideen (was die falsche Hoffnung weckt, dass gute Menschen mit guten Ideen uns retten können), sondern von zunehmend totalisierten und totalisierenden mechanischen Kräften, die sich der Kontrolle des einzelnen Menschen entziehen, die so komplex sind, daß sie vom Bewußtsein der Dämonen der Unterwelt besessen sind, wo sich die erträumten Utopien der Humanisten-Idealisten in Dystopien verwandeln, von der Banalität der bürokratischen „Entscheidungsfindung“ (die zum Teil durch hochtrabende Phrasen und Slogans gerechtfertigt wird, die immer die Mittelschichten der Zeit ansprechen). All dies fügt sich zu einem Kausalitätsnetz zusammen, in dem Naivität und Hybris als Agenten des Bösen wirken.

Doch wie weit zurück reicht die Konstruktion einer Gesellschaft mit Gefängnisgitter? Welcher Gedanke stand dahinter, und wie wurde er zu seiner Zeit als „gut“ rationalisiert?

Bentham: Vater der Gefängnis-Gitter-Gesellschaft – ‚Smart City‘

Jeremy Bentham glaubte irrtümlich an die Rationalität der Menschen und die Rationalität der Systeme, dass das Gute selbst auf utilitaristische Weise rationalisiert werden könne, als eine anmaßende Projektion in die Rationalität seiner selbst, die vielleicht ähnlich wie Klaus Schwab glaubte, die Trägheit historischer, gerichtlicher und rechtlicher Prozesse so zähmen zu können, dass ein korrigierendes Disziplinarsystem entsteht, das der herrschenden Klasse gefällt und auch die Massen befriedet.

Es ist Bentham, der zunächst kindlich das System des Panoptikums entwickelt, in dem die Gefängniswärter einmal von Angesicht zu Angesicht enthüllt und dann hinter einem Spiegel im Dunkeln versteckt werden können. Und da die Gefangenen nicht wissen, ob die Wächter hinter dem Spiegelglas beobachten oder lauschen, werden sie selbst zu ihren eigenen Gefängniswärtern. Anstatt untätige Gefangene zu sein, führte Bentham im Panoptikum ein System der Gefängnisarbeit ein, und so schlug er natürlich vor, dass dasselbe effiziente und utilitaristische System auch in Schulen und Fabriken eingesetzt werden sollte.

Benthams Panopticon – Gefängnis oder Arbeitsfabrik – wie 1791 dargestellt

Dies alles waren die Begleiterscheinungen der 1. Industriellen Revolution, in einem Zeitalter des Übergangs, in dem das Projekt der Aufklärung selbst versuchte, das Gute zu rationalisieren, aber letztlich scheiterte. Der Utilitarismus ist das Beispiel für diese Torheit, die zur Idee von Sklavenarbeitslagern führte, sei es zum Zweck des Gefängnisses oder der industriellen Arbeit, denn in dem techno-rationalistischen Unternehmen der frühen Moderne, in dem man einfach nur Vergnügen sucht und Schmerz vermeidet, kann kein wirklicher Unterschied zwischen ethisch und effizient gemacht werden.

Bentham ging von dem aus, was wir später die Dickens’schen Bedingungen des Fabriklebens nennen würden, die Adam Smith in seiner Studie über die Stiftfabrik in seinem „Wohlstand der Nationen“ beklagte. Und so konnte das Gefängnis als Institution die Internierten „reformieren“, indem es stabilere, hygienischere und sicherere Bedingungen bot als die Fabrikbedingungen des späten 18Jahrhunderts.

Diese edle Idee, dass Menschen gut oder zumindest als Tabula rasa geboren werden und dass Institutionen sie zu effizienten und produktiven Bürgern formen (oder reformieren) können, wird von der Institution selbst deformiert, da sich die Definition eines „produktiven Bürgers“ kaum von der eines Gefängnisinsassen unterscheiden lässt.

Verglichen mit dem Nachkriegsboom des 20. Jahrhunderts, dem Aufstieg des Industriearbeiters in die Mittelklasse, lag das Gefängnisleben mit „sinnvoller Arbeit“ um Größenordnungen unter diesem Dickens’schen Lebensstandard, den „saubere, strukturierte, sichere Institutionen“ – aus tausendunddreißig Metern Entfernung – als bessere Option erscheinen lassen könnten.

Doch das Stadtgefängnis, die „Smart City“, wird im Zeitalter künstlich erzeugter Versorgungskatastrophen, des fabrizierten „Cyber-Terrorismus“, der Sperrung des Zugangs zum Bankwesen und zu kritischer Infrastruktur, kurzum, aller Merkmale des „Great Reset“ sowohl von Pandemien als auch von „umweltfreundlichen“ Gesetzen, als die bessere Option wieder eingeführt werden.

Denn die Welt außerhalb des Gefängnisnetz-Stadtstaates wird nicht aus sanften grünen Hügeln und unberührten Wäldern mit fließendem Wasser bestehen, die man sehen kann.

Vielmehr wird ein umgekehrtes Potemkinsches Dorf entlang der Strecken errichtet, die selbstfahrende Autos den neugierigen Häftlingen abfahren. Soweit das Auge reicht, und das ist nicht sehr weit, wird es nur eine inszenierte „trostlose Einöde“ geben, die durch den „Klimawandel“ hervorgerufen wird, während die wirkliche blühende Natur in planetengroßen Gärten von Eden existieren mag, die die Spielplätze der 0,1 % sind.

In unserer nächsten Folge zu diesem Thema werden wir unsere Nachforschungen weiter ausbauen und unsere verblüffenden Schlussfolgerungen veröffentlichen, die zeigen, wie Elemente davon bereits offen in den erklärten Plänen der Eliten für die „friedliche“ nihilistische Stadtlandschaft am Horizont existieren.