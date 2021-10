WARNUNG: Pentagon zielt mit Geheimwaffe auf Menschen!

Die ganze Sache begann als psychologische Einsatztaktik des US-Militärs. Sie sollten sie gegen Terroristen aus dem Ausland einsetzen.

Die Demokraten benutzten sie als Methode, um Donald Trump zu zerstören. Sie haben wirklich alles versucht, um Trump aus dem Weißen Haus zu entfernen.

Dr. J. Michael Waller ist der Verteidigungsexperte. Er ist die erste Person, die auf die kranke Praxis aufmerksam wurde.

Sehen Sie sich dieses Video an.

Übersetzte Zusammenfassung:

Scott Wheeler: Was ist Desinformation besiegen?

Dr. Jay Michael Waller: Defeat Disinfo (Desinformation besiegen) war eine Organisation, die im Frühjahr/Sommer 2020 von Militärs, ehemaligen Militärs, die Joe Biden unterstützten, gegründet wurde, um eine Desinformationserzählung über russische Absprachen und all diese anderen Dinge, die nicht bewiesen wurden, zu unterstützen. Aber sie nutzten ihr militärisches Prestige, um ihre eigene Desinformation so aussehen zu lassen, als wäre sie eine Anti-Desinformation.

Scott Wheeler: Sie benutzen ihre eigene Desinformation unter dem Deckmantel, dass es sich um Anti-Desinformation handelt?

Dr. Jay Michael Waller: Richtig. Um die Öffentlichkeit zu verwirren. Um die Menschen wütend zu machen. Um den Menschen Angst zu machen. Um eine Basis zu aktivieren, die für Biden nicht vorhanden war, weil er so fade und unnahbar war, dass es kaum Begeisterung gab. Es war also wie eine psychologische Kriegsführung, die von ehemaligen Offizieren, die an der Aufstandsbekämpfung beteiligt waren, auf die amerikanische Öffentlichkeit abzielte, um sie wie einen Aufstand zu behandeln und zu zerquetschen, wie man einen Aufstand zerquetschen würde.

Sprecher: Dr. Waller muss es wissen, denn er hat diese Techniken mitentwickelt, die gegen Amerikas Feinde im Ausland eingesetzt werden.

Dr. Jay Michael Waller: Als Zivilist war ich an der Ausarbeitung von Teilen des Handbuchs zur Aufstandsbekämpfung beteiligt, das von den Militärs unter Nagl herausgegeben wurde. Die meisten meiner Teile wurden entfernt. Sie betrafen die psychologische Kriegsführung und den Einsatz von psychologischer Kriegsführung in einer robusteren Form gegen den Feind. Nun, Nagl hat das nicht im Militärhandbuch verwendet, aber er hat es im Jahr 2020 gegen die amerikanische Öffentlichkeit eingesetzt.

Sprecher: John Nagl ist ein pensionierter Oberstleutnant der Armee und ein führender Experte für militärische Aufstandsbekämpfungstaktiken.

Scott Wheeler: Und das sind Leute, die wissen, wie man das einsetzt?

Dr. Jay Michael Waller: Sicher, ja. Der ehemalige General Stanley McChrystal war im Vorstand der Firma, die dies herstellte. John Nagl, ehemaliger Oberstleutnant, und ein anderer ehemaliger Oberstleutnant seines Namens, Yingling, waren, so scheint es, die Architekten des Ganzen. Das waren die Leute, die das Handbuch zur Aufstandsbekämpfung gegen Al-Qaida entworfen haben, und die Taliban waren diejenigen, die im Jahr 2020 herauskamen, um diese Art von Technologien und Techniken gegen Menschen, die Präsident Trump unterstützten, als Waffe einzusetzen.

Sprecher: Laut Waller entwickelten die pensionierten Militäroffiziere einen ausgeklügelten Computeralgorithmus, der Pro-Trump-Botschaften in sozialen Medien verfolgte und Influencer dafür bezahlte, diese Botschaften mit Anti-Trump-Propaganda zu kontern. Aber das ist nicht alles, was sie taten.

Scott Wheeler: Oberstleutnant Nagl und Oberstleutnant Yingling schrieben einen Brief und veröffentlichten ihn, aber er war an den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs gerichtet. Milley, richtig?

Dr. Jay Michael Waller: Ja, dieser Brief zeigte eine Art internes Netzwerk ehemaliger Militäroffiziere und vermutlich noch aktiver Militäroffiziere, um Präsident Trump buchstäblich aus dem Amt zu entfernen. Sie rechneten mit einer Wahlverwirrung bei der Abstimmung und bei der Auszählung der Stimmen. Sie sagten voraus, dass Präsident Trump vielleicht nicht aus dem Amt scheiden würde, weil es keine echte Auszählung einer echten Abstimmung gab. Nun. Das war im Juli und August 2020. Das war lange vor der Krise im November, als es um die Genauigkeit der Stimmenauszählung und all diese anderen Probleme mit der Auszählung ging. Sie haben im Juli und August gesagt. Wir müssen darauf vorbereitet sein, Trump militärisch abzusetzen. Und der große Fehler, den sie gemacht haben, war, dass sie ihre Hand gezeigt haben, als sie General Milley, den Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, aufforderten, persönlich zu intervenieren, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten mit Gewalt aus dem Weißen Haus zu entfernen.

Sprecher: In dem von den Oberstleutnants Nagl und Yingling verfassten Brief wird Präsident Trump beschuldigt, „eine Privatarmee zusammenzustellen, die nicht nur den Willen der Wähler, sondern auch die Kapazitäten der normalen Strafverfolgungsbehörden zu vereiteln vermag“, und erklärt, dass Trump im Grunde ein Feind des amerikanischen Volkes sei. Aber es war nicht nur diese Gruppe pensionierter Militäroffiziere, die dies im August 2020 sagte. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi bezeichnete nicht nur Trump als Feind, sondern auch republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses.

Nancy Pelosi: Und leider sitzen die Feinde unseres Wahlsystems und der Einhaltung unserer Verfassung in der 1600 Pennsylvania Avenue mit ihren Verbündeten im Kongress der Vereinigten Staaten.

Scott Wheeler: Was würden sie jetzt sagen, glauben Sie? Sehen Sie Beweise dafür, dass es nach der Wahl vorbei ist? Oder glauben Sie, dass diese Operation immer noch andauert?

Dr. Jay Michael Waller: Nun, diese Operationen hören einfach nicht auf. Es gibt Leute, die entweder ein politisches oder finanzielles Interesse daran haben, dass sie weitergehen.

Sprecher: Es scheint, dass sie nicht aufgehört haben. Und im Januar dieses Jahres bezeichnete Pelosi ihre republikanischen Kollegen erneut als Feinde.

Nancy Pelosi: Wenn der Feind im Repräsentantenhaus sitzt.

Scott Wheeler: Die Anwendung von Aufstandsbekämpfungstaktiken auf die Politik in den USA mag erklären, warum die Demokraten ihre politische Opposition und Trumps Anhänger als gefährliche Aufständische bezeichnen. Ob dies als politische Strategie weiterhin wirksam sein wird, bleibt abzuwarten.- RED VOICE MEDIA