Nachdem 60 bis 70 seiner Patienten an Herzproblemen leiden, warnt australischer Spitzenkardiologe und Impfstoffbefürworter vor mRNA-Impfungen

Wir sollten aufhören, mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna zu impfen, denn die experimentellen Impfungen könnten mit dem starken Anstieg der Herzkrankheiten in Verbindung gebracht werden. Dies sagte ein führender australischer Kardiologe in einem Gespräch mit der Daily Mail Australia.

Ross Walker sagte, dass viele Menschen, die drei bis sechs Monate später eine Auffrischungsimpfung erhalten, immer noch unter den Nebenwirkungen leiden. „Ich hatte in den letzten 12 Monaten 60 bis 70 Patienten in meiner Praxis, die solche Reaktionen zeigten“, sagte er. Dazu gehören Menschen, die unter Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit und Herzklopfen leiden.

Bemerkenswert ist, dass Walker AstraZeneca und Novavax als „gute Alternativen“ bezeichnete.

Wir brauchen die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna nicht, so der Kardiologe. Er wies darauf hin, dass sie Entzündungen hervorrufen. „Ich habe viele Menschen gesehen, die unter Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und Herzklopfen leiden, obwohl ihr Herz in Ordnung zu sein scheint“, so der Top-Kardiologe.

Die australische Teenagerin Monica Eskandar verspürte wenige Stunden nach ihrer ersten Covid-Impfung im September letzten Jahres Schmerzen in der Brust und wurde mit Perikarditis, einer Entzündung des Herzbeutels, diagnostiziert. Ihr wurde ein Herzmonitor eingepflanzt.

A few hours after Monica Eskandar's jab, she suffered serious chest pains, prompting her family to call an ambulance. #9Newshttps://t.co/rYJMyOj27O — 9News Sydney (@9NewsSyd) November 24, 2022

Je mehr Dosen man verabreicht bekommt, desto weniger Nutzen hat man, und das ist der Punkt, an dem wir anfangen, uns über Nebenwirkungen Sorgen zu machen, sagte ein Mitglied der Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI).