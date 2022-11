Plötzlich und unerwartet: Prominenter Trainer stirbt im Alter von 53 Jahren in seinem Haus in Los Angeles

Eric Fleishman, ein prominenter Trainer aus Los Angles, ist im Alter von 53 Jahren unerwartet gestorben.

Fleishman starb an Thanksgiving in seinem Haus in Glendale, Kalifornien.

„Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass Eric Phillip Fleishman am Morgen des 24. November 2022 unerwartet verstorben ist. Seine Frau Alysia, sein Sohn, seine Eltern und enge Freunde/Familie sind zutiefst betrübt über dieses Ereignis“, heißt es in der Erklärung der Familie auf Instagram.

Es wurden keine weiteren Details über seinen Tod veröffentlicht.

TMZ berichtet:

Eric Fleishman, auch bekannt als „Eric The Trainer“, berühmter Promi-Trainer, ist an Thanksgiving unerwartet im Alter von 53 Jahren gestorben, wie TMZ Sports bestätigt. Fleishman verstarb am Donnerstagmorgen in seinem Haus in Glendale, CA.

Eric Fleishman war Personal Trainer für viele große Stars aus Fernsehen, Film und Musikindustrie. Er arbeitete mit allen, von Def Leppard, Journey, Fall Out Boy und Nickelback bis hin zu Kirstie Alley, Patrick Schwarzenegger, Ethan Suplee und Jason Priestley, unter vielen anderen. Viele seiner prominenten Kunden zählten Eric auch zu seinen Freunden.

Aber Fleishman hat nicht nur mit den Berühmten und Reichen gearbeitet … er hat auch die Leute ausgebildet, die für die Sicherheit von Los Angeles sorgen. Die Strafverfolgungsbehörden. Während seiner mehr als drei Jahrzehnte währenden Fitnesskarriere arbeitete Eric Fleishman auch mit dem LAPD, der L.A. Sheriff’s Academy, der California Highway Patrol und zahlreichen SWAT-Teams im ganzen Bezirk zusammen.