Nachdem Australien Djokovic abgeschoben hat, reagiert Serbien und stoppt Bergbauprojekt

Serbien hat nach der Abschiebung von Novak Djokovic aus Australien ein großes Geschäft mit dem australischen Unternehmen Rio Tinto abgesagt.

Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabić gab am Donnerstag bekannt, dass das osteuropäische Land ein profitables Lithium-Abbauunternehmen mit Rio Tinto aufgegeben hat, nur wenige Tage, nachdem der serbische Tennisstar Novak Djokovic wegen seiner Haltung zu Coronavirus-Impfstoffen von den Australian Open ausgeschlossen worden war.

In einer Fernsehansprache am 20. Januar erklärte Brnabić, die serbische Regierung habe „alle Forderungen der Umweltproteste erfüllt und Rio Tinto in der Republik Serbien ein Ende gesetzt“, und bezog sich dabei auf die Umweltsorgen von Bürgern, darunter auch Djokovic.

„Alle Entscheidungen und Lizenzen wurden annulliert. Was das Projekt Jadar betrifft, so ist dies das Ende“, fügte der Premierminister hinzu.

Das Hauptprojekt von Rio Tinto, das Jadar-Projekt in Westserbien in der Nähe von Loznica, sollte das Vorzeigeprojekt des Unternehmens werden, in das der Bergbau-Riese bereits 450 Millionen Dollar investiert hatte. Die Ausbeutung des Vorkommens sollte 2,4 Milliarden Dollar wert sein, womit das Unternehmen zu den zehn größten Lithiumlieferanten der Welt gehören würde.