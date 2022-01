Proteste weiten sich aus: 370.000 am Montag auf der Straße, erste Bürgerdialoge

Über 1.600 Demonstrationen deutschlandweit allein am Montag, 24 Prozent mehr Teilnehmer als in der Vorwoche – die Protestwelle lässt sich offenbar nicht politisch aussitzen. Multipolar hat in weiteren Städten nachgefragt, ob nun Bürgerdialoge geplant sind und stellt die Ergebnisse vor. Außerdem: Werden die Demonstranten in ein falsches Licht gerückt? (mit Update zu den Zahlen)PAUL SOLDAN, 26. Januar 2022,

Die Montagsdemonstrationen am 24. Januar

Am Montag haben erneut Hunderttausende gegen die Corona-Politik demonstriert. Zu den größten Protesten kam es laut offiziellen Angaben in Pforzheim (5.500 Teilnehmer), Nürnberg (4.400 Teilnehmer), Gera (3.100), Augsburg und Kempten (jeweils 2.500), Halle (2.400), Bamberg, (2.200), Schwerin, Lübeck und Bautzen (jeweils 2.000) – wo Vize-Landrat Udo Witschas am Montagabend erklärte, dass der Landkreis keine